В Армении сообщили о запуске нового авиарейса в Тбилиси

62-летний британский бизнесмен Грэм Бонем-Картер арестован в Лондоне по американскому запросу, он обвиняется в содействии российскому миллиардеру Олегу Дерипаске в обходе санкций. Об этом сообщает министерство юстиции США.

Согласно позиции обвинения, Бонем-Картер управлял имуществом Дерипаски в нарушение американских законов и санкций. Он, как утверждается, работал на компании, контролируемые миллиардером, с 2003 года, в том числе распоряжаясь его домом на Белгрейв-сквер в фешенебельном районе Лондона. При этом обвиняемый скрывал источники финансирования, утверждается в сообщении министерства юстиции.

Кроме того, Бонем-Картера подозревают в попытке незаконно перевезти произведения искусства, купленные для Дерипаски на аукционном доме в Нью-Йорке. По версии обвинения, британец сознательно скрывал информацию, что это собственность российского олигарха.

Вашингтон ввёл санкции против Дерипаски в 2018 году. Заявлялось, что бизнесмен представляет по всему миру интересы российских властей, в том числе владеет активами и отмывает деньги президента России Владимира Путина. Кроме того, его заподозрили вмешательстве в американские выборы.

В сентябре 2022 года Минюст США обвинил Дерипаску в нарушении санкционного режима — это уголовное преступление. По версии обвинения, олигарх пользовался имуществом на территории страны, а его подруга дважды приезжала в Штаты для рождения его детей. По этому делу арестована одна из его предполагаемых помощниц.