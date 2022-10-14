В Абхазии мужчину задержали за жестокое обращение с лошадью

В Абхазии за жестокое обращение с лошадью задержали жителя села Верхняя Эшера Мурата Хварцкия, сообщили в МВД самопровозглашенной республики

В пресс-релизе ведомства указаны детали уголовного дела. Сообщается, что 11 октября утром Хварцкия, двигаясь верхом на коне по сухумской улице Дзидзария, поднялся на надземный переход, расположенный на территории железнодорожного вокзала, где, «имея прямой преступный умысел на причинение физических увечий и страданий животному, из хулиганских побуждений нанес жеребцу множество ударов руками и ногами в область туловища и головы».

«Далее злоумышленник, продолжая открыто нарушать общественный порядок, на указанной лошади вошел в косметологический салон, а в последствии, и в общественный транспорт – автобус, когда водитель осуществлял высадку и посадку пассажиров на остановке по ул. Имама Шамиля», – сказано в сообщении.

Отметим, что видеокадры, на которых Хварцкия жестоко обращается с лошадью и передвигается на ней по городу, были опубликованы в соцсетях.

По информации МВД, 13 октября Сухумский городской суд признал Хварцкия виновным в совершении административного правонарушения по факту злостного неповиновения законным требованиям сотрудников милиции. Ему назначено административное наказание в виде ареста сроком на шесть суток.

Что касается уголовного дела, оно возбуждено по статье 243 Уголовного кодекса (Жестокое обращение с животными), предусматривающей в виде наказание штраф в размере от 10 до 25 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года.

По информации МВД, жеребца осмотрел специалист-ветеринар. Установлено, что в углах ротовой полости животного присутствуют разрывы с запёкшейся кровью, хромота правой передней конечности, а также опухоль на задней левой конечности с небольшой хромотой.

Пострадавшая лошадь передана на содержание и лечение в конный клуб «Надежда».