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ЕС не будет признавать паспорта РФ, выданные в Сухуми, Цхинвали и регионах Украины
Послы стран ЕС согласовали решение не признавать российские документы, выданные в аннексированных Россией регионах Украины, а также в самопровозглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии.
«Это решение является ответом на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины и практику России по выдаче российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов. Это также следует за односторонним решением России признать независимость грузинских территорий, Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.
Российские проездные документы, выданные лицам, проживающим в оккупированных Россией регионах Украины или отколовшихся территориях Грузии, не будут приниматься в качестве действительных проездных документов для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны», – сказано в заявлении, опубликованном на сайте Европейского Совета.
В Брюсселе говорят, что российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами-членами ЕС. Решение на уровне Брюсселя направлено «на установление общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также на обеспечение безопасности государств-членов ЕС».
«Мы никогда не признаем нарушения основных прав Украины и Грузии на независимость, суверенитет и территориальную целостность. ЕС един и решительно поддерживает обе страны и их народы», – заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.
Для утверждения решения будут начаты переговоры с Европейским парламентом, говорится в заявлении Евросовета.
- Ранее сообщалось, что Грузия стала отказывать во въезде крымчанам с российскими паспортами, выданными после 2014 года.
Другие новости дня
ФСБ задержала двух украинцев по подозрению в подготовке терактов
Утром 12 октября ФСБ задержала в Брянской и Московской областях двух граждан Украины по подозрению в подготовке терактов в этих регионах. Обоих задержанных российские спецслужбы связывают со Службой безопасности Украины.
Один из подозреваемых, утверждает ФСБ, готовил теракт на транспортном терминале в Брянске. Он прибыл в Россию из Киева через Эстонию, нашёл детали взрывных устройств – их якобы спрятали украинские спецслужбы на приграничных территориях, – собрал под контролем специалиста самодельную бомбу и изучил способы её закладки, сообщает РБК со ссылкой на ФСБ. Задержанного арестовали на два месяца, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Другого украинца задержали в Московской области. По сообщению ФСБ, он планировал совершить теракт, для чего доставил из Киева два переносных зенитных ракетных комплекса "Игла". Утверждается, что задержанный признал вину, против него возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении оружия, что предусматривает до 12 лет лишения свободы.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины отказались комментировать обвинения ФСБ в подготовке терактов украинскими гражданами.
- Сегодня же ФСБ отчиталась о задержании восьмерых подозреваемых во взрыве Крымского моста. Президент России Владимир Путин назвал взрыв терактом и заявил, что его исполнители и заказчики – спецслужбы Украины. Киев неоднократно заявлял, что считает мост легитимной военной целью, однако взрыв официально не комментировал.
Грузовик со взрывчаткой не пересекал границу Грузии – замминистра финансов
Заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе опроверг версию Москвы о том, что взрывчатку, которую использовали для подрыва Крымского моста, доставили в Россию через Грузию. Об этом ранее заявили в ФСБ России, добавив, что к организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены и граждане Грузии.
«Иногда со стороны политиков, иногда со стороны спецслужб мы слышим определенные обвинения, за которыми нет никаких оснований. Кто-то всегда может кого-то в чем-то обвинить, и если за этим не будет аргумента, то это будет просто слух. Таможенную границу (Грузии) не проходили ни трайлеры, ни вагоны, груженные тротилом или другими взрывчатыми веществами. Если аргументированно докажут, что (груз) пересек границу Грузии, то будет начато расследование и задержаны виновные», – заявил Какауридзе.
В Москве заявляют, что взрывчатку для подрыва Крымского моста доставляли из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. По информации ФСБ, задержаны восемь соучастников подготовки взрыва – пятеро граждан России, трое граждан Украины и Армении. В соучастии в подготовке взрыва подозревают 12 человек, среди них – граждане Грузии.
- Взрыв на мосту через Керченский пролив произошёл 8 октября. Погибли несколько человек, разрушены плиты одной из автомобильных дорог. Киев причастность к атаке не подтверждает, однако до этого неоднократно заявлял, что совершит её при первой возможности.
- Президент России Владимир Путин назвал атаку террористическим актом, совершённым Украиной.
- В ответ на взрыв на Крымскому мосту российские военные нанесли не менее ста ударов ракетами и беспилотниками по крупнейшим городам Украины и почти всем областным центрам. Владимир Путин перед совещанием с постоянными членами Совета Безопасности заявил, что удар был нанесён по предложению Министерства обороны высокоточным оружием. Он обвинил Киев в совершении ещё нескольких атак и заявил, что удары стали ответами на них.
- На встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин 9 октября лишь заявил, что маршрут движения грузовика установлен. «Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодарский край», – сказал Бастрыкин.
Югоосетинские власти обеспокоены «наращиванием военно-промышленного потенциала Грузии»
Министерство иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия отреагировало на проводимые в Грузии учения «Кавказский орел – 2022».
В ведомстве напомнили, что ранее Грузия подписала соглашение с Турцией о поставке грузинской стороне бронетранспортёров, соответствующих стандартам НАТО.
«В Южной Осетии вызывает серьезную обеспокоенность продолжающийся процесс наращивания и модернизации военно-промышленного потенциала Грузии. В условиях отказа официального Тбилиси от обязательств по неприменению силы, проведение в непосредственной близости от границ Южной Осетии военных учений, является фактором, который может повлечь дестабилизацию ситуации и рост военно-политического напряжения на Южном Кавказе», – заявили в Цхинвали.
Югоосетинские власти указывают Тбилиси, что «увлечение регулярными военными учениями с участием иностранных войск подрывает все усилия по обеспечению региональной безопасности».
Как сообщалось ранее, военнослужащие сил специальных операций Грузии, Турции и Азербайджана проводят совместные полевые тактические учения «Кавказский орел-2022». Целью учений является углубление синхронизации и координации возможностей сил специального назначения подразделениями специальных операций Сил обороны Грузии, Азербайджана и Турции, обмен опытом, повышение оперативной совместимости и улучшение командования и управления в многонациональной среде.
В Армении сообщили о запуске нового авиарейса в Тбилиси
Авиакомпания Fly Arna с 30 октября запустит прямой авиарейс из Еревана в Тбилиси. Об этом сообщила пресс-служба компании.
По информации Fly Arna, начальная стоимость билетов составит 25 тысяч драм (около 60 долларов США).
Fly Arna, созданная Фондом государственных интересов Армении (ANIF) и группой Air Arabia, уже летает в Хургаду, Шарм-Эль-Шейх, Москву и Сочи.
Прямое авиасообщение между Тбилиси и Ереваном сейчас осуществляет авиакомпания Armenia, которая является партнером грузинской авиакомпании Georgian Airways («Аирзена»).
Британец арестован за помощь российскому олигарху в обходе санкций
62-летний британский бизнесмен Грэм Бонем-Картер арестован в Лондоне по американскому запросу, он обвиняется в содействии российскому миллиардеру Олегу Дерипаске в обходе санкций. Об этом сообщает министерство юстиции США.
Согласно позиции обвинения, Бонем-Картер управлял имуществом Дерипаски в нарушение американских законов и санкций. Он, как утверждается, работал на компании, контролируемые миллиардером, с 2003 года, в том числе распоряжаясь его домом на Белгрейв-сквер в фешенебельном районе Лондона. При этом обвиняемый скрывал источники финансирования, утверждается в сообщении министерства юстиции.
Кроме того, Бонем-Картера подозревают в попытке незаконно перевезти произведения искусства, купленные для Дерипаски на аукционном доме в Нью-Йорке. По версии обвинения, британец сознательно скрывал информацию, что это собственность российского олигарха.
Вашингтон ввёл санкции против Дерипаски в 2018 году. Заявлялось, что бизнесмен представляет по всему миру интересы российских властей, в том числе владеет активами и отмывает деньги президента России Владимира Путина. Кроме того, его заподозрили вмешательстве в американские выборы.
В сентябре 2022 года Минюст США обвинил Дерипаску в нарушении санкционного режима — это уголовное преступление. По версии обвинения, олигарх пользовался имуществом на территории страны, а его подруга дважды приезжала в Штаты для рождения его детей. По этому делу арестована одна из его предполагаемых помощниц.
- Дерипаска — один из богатейших людей России. Журнал Forbes в 2022 году оценил его состояние в 1,7 миллиарда долларов. Предприниматель оценивал потери от введённых против него санкций в 7,5 миллиарда. Он отрицает обвинения в свой адрес и обжаловал внесение его в санкционный список США в суде.
Экс-командир чеченского отряда из Сирии будет воевать на стороне Украины
На стороне Украины в войне с Россией будет участвовать чеченский отряд под руководством экс-командира группы «Аджнад аль-Кавказ» Абдул-Хакима Шишани (Рустама Ажиева). Ранее эта группа воевала в Сирии против правительственных войск, сейчас она уже прибыла в Украину, сообщает телеграм-канал «Чеченцы в Украине». В России «Аджнад аль-Кавказ» признана террористической организацией.
Эту информацию подтвердил также источник Кавказ.Реалии. По словам собеседника, Ажиев и его отряд будут частью Отдельного батальона особого назначения (ОБОН) Вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия в составе интернационального легиона Украины. Ажиев якобы намерен собрать почти половину всей своей бывшей группы (в Сирии под его командованием было несколько сотен чеченцев).
ОБОН был создан председателем правительства непризнанной республики Ичкерия в изгнании Ахмедом Закаевым. Командиром батальона назначен полковник Хаджи-Мурат Зумсо. Это уже четвертое подразделение, созданное живущими за границей сторонниками независимости Чечни для помощи Украине.
«Аджнад аль-Кавказ» являлся независимым джамаатом. В контексте сирийской войны и джихадистских групп это значит, что они никому не присягали, не находились у кого-либо в подчинении и не входили в состав другой группировки. В октябре 2017 года руководители группировки заявили о приостановке своего участия в войне в Сирии из-за внутренних конфликтов среди сирийских джамаатов (боевых групп) до тех пор, пока «другие группы не определятся со своей стратегией на арене сирийского джихада».
Рустам Ажиев также командовал Центральным фронтом непризнанной Ичкерии во время второй российско-чеченской войны. В 2019 году говорилось о его самоподрыве, но впоследствии неподтвержденные источники в зоне конфликта это опровергли. В октябре прошлого года в Турции задержали шесть уроженцев Чечни, которых обвинили в подготовке покушения на Ажиева и оппозиционного блогера Хасана Халитова.
Тогда сообщалось, что за убийство Халитова официальный Грозный был готов заплатить 300 тысяч американских долларов, а за Ажиева – несколько миллионов долларов. Разница в суммах связана якобы с тем, что в ликвидации второго заинтересованы и спецслужбы России.
- На стороне Украины сражаются батальон им. Джохара Дудаева (командир Адам Осмаев) и отряд «Бешеная стая» в составе структуры ВСУ, а также батальон им. Шейха Мансура под командованием Муслима Чеберлоевского – на правах добровольческого отряда. Ранее Кадыров пообещал заплатить миллион долларов за информацию о местонахождении командиров украинских батальонов имени Джохара Дудаева и Шейха Мансура – Адама Осмаева и Муслима Чеберлоевского.
- В мае Ахмед Закаев посетил Киев, где провел встречи в парламенте, в администрации президента Украины и с видными политиками страны. Обсуждалось в том числе участие чеченцев в войне с Россией. По итогам визита было объявлено о назначении нового консула Ичкерии в Украине – им стал Юрий Шулипа. После этого объединение депутатов «За свободный Кавказ» внесло в Верховную раду проект постановления о признании независимости Ичкерии.
- В июле военные из состава батальонов, воюющих под флагом Украины, сделали заявление, что готовы начать формирование вооруженного подполья в Чечне против режима Кадырова.
- Рамзан Кадыров призвал уроженцев республики, участвующих в войне в Украине, убить Ахмеда Закаева. Тем, кому это удастся, политик пообещал свободу и обеспеченную жизнь.
Грузия вошла в Совет ООН по правам человека
Генеральная Ассамблея ООН избрала 14 стран в качестве новых членов Совета по правам человека ООН на 2023–2025 годы. Среди них – Грузия.
Результаты выборов, прошедших в формате тайного голосования, объявил председатель 77-й сессии Генассамблеи Чаба Кёрёши.
«Следующие 14 государств были избраны членами Совета по правам человека на трехлетний срок с 1 января 2023 года: Алжир, Бангладеш, Бельгия, Вьетнам, Германия, Грузия, Кыргызстан, Коста-Рика, Мальдивы, Марокко, Румыния, Судан, Чили, ЮАР», – отметил он.
В постоянном представительстве Грузии при ООН заявили, что в качестве члена Совета по правам человека страна сможет активнее участвовать в выполнении мандата Совета и в процессах, направленных на улучшение защиты прав человека во всем мире.
В Совет ООН по правам человека входят 47 стран. Ежегодно около трети из них сменяется в результате выборов. Срок полномочий составляет три года.
В апреле Генеральная Ассамблея ООН приостановила членство России в Совете из-за свидетельств о «грубых и систематических нарушениях» прав человека российскими военными во время вторжения в Украину.
На прошлой неделе стало известно, что Совет по правам человека ООН создаст должность специального докладчика о нарушениях прав человека в России.
В городе Цаленджиха сгорел автомобиль мэра-оппозиционера
В Цаленджиха на западе Грузии сгорел автомобиль оппозиционного мэра Гии Харчилава.
В результате происшествия, которое произошло на рассвете возле дома мэра, никто не пострадал. Автомобиль сгорел до такой степени, что не подлежит восстановлению. Его части полиция уже отправила на экспертизу, сообщают грузинские СМИ.
По данным МВД, по факту начато следствие по статье 187 УК Грузии, что подразумевает повреждение или уничтожение чужого имущества.
Оппозиционный мэр подозревает, что поджог его личного автомобиля следует рассматривать как угрозу. По его мнению, в автомобиль бросили сосуд с бензином. Харчилава сообщил, что собирался провести брифинг по поводу правительственных коррупционных схем. Он подчеркнул, что случившееся не изменит политику мэрии.
Харчилава сообщил, что в половине четвертого утра его сын услышал, как на улице что-то лопнуло. После этого машина загорелась. Семья позвонила в 112, на место прибыли пожарные и полиция.
«Факт, что власти очень раздражены моей деятельностью, моими подходами, реформами. Да, произошедшее содержит угрозу. Но это не изменит политику мэрии», – сказал Гия Харчилава в телефонном интервью телекомпании «Мтавари».
- Харчилава, представитель партии «Единое национальное движение», стал единственным представителем оппозиции, победившим на муниципальных выборах в 2021 году. Население Цаленджихского муниципалитета — 23,3 тысячи человек. Район расположен на западе Грузии, в регионе Самегрело, пишет агентство «Новости-Грузия».
ФСБ: к переправке взрывчатки привлекли граждан Украины, Грузии и Армении
В российской Федеральной Службе безопасности (ФСБ) утверждают, что организатором взрыва на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Об этом в Центре общественных связей ФСБ заявили агентству ТАСС.
В Москве заявляют, что взрывчатку доставляли из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. В Тбилиси и Ереване эту информацию пока не комментировали, в Софии накануне заявили, что грузовик с Крымского моста не был в стране.
По информации ФСБ, задержаны восемь соучастников подготовки взрыва – пятеро граждан России, трое граждан Украины и Армении. В соучастии в подготовке взрыва подозревают 12 человек, среди них – граждане Грузии.
«К организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, 1975 года рождения, Ковач Денис Олегович, 1979 года рождения, Соломко Роман Иванович, 1971 года рождения, граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени Леван и гражданин Армении Терчанян Артур, 1985 года рождения», – заявили в ФСБ.
Представители спецслужбы со ссылкой на данные следствия заявляют, что взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг и в начале августа отправлено из морского порта Одессы в болгарский Русе.
По информации российского ведомства, с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале «Трансальянс» груз был растаможен по правилам ЕврАзЭС, произведена подмена документов, после чего отправителем уже являлось ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Республика Армения, Алаверди), а получателем – ООО «Лидер» (Москва).
В ФСБ говорят, что на зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира Краснодарского края.
«При содействии Соломко, гражданина Украины Злоба Владимира Васильевича, 1987 года рождения, и еще пяти установленных россиян 7 октября документы на груз снова изменили, отправителем было указано ООО «ТЭК-34» (Ульяновск), а получателем – несуществующая фирма в Крыму.
В этот же день палеты загрузили в грузовой автомобиль россиянина Юсубова Махира, 1971 года рождения, который выехал в Симферополь, а 8 октября в 06:03 мск при следовании по Крымскому мосту осуществлен подрыв», – утверждают в ФСБ.
Ранее уже сообщалось, что водителем грузовика, который взорвался на Крымском мосту, был Махир Юсубов. Он, предположительно, получил заказ на перевозку товара через интернет. Источники в силовых структурах РФ заявляли, что водителя использовали вслепую, то есть, предположительно, он не знал о запланированном взрыве.
В ФСБ при этом утверждают, что «контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы транспортировки осуществлял сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, представлявшийся «Иваном Ивановичем». В Москве говорят, что он использовал для координации как приобретенный в интернете виртуальный анонимный номер, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича, 1988 года рождения.
- Взрыв на мосту через Керченский пролив произошёл 8 октября. Погибли несколько человек, разрушены плиты одной из автомобильных дорог. Киев причастность к атаке не подтверждает, однако до этого неоднократно заявлял, что совершит её при первой возможности.
- Президент России Владимир Путин назвал атаку террористическим актом, совершённым Украиной.
- В ответ на взрыв на Крымскому мосту российские военные нанесли не менее ста ударов ракетами и беспилотниками по крупнейшим городам Украины и почти всем областным центрам. Владимир Путин перед совещанием с постоянными членами Совета Безопасности заявил, что удар был нанесён по предложению Министерства обороны высокоточным оружием. Он обвинил Киев в совершении ещё нескольких атак и заявил, что удары стали ответами на них.
- На встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин 9 октября лишь заявил, что маршрут движения грузовика установлен. «Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодарский край», – сказал Бастрыкин.
- Телеграм-канал Baza сообщил, что груз со взрывчаткой привезли в Россию на машине с грузинскими номерами. Власти Грузии пока не комментируют эту информацию, а также заявление Александра Бастрыкина.
Бывший «народный губернатор» Губарев – об украинцах: «Всех истребим»
Один из бывших руководителей так называемой Донецкой народной республики Павел Губарев, ныне участвующий в боевых действиях против Украины в качестве наводчика зенитного орудия, заявил, что вооюющие на стороне российской армии убьют столько украинцев, сколько нужно.
"Убьём миллион, пять миллионов. Хоть всех истребим, пока вы (украинцы. – ред.) не поймёте, что вы бесноватые и вам надо лечиться", – сказал Губарев в интервью одному из российских военкоров.
Он подчеркнул, что противникам Украины "очень важно создать образ врага". "Это русские люди, в которых вселился бес", – заявил Губарев, назвав украинцев "сатанистами".
Уроженец Северодонецка, бывший член ультраправого российского движения "Русское национальное единство" Павел Губарев в начале 2014 года, после революции на киевском Майдане и свержения режима Виктора Януковича, организовал в Донецке пророссийскую организацию "Народное ополчение Донбасса". Позже члены этой организации захватили несколько административных зданий в Донецке и объявили Губарева "народным губернатором" Донецкой области.
В марте 2014 года Губарев был арестован СБУ, однако затем был освобождён в рамках обмена на офицеров украинских спецслужб, захваченных в плен донецкими сепаратистами. Позже Губарев стал начальником мобилизационного управления министерства обороны так называемой "ДНР".
Байден: Путин «полностью просчитался» при вторжении в Украину
Президент США Джо Байден не считает, что президент России Владимир Путин принимает иррациональные решения, но при этом убеждён в том, что он "полностью просчитался", принимая решение о вторжении в Украину. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью телеканалу CNN, которое вышло в эфир во вторник вечером.
Байден назвал Путина "рациональным актором", который, однако, недооценил волю украинского народа к сопротивлению. Кроме того, он назвал "иррациональными" мотивы вторжения, которые публично назвал Путин в феврале, объявляя о начале вторжения. В частности, Байден упомянул о том, что Путин говорил о себе как о лидере, который хочет объединить всех русскоязычных людей в мире.
"Он... думал, что его встретят с распростертыми объятиями, что Киев – это мать городов русских, и что его будут там приветствовать, и я думаю, что он просто полностью просчитался", — сказал Байден. Он также отметил, что подобные "ошибки" и "просчёты" со стороны России могут в худшем случае привести и к использованию ядерного оружия против Украины. "Может произойти просчет, никто не может быть уверен, что произойдет, и это может закончиться Армагеддоном." При этом он не стал уточнять, как именно США отреагируют в подобном случае. Также, по словам Байдена, он не верит, что Путин в конце концов применит ядерное оружие.
Отвечая на вопрос о том, встретится ли он с Путиным на саммите "Группы двадцати" (G20) в Индонезии, который состоится в следующем месяце, Байден ответил, что не хочет говорить с российским президентом, поскольку тот, по его мнению, совершил военные преступления. Ранее - ещё до начала войны в Украине - Байден называл Путина "убийцей", а после начала войны говорил, что тот не может оставаться на своём посту (он оговорился, что речь идёт о его личной моральной оценке, а не о политике Соединённых Штатов). По словам президента США, он может поговорить с Путиным не об Украине, а например об освобождении заключённой в российскую тюрьму американской баскетболистски Бриттни Грайнер - если у российского президента будет такое желание.
Как отмечает "Голос Америки", Байден поговорил с CNN через несколько часов после онлайн-встречи с лидерами стран G7, в ходе которой президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости усилить противовоздушную оборону своей страны на фоне новых российских бомбардировок. Соединённые Штаты подтвердили, что будут поставлять Украине средства ПВО, о конкретных шагах пока не объявлено.
НАСА признало удачной тренировочную миссию по спасению Земли от астероида
Космическое агентство США НАСА признало удачной тренировочную миссию по спасению Земли от столкновения с астероидом. Зонду ДАРТ удалось изменить орбиту 160-метрового астероида Диморф, протараненного на расстоянии 11 миллионов километров от Земли. Пресс-конференция агентства транслировалась в YouTube вечером 11 октября.
ДАРТ столкнулся с Диморфом в конце сентября на скорости около 24 тысяч километров в час. Аппарат был запущен с базы в Калифорнии в ноябре прошлого года. С момента столкновения ученые изучали, удалось ли им изменить траекторию астероида. В будущем таким способом планируется менять орбиту космических тел, которые могли бы столкнуться с Землей.
Наблюдения проводились с помощью обсерваторий на Земле и космических телескопов «Хаббл» и «Джеймс Уэбб». Диморф вращается вокруг более крупного астероида Дидим. До столкновения со спутником один оборот вокруг орбиты происходил за 11 часов 55 минут. Теперь это время сократилось до 11 часов 23 минут.
«Это переломный момент для планетарной защиты и переломный момент для человечества», - заявил во вторник на брифинге директор НАСА Билл Нельсон. Миссия обошлась американскому бюджету больше чем в 320 миллионов долларов.
Минобороны РФ вербует на войну заключенных из «красных» колоний
Министерство обороны России вслед за частной военной компании «Вагнер» начало вербовку заключенных для участия в боевых действиях в Украине, сообщает издание «Важные истории».
По данным СМИ, в сентябре представители ведомства посетили две так называемые «красные» колонии, в которых отбывают наказание преимущественно бывшие сотрудники силовых структур - ИК №3 в Рязанской области и ИК №4 в Ставропольском крае. По словам родственников заключенных, которых пытались завербовать на войну, Минобороны предлагает им присоединиться к батальону «Шторм», воюющему на востоке Украины.
В ставропольской колонии тех, кто согласился, вывезли за пределы ИК в ночь на 11 октября. Об их количестве не сообщается. В рязанской же колонии, по данным «Важных историй», Минобороны удалось завербовать порядка 60 человек, которые одновременно с подписанием контрактов на полгода написали прошение о помиловании и дали подписку о неразглашении.
О вербовке заключенных из так называемой «красной» колонии № 11 в Нижегородской области сообщил также правозащитный проект «Гулагу.нет». По его источникам, представители Минобороны также предлагают присоединиться к батальону «Шторм» взамен на помилование и ежемесячные выплаты.
Весной, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, российская частная военная компания «Вагнер», одним из создателей и спонсоров которой является приближенный к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин, начала вербовать в свои ряды российских заключенных и отправлять их на войну. Осужденные, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. В сентябре издание «Важное истории» сообщало, что таким образом ЧВК завербовала почти шесть тысяч заключенных.
Накануне в сети появилось видео, на котором Евгений Пригожин беседует с заключенными, уже вернувшимися из Украины. Все четверо собеседников бизнесмена, как видно на записи, потеряли на войне конечности. Двое из них говорят, что после протезирования собираются вернуться в «ЧВК Вагнера». На это Пригожин отвечает, что из компании «можно уехать только на пенсию по старости, либо в цинковом гробу».
В Румынии обсудили возможность включения Грузии в «Бухарестскую девятку»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляет, что на встречах, состоявшихся в Румынии, была подчеркнута единодушная поддержка Грузии на пути евроинтеграции.
Президент отметила, что реализация крупных проектов с Румынией полностью зависит от безопасности и мира в Черноморском регионе.
«Я бы сказала, что у нас очень хорошее начало. Это развитие наших отношений с экономической стороны, а также реализация тех главных больших инфраструктурных проектов, касающихся Черного моря, которые интересны как Румынии, так и Евросоюзу. Эти большие проекты полностью зависят от безопасности и мира на Черном море, с одной стороны, а с другой стороны, от того, начнем ли мы идти по этому пути. Их поддержка полноценна. Во всем этом мы вместе и идем в одном направлении. Думаю, на все это можно возлагать очень большие надежды», - цитирует президента Общественный вещатель Грузии.
Как отметила Зурабишвили, на встречах в Румынии были подняты два вопроса. По ее словам, один из них - «Инициатива трех морей», которая на данный момент касается только стран ЕС, но есть интерес и будет оправдано, если в этом формате Украина, Молдова и Грузия будут хоть в статусе наблюдателей.
Кроме того, второй вопрос, о котором говорила президент, - это так называемая группа «Бухарестская девятка», созданная при участии НАТО.
«Этот вопрос представляет для нас большой интерес, потому что он касается вопросов безопасности Черного моря, а мы являемся причерноморской страной. Здесь тоже следует рассматривать присоединение Молдовы, Украины и Грузии к этой группе в той или иной форме», - заявила Зурабишвили.
По словам президента Грузии, никаких решений по этим двум вопросам пока не принято, но они выразили готовность подумать над ними.
Погибший на Крымском мосту судья рассматривал иск к компании дочери Кадырова
Четвертым погибшим при взрыве на Крымском мосту оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов, сообщает агентство ТАСС. Один из последних рассмотренных им исков был к компании дочери главы Чечни Айшат Кадыровой.
В суде пока проверяют информацию о смерти Маслова. Известно, что судья был назначен на работу в арбитраж в 2014 году.
Первым о гибели Маслова сообщил телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». По его данным, судья находился в автомобиле Cadillac Escalade вместе с гидами-историками из Санкт-Петербурга Эдуардом Чучакиным и его супругой Зоей Софроновой, а также фитнес-тренером из Евпатории Глебом Оргеткиным. То, что все четверо погибших были в одной машине, подтвердил и источник ТАСС в экстренных службах.
В августе на рассмотрение Маслова поступил иск от российского подразделения американского издательства «Конде Наст» (Condé Nast) к компании «Фирдаус» – это модельный дом, учредителем которого является дочь главы Чечни и по совместительству министр культуры республики Айшат Кадырова. Издатель заявил о долге модельного дома Кадыровой в 814 тысяч рублей, а также необходимой уплате неустойки в 893 тысячи рублей. Известно, что долг тянется с июля 2019 года.
Через две недели «Конде Наст» свой иск отозвал - истец отказался от требований, Москвы вынес определение о прекращении производства по делу. Причины отзыва иска не разглашаются.
- 8 октября на Керченском (Крымском) мосту, который связывает аннексированный Крым с российским Краснодарским краем, взорвался грузовой автомобиль. В результате загорелись семь топливных цистерн поезда. Погибли 3 человека. Мост частично обрушился. Президент России Владимир Путин обвинил спецслужбы Украины в организации взрыва.
- Утром в понедельник, 10 октября, российские военные нанесли не менее ста ударов ракетами и беспилотниками по крупнейшим городам Украины и почти всем областным центрам: Киеву, Харькову, Одессе, Днепру, Львову, Запорожью, Кривому рогу, Николаеву, Виннице, Ивано-Франковску, Тернополю, Кропивницкому (Кировоград), Житомирской области.
- Власти Ростовской области заявили о повышенной угрозе террористических актов в регионе, на официальных сайтах администраций массово публикуют памятки о правилах безопасности. Как заявили чиновники Аксайского района, это связано со взрывом на Крымском мосту.
- Издательство «Конде Наст» приостановило работу в России после начала войны в Украины, до этого выпускало глянцевые журналы сегмента «премиум»: Vogue, GQ, GQ Style, Tatler, AD, Glamour и Glamour Style Book.
Премьер Болгарии заявил, что грузовик с Крымского моста не был в стране
Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Гылыб Донев заявил, что власти страны полностью исключают возможность того, что в ней побывал грузовик, предположительно взорвавшийся на Крымском мосту. Ранее об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Как передает Болгарская служба Радио Свобода, власти провели специальную проверку слов Бастрыкина. После этого правительство заявило, что не позволит «использовать имя страны в какой-либо связи с террористической деятельностью».
Одновременно провести проверку сообщения Бастрыкина прокуратура Софии поручила Министерству внутренних дел и Службе государственной безопасности. На основании проверки прокуроры планируют проверить, достаточно ли у них данных для начала досудебного расследования случившегося.
О том, что грузовик с Крымского моста был на территории Болгарии Бастрыкин сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 9 октября. По его словам, кроме Болгарии грузовик побывал в Грузии и Армении.
Газета «Комсомольская правда», без указания источников, сообщила 9 октября, что речь идет не об одном грузовике, а о грузе пленки, который побывал как минимум в двух машинах. Контейнер с грузом весом 22 тонны, как утверждается, прибыл в Поти (Грузия) из Болгарии.
Из сообщения болгарского правительства следует, что проверялась и эта информация. София заявила, что товар с аналогичными характеристиками был ввезен на территорию страны Болгарии в режиме транзита из другой страны ЕС и выехал в том же контейнере через порт Бургаса. О какой стране идет речь - в тексте не уточняется.
Президенты Грузии и Румынии подписали соглашение о двустороннем стратегическом партнерстве
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и ее румынский коллега Клаус Йоханнис сегодня в Бухаресте подписали декларацию о стратегическом партнерстве двух стран.
«Это исторический момент в наших двусторонних отношениях», - заявил президент Румынии в ходе совместной пресс-конференции с Зурабишвили. По его словам, стратегическое партнерство подразумевает углубление сотрудничества Грузии и Румынии «по евроатлантической и европейской повестке», а также в сферах безопасности, транспорта, энергетики и межличностных контактов, пишет агентство «Новости-Грузия».
Здесь же Йоханис подчеркнул, что для членства в ЕС Грузия должна «продолжать усилия по модернизации и демократизации» и заверил, что Бухарест будет поддерживать Тбилиси «на протяжении всего этого процесса».
Президент Румынии также заявил о поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Он указал, что «так называемые замороженные конфликты в Абхазии и Южной Осетии оказывают чрезвычайно негативное влияние на региональную безопасность и стабильность».
В ходе переговоров стороны согласились, что «физические взаимосвязи на Черном море имеют важнейшую роль в укреплении стабильности и процветания этого региона путем его долговременной интеграции в европейское пространство».
Как указал Йоханнис, в этом плане Румыния уже работает с Грузией и другими государствами-партнерами над реализацией «некоторых крупных стратегических проектов». В качестве примера он привел «Зеленый электрический коридор», который подразумевает соединение энергосистем региона Каспийского моря с Черным морем и Европейским союзом, а также развитие цифровой связи между ЕС, Грузией и Центральной Азией.
В Белгородской области 2000 человек остались без света из-за обстрела
В городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела был поврежден трансформатор на местной подстанции. От электроэнергии отключено более 2 тысяч человек, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, удар по Шебекино нанесли вооруженные силы Украины. Гладков добавил, что на место происшествия выехали его заместитель, глава Шебекинского района, МЧС, полиция и другие оперативные службы. По его словам, для полного восстановления электроэнергии понадобится два-три часа.
- Утром 10 октября города Украины подверглись массированным ракетным ударам. Удары были нанесены по столице страны Киеву, а также Днепру, Харькову, Житомиру, Николаеву, Кривому Рогу, ряду городов Западной Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атаке подверглась вся территория страны, а главной ее целью стали гражданские объекты, прежде всего объекты энергетики.
- 11 октября российские военные продолжили обстрелы городов Украины. Были атакованы несколько энергетических объектов во Львовской области. Удары привели к проблемам с энергоснабжением в городе. По некоторым данным, нанесены удары также по Ивано-Франковской области. Еще одно попадание по объекту критической инфраструктуры было зафиксировано в Каменском районе Днепропетровской области. Оно также привело к падению напряжения в сети и дестабилизации работы ряда объектов. Ракетный удар был нанесен по Запорожью – в результате удара была повреждена школа, больница и несколько жилых домов. В Винницкой области дважды за день была атакована Ладыжинская ТЭС.
60-летней петербурженке грозит срок за записку на могиле родителей Путина
В Петербурге против 60-летней Ирины Цыбаневой возбудили уголовное дело из-за записки, оставленной на могиле родителей президента России Владимира Путина. Ей грозит до пяти лет колонии. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на сына Цыбаневой.
По словам Максима Цыбанева, его мать ходила на кладбище в прошлую пятницу (пресс-служба городских судов уточняет, что это был четверг), а утром в понедельник к ней в квартиру пришел полицейский, после чего её увезли в отдел полиции. 11 октября Ирину Цыбаневу доставили в Приморский районный суд Петербурга.
Адвокат по назначению Сергей Трусов заявил, что против пенсионерке возбуждено дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, совершенном по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти.
"Что в записке, доподлинно не известно. Но она сказала, что там пожелание сдохнуть", – рассказал Максим Цыбанев.
По словам адвоката, следствие намерено ходатайствовать о заключении петербурженки под стражу. Сегодня суд не стал рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения, срок задержания Цыбаневой продлили на 48 часов.
- 27 сентября неизвестные активисты оставили на могиле родителей Владимира Путина на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге записку с жалобой на поведение их сына. На плакате в виде страницы из школьного дневника было написано: "Уважаемые родители! Ваш сын безобразно себя ведёт! Прогуливает уроки истории, дерётся с соседями по парте, угрожает взорвать всю школу! Примите меры!".
Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих
Между Россией и Украиной состоялся очередной обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
По данным министерства, переговоры с российской стороной были очень тяжёлыми. В итоге Киев вернул 62 тела своих солдат, включая останки военнопленных, из колонии в Еленовке.
Сколько тел было передано России, не уточняется. Где прошел обмен, также неизвестно. Российская сторона сообщение украинского ведомства не комментировала.
Колонию в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные, в том числе бойцы полка "Азов", обстреляли 29 июля. По данным Минобороны России, погибли 50 военнопленных, еще 73 получили ранения.
Российская сторона заявила, что украинские военные обстреляли территорию колонии из ракетных установок HIMARS.
Генштаб Вооруженных сил Украины обвинил в обстреле российских военных.
Расследование телеканала CNN пришло к выводу, что российская версия событий, скорее всего, является выдумкой, а вероятность того, что здание было поражено ракетой HIMARS, практически исключена.
Экс–заместителю главы СГБ Грузии ужесточили обвинение
Прокуратура Грузии ужесточила обвинение бывшему заместителю главы Службы государственной безопасности Грузии Иосифу (Сосо) Гогашвили, сообщив о появлении в деле новых обстоятельств.
В частности, следствие утверждает, что в 2015-2018 годах, работая первым заместителем начальника СГБ, Гогашвили «с превышением должностных полномочий незаконно добывал сведения, представляющие государственную тайну, в личных целях и хранил их по месту жительства»; «Передал часть вынесенной информации другому лицу» и «умышленно разгласил гостайну»; Незаконно раздобыл кадры личной жизни ряда лиц, которые незаконно хранил на принадлежащих ему электронных устройствах.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», на данном этапе Гогашвили инкриминируют следующие статьи Уголовного Кодекса Грузии:
- Часть 1 статьи 157-1 – незаконные добывание, хранение, использование, распространение тайны личной жизни или иное обеспечение доступа к ней;
- Часть 4 статьи 157 – незаконные добывание, хранение, использование, распространение информации, отражающей личную жизнь, или персональных данных либо иное обеспечение доступа к ним, повлекшие значительный вред с использованием служебного положения;
- Часть 1 статьи 333 – превышение чиновниками или приравненными к ним лицами служебных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав физических или юридических лиц, законных интересов общества или государства;
- Часть 1 статьи 320 – умышленное разглашение государственной тайны;
- Часть 3 статьи 236 — незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.
Гогашвили грозит от четырех до семи лет лишения свободы.
- Сосо Гогашвили покинул правящую партию «Грузинская мечта» в октябре 2020 года. В 2015-2018 годах он работал заместителем начальника Службы государственной безопасности. До того, в 2014-м, был начальником Генеральной инспекции МВД.
- Гогашвили задержали в ходе спецоперации в собственном доме в ночь на 16 июля. По данным прокуратуры, из его дома изъяли связанные с деятельностью СГБ документы под грифом «секретно», а также документацию, содержащую персональные данные и различные электронные носители.
Югоосетинский лидер надеется на скорое завершение «спецоперации»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев выразил надежду на скорое завершение т.н. «специальной военной операции» в Украине.
«Я надеюсь, что в самое ближайшее время и спецоперация, и все негативные процессы, которые происходят в мире, завершатся, и мы будем чаще встречаться в разных регионах России, дружественных странах. Я думаю, долго ждать не придется», – сказал Гаглоев на встрече с делегациями из Абхазии и России, прибывшими в Цхинвали на празднование юбилея Юго-Осетинского университета.
Сегодня же в Цхинвали простились с погибшим на войне в Украине Альбертом Джуссоевым. Алан Гаглоев посмертно наградил его медалью «Защитнику Отечества».
«Нет ни одного человека среди нашей молодежи, который бы скрывался от мобилизации. Каждый из наших ребят считает своим долгом в это тяжелое время защитить народ Донбасса. Многие, проявив героизм и мужество, к сожалению, отдали свои жизни в борьбе с нацизмом», – сказал Гаглоев.
Как сообщалось ранее, с 2018 году Джуссоев проходил военную службу по контракту в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации в составе 4-й российской военной базы. Он погиб на запорожском направлении.
По информации югоосетинского Минобороны, тело военнослужащего было найдено спустя две недели после гибели, идентифицировать его удалось лишь посредством анализа ДНК.
- По информации из открытых источников, на войне в Украине погибли 19 уроженцев Южной Осетии (военнослужащих и добровольцев): Владимир Козаев, Марат Джиоев, Ремик Каджаев, Алан Дудаев, Олег Алборов, Ацамаз Джиоев, Ацамаз Бестаев, Роланд Цховребов, Алан Багаев, Алан Тедеев, Алим Лохов, Инал Кортиев, Андрей Бакаев, Руслан Бесаев, Руслан Казиев, Радислав Хугаев, Роберт Кулумбегов, Ахмат Засеев и Альберт Джуссоев.
Россия атаковала энергообъекты на западе Украины
Российская армия атаковала несколько энергетических объектов во Львовской области. По данным местных властей, произошли три взрыва. Удары привели к проблемам с энергоснабжением в городе.
Местные власти говорят, что регион максимально использует генераторы, но пока не ясно, когда энергосистемы области заработают на полную мощность.
По некоторым данным, нанесены удары также по Ивано-Франковской области.
Еще одно попадание по объекту критической инфраструктуры зафиксировано в Каменском районе Днепропетровской области. Оно также привело к падению напряжения в сети и дестабилизации работы ряда объектов.
Сообщается о взрывах в Ровенской и Винницкой областях.
В Винницкой области второй раз за день была атакована Ладыженская ТЭС. Ранения получили 6 человек. На предприятии утверждают, что второй удар по станции был нанесен в то время, когда там работали спасатели.
По данным ВСУ, над Украиной за сегодняшний день сбито 18 российских крылатых ракет.
Российское Минобороны заявило, что атаковало объекты военного назначения и системы энергетики Украины. По словам представителя ведомства, цель удара достигнута.
Оперативно проверить заявления сторон в условиях войны невозможно.
В России движение «Весна» и компанию Meta внесли в список террористов
Антивоенное молодёжное движение "Весна" и американскую корпорацию Meta, которая владеет социальными сетями Facebook и Instagram, внесли в российских список организаций, причастных к экстремизму или терроризму. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Росфинмониторинг.
В конце сентября 2022 года прокуратура Санкт-Петербурга потребовала признать молодёжное демократическое движение "Весна" экстремистским и запретить его деятельность. После вторжения России в Украину "Весна" призывала участвовать в антивоенных митингах и акциях.
В мае против восьмерых членов движения было возбуждено уголовное дело о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. В сентябре стало известно, что это дело объединили в одно производство с другим уголовным делом – по статье о вовлечении лиц в массовые беспорядки, возбуждённым ещё в марте. Из-за объединения дел участникам "Весны" грозит до десяти лет лишения свободы.
В конце марта 2022 года суд в Москве признал деятельность американской корпорации Meta экстремистской и запретил её в России. Под запрет попали также принадлежащие Meta соцсети Facebook и Instagram, но не мессенджер WhatsApp, так как он "не осуществляет публичное распространение информации". За пользование социальными сетями гражданам и организациям наказание не грозит.
У попавших в список Росфинмониторинга лиц и организаций блокируют все счета и банковские карты. Сейчас в перечне уже 534 организации, которые ведомство считает причастными к экстремизму или терроризму. Среди них – Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального и штабы Навального.
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