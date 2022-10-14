В сентябре в Северной Осетии проходили торжественные мероприятия, посвященные 1100-летию крещения Алании. Газета «Республика» пишет об этом под заголовком: «Празднование 1100-летия принятия христианства Аланией. Без южной части Алании». Автор отмечает, что на мероприятиях не было представительства Государства Алания как светского, так и духовного. Вместе с тем Абхазию представлял архимандрит Дорофей Дбар – доктор теологии, ведущий научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа. «В связи с архимандритом Дорофеем отметился интересный факт – он с 2012 года запрещен в служении епископом Майкопским и Адыгейским Тихоном, и поэтому Русской православной церковью (РПЦ) считается раскольником. Архимандрит Дорофей является председателем Совета Священной митрополии Абхазии – руководителем самостийной абхазской церкви, которая противопоставляет себя присутствию РПЦ. Впрочем, это не помешало ему быть в числе приглашенных к участию в мероприятиях, организованных при участии РПЦ. Однако, насколько нам известно, ни представитель РПЦ в Южной Осетии, ни духовенство югоосетинской Аланской епархии на праздничных мероприятиях не присутствовало. Либо потому, что осталось вне зоны внимания организаторов юбилейных мероприятий, либо потому, что их присутствие просто не попало в СМИ или в объектив телекамер. Очень хотелось бы надеяться, что верным окажется второе предположение», – пишет «Республика».

Газета «Южная Осетия» обращается к вопросам безопасности, а именно, возможности нападения Грузии, о чем все чаще говорят на фоне событий в Украине. Секретарь Совета безопасности РЮО Анатолий Плиев сказал изданию, что не видит оснований для того, чтобы волноваться. «Грузия не заинтересована в участии в военных конфликтах, грузинская политическая элита прекрасно понимает, чем это чревато. Напомню, грузинское руководство отказалось и от присоединения к санкциям против России», – подчеркнул Анатолий Плиев. «Однако делать прогнозы на дальнюю перспективу, конечно, сложно, так как никто не знает, что может взбрести в голову некоторым грузинским политикам. Примером тому служит 2008 год. Но, повторюсь, на данный момент нет оснований предполагать, что Грузия начнет предпринимать против нас какие-либо действия военного характера», – резюмировал Анатолий Плиев. Издание цитирует и политолога-востоковеда Каринэ Геворгян. «То, что Грузия не ввела санкции против России, не имея даже дипломатических отношений, – это уже показатель: Грузия начинает трезво смотреть на свой уровень суверенитета», – считает она. «Даже в 2008 г. российская армия могла взять Тбилиси, но не сделала этого, чтобы оставить место для диалога и налаживания отношений. Поэтому, полагаю, если и были у кого-то идеи об открытии второго фронта, после ударов ВС РФ они от них откажутся», – цитирует политолога газета.

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Блогер Алан Парастаев комментирует актуальную тему мобилизации. «Дело в том, что теперь представители военкоматов будут выявлять и возвращать в Россию тех, «кто у них в перечне, кому ограничен выезд за пределы РФ», не только на КПП «Верхний Ларс», но и на КПП «Нижний Зарамаг». Такое поручение отдал глава Северной Осетии Сергей Меняйло на аппаратном совещании в правительстве республики», – напоминает блогер. А заместитель военного комиссара Северной Осетии Абрил Абдуллаев рассказал Интерфаксу: «Мы где-то десять дней назад сняли все эти посты, но сейчас по распоряжению главы республики посты будут стоять». «Что такого случилось за эти десять дней? Может, на этот раз будут выявлять уже призывников, ведь с ноября начнется призыв в Армию. Так призывники, как не раз заявляли власти России, в спецоперации задействованы не будут, чего ж им бежать и от чего? Непонятны такие меры, когда жители и Северной Осетии, и Южной не скрываются от мобилизации, а сами записываются в ряды желающих участвовать в боевых действиях добровольцами. И героями у нас стали многие, часть из которых посмертно», – обращает внимание блогер.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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