ПЕС заявила о поддержке европейской перспективы Грузии в своей резолюции

Партия европейских социалистов (ПЕС) поддерживает перспективу предоставления Грузии статуса-кандидата в члены ЕС. Об этом говорится в резолюции, принятой на международном конгрессе ПЕС в Берлине.

«Мы поддерживаем предоставление статуса кандидата Украине и Молдове и готовность предоставить статус Грузии. Их будущее – в Евросоюзе, и мы хотим, чтобы это произошло как можно скорее после того, как будут выполнены все критерии для вступления, в том числе верховенство закона и демократия», – сказано в документе.

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, который принимает участие в конгрессе ПЕС вместе с другими лидерами своей партии, поблагодарил партию европейских социалистов за принятие резолюции.

«Особенно важно, что была принята резолюция, в которой подчеркивается важность статуса кандидата для Грузии и прямое обращение к европейским структурам с просьбой предоставить Грузии статус кандидата. В этом плане для нас очень важна поддержка европейской политической семьи», - цитирует Кобахидзе агентство «Новости-Грузия».

Партия европейских социалистов - европейская партия, состоящая из более 30 социалистических, социал-демократических и рабочих партий из государств-членов Евросоюза и Норвегии. В нее, в частности, входит Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца.

Лидеры стран ЕС в конце июня приняли решение признать европейскую перспективу Грузии, однако, в отличие от Украины и Молдовы, статус кандидата будет присвоен стране только после проведения комплекса реформ. Они сформулированы в рекомендациях Еврокомиссии, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы. Первую оценку выполнения условий Еврокомиссия должна провести уже в конце 2022 года.