Скончалась девочка, пострадавшая от удара током в тбилисском парке Ваке

Скончалась 13-летняя девочка, пострадавшая от удара током в тбилисском парке Ваке. Об этом сообщили в клинике имени Хечинашвили.

«13-летнаяя девочка поступила с остановкой сердца. Реанимационные мероприятия закончились безрезультатно. Была зафиксирована биологическая смерть», – сказал врач.

Троих детей ударило током в фонтане, который накануне открыли после многомесячного ремонта. По информации СМИ, дети уронили в фонтан мяч. Когда они попытались достать его из воды, их ударило током.

Один из пострадавших, доставленных в тбилисскую клинику Хечинашвили, находится в стабильном состоянии, на искусственном дыхании. Состояние третьего ребенка не вызывает опасений.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе посетил клинику, в которую доставили пострадавших детей. Он сказал журналистам, что «все виновные будут наказаны». Каладзе говорит, что ремонтные работы в парке вела компания «Гринсервис», однако у нее были и субподрядчики.

По информации МВД, уголовное дело возбуждено по статья 240 Уголовного кодекса Грузии – нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. На месте трагедии работают правоохранители.

Накануне мэр Тбилиси Кахи Каладзе объявил, что ремонт малого каскада и круглого фонтана в парке Ваке завершен.