Агентство социальной информации «Апсны» сообщает, что послы стран ЕС согласовали решение не признавать российские документы, выданные в Абхазии и Южной Осетии. Издание уточняет, что непризнание документа, дающего абхазам единственную возможность выезжать за границу для получения образования, медицинской помощи, участия в культурных, научных и дипломатических мероприятиях, – это совершенно недемократичный поступок.

«Послам стран ЕС стоило бы напомнить о том, что Всеобщая декларация прав человека запрещает дискриминацию на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете», – пишет издание.

Агентство публикует комментарий юриста НПО «Центр гуманитарных программ» Саида Гезердава: «Решение о том, что документы, выданные на территории Абхазии, не будут приниматься в качестве действительных проездных документов для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны, усугубляет изоляцию граждан Абхазии. Это новый виток западной политики непризнания Абхазии. Мне кажется, эта политика перестала различать нюансы ситуации, хотя у обладателей таких паспортов всегда были сложности с посещением стран Шенгенской зоны. Очевидно влияние Грузии на принятие такого решения, которая откровенно в своих интересах пользуется ситуацией, сложившейся вокруг Украины, и таким образом усиливает изоляцию Абхазии. Фактически эта политика превращает граждан и жителей Абхазии в заложников текущих геополитических процессов, в которых наша страна не играет существенной роли».

Западная политика «вовлечения без признания» давно показала свою бесперспективность и ведет лишь к дальнейшей изоляции Абхазии, отмечает издание.

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Агентство «Апсныпресс» сообщает, что президент Аслан Бжания встретился с представителями бизнес-сообщества республики для обсуждения вопросов обороноспособности страны.

Экс-министр внутренних дел, общественный деятель Аслан Кобахия на своей странице в Facebook написал, что он в шоке от встречи бизнес-сообщества с главой государства. «Вы что всерьез хотите заниматься проблемами обороны страны, тогда зачем эта публичная политика? Мы никогда не выиграли бы войну, если Владислав Ардзинба о своих встречах с бизнесменами сообщал бы всему обществу. Может, кто-то из нас увидел встречу Путина с бизнесменами, с которыми он обсуждал помощь российской армии, или кто-то думает, что Путин такие встречи не проводил?! Ситуация вокруг Абхазии очень непростая, вряд ли такими пиар-акциями можно защитить страну. На мой взгляд, публичность данной встречи, кроме вреда, ничего не принесла! Очень жаль, что это все происходит так, ведь сегодня в команде президента есть люди, которые были с Владиславом Ардзинба в дни его самых ответственных решений. Неужели все это позабылось?! Может, я постарел, много чего недопонимаю?» – пишет Аслан Кобахия.

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Общественный деятель Астамур Какалия интересуется: Абхазия готовится к неминуемой войне или торговле на границе с Грузией? Об этом он пишет на своей странице в Facebook:

«Новостные ленты заполнены яркими, броскими, играющими на страхах людей перед войной картинами грядущего апокалипсиса, а на мой взгляд никогда еще в новейшей истории Абхазии наша страна не была настолько безопасной. И правительство в Грузии не хочет втягиваться в авантюры, и российские войска на границе, и даже внутренняя народная риторика в Грузии самая спокойная за все эти 30 лет. Вы скажите, это может измениться в одночасье? Нет, не может. Общественное мнение хоть в Грузии, хоть в Бразилии, хоть у нас одинаковое – оно очень инертное, и если вы хотите, чтобы народ кого-либо возненавидел, то на это потребуется немало времени и куча крикливых пропагандистов. А без всенародной ненависти и пропаганды начать войну – значит, не понимать, «как это работает». На сегодня и в обозримой перспективе Абхазия является тихой гаванью, на отшибе большого геополитического фронта. Нам бы воспользоваться этой мирной передышкой для государственного строительства, а не играть на фобиях и без того бедных безработных народных масс. Люди и так много пережили, а тут еще в мирное время народ стращать, чтобы отвлечь от внутренних проблем, – это, конечно, выигрышная стратегия, но только в короткую».

По его словам, Абхазия под угрозой войны десятилетиями и в этом нет ничего нового.

Астамур Какалия напоминает, что идет верстка бюджета на будущий год – определяются приоритеты в финансировании. «Мы никаких деталей не знаем. Нет конкурса, нет публикаций одобренных проектов. Кто бенефициары, одобренные нашим руководством, и какие рабочие места они создадут? Мы ничего не знаем о списке должностных лиц, не подавших и в этом году декларации. Напоминаю, согласно закону они обязаны быть уволены за непредоставление деклараций. Также неизвестно, предоставлена ли база данных деклараций службам МВД, СГБ, Генеральной прокуратуре. Неизвестно, как идет процесс выявления неполной или лживой информации в декларациях чиновников. Идет ли вообще этот процесс?» – пишет общественный деятель Астамур Какалия.

Он интересуется, где выявленные должностные лица, почему не называется ни один нарушитель? Неужели все тысячи чиновников сдали вовремя декларации?

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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