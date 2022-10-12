ЕС не будет признавать паспорта РФ, выданные в Сухуми, Цхинвали и регионах Украины

Послы стран ЕС согласовали решение не признавать российские документы, выданные в аннексированных Россией регионах Украины, а также в самопровозглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии.

«Это решение является ответом на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины и практику России по выдаче российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов. Это также следует за односторонним решением России признать независимость грузинских территорий, Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.

Российские проездные документы, выданные лицам, проживающим в оккупированных Россией регионах Украины или отколовшихся территориях Грузии, не будут приниматься в качестве действительных проездных документов для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны», – сказано в заявлении, опубликованном на сайте Европейского Совета.

В Брюсселе говорят, что российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами-членами ЕС. Решение на уровне Брюсселя направлено «на установление общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также на обеспечение безопасности государств-членов ЕС».

«Мы никогда не признаем нарушения основных прав Украины и Грузии на независимость, суверенитет и территориальную целостность. ЕС един и решительно поддерживает обе страны и их народы», – заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

Для утверждения решения будут начаты переговоры с Европейским парламентом, говорится в заявлении Евросовета.