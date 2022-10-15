Первые лица Грузии выразили соболезнования в связи аварией на угольной шахте в Турции

Первые лица Грузии выразили соболезнования в связи с гибелью нескольких десятков человек на угольной шахте в Турции.

Премьер-министр Грузии в Twitter обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. «Глубоко опечален известием о трагической аварии на угольной шахте в турецкой провинции Бартын. В это трудное время наши мысли обращены к семьям, которые потеряли близких, пострадавшим и спасателям. Искренние соболезнования и сочувствие народу и правительству Турции», - пишет Гарибашвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также соболезнует семьям погибших шахтеров. «Трагические новости из турецкой провинции Бартын. Мои искренние соболезнования семьям погибших. Наши молитвы обращены к тем, кто потерял своих близких», - пишет Зурабишвили в Twitter.

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в соцсети обратился к своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу. «Глубоко опечален новостями о взрыве на шахте в турецкой провинции Бартын, который унес человеческие жизни. Мои мысли с теми, кто потерял близких, и со всеми, кого затронула эта трагедия. Желаю правительству и народу Турции сил, чтобы преодолеть эти трудные времена», - говорится в сообщении Дарчиашвили.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», взрыв на угольной шахте в городе Амасра в провинции Бартын прогремел вечером 14 октября на глубине 300 м. По предварительным данным, в шахте взорвался метан. Согласно последней информации, погибли 28 человек, в больницах находятся 11 пострадавших.