Подал в отставку глава администрации Южной Осетии в изгнании

В отставку подал Дмитрий Санакоев – глава временной администрации Южной Осетии, созданной распоряжением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в мае 2007 года.

В разговоре с грузинской службой «Радио Свобода» Санакоев сказал, что сам принял решение об отставке и планирует продолжить деятельность в бизнес-секторе.

«16 лет – достаточный срок для работы на одном месте. Думаю, перейду в сферу энергетики, а затем в частный бизнес», – добавил он.

Санакоев предполагает, что новым руководителем администрации станет один из её действующих сотрудников.

Дмитрий Санакоев был министром обороны, а затем премьер-министром самопровозглашенной республики Южная Осетия. В 2007 году он возглавил созданную в селе Курта Цхинвальского района властями Грузии временную административно-территориальную единицу на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области.

После вооруженного конфликта в августе 2008 года аппарат администрации переехал в Тбилиси. С сентября 2009 года Санакоев принимал участие в Женевских дискуссиях по безопасности в составе грузинской делегации.