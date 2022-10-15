Олаф Шольц заявил, что поддерживает расширение ЕС на восток

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение о предоставлении Украине и Молдове статуса стран-кандидатов в члены ЕС и признании европейской перспективы Грузии. Об этом Шольц заявил, выступая на международном конгрессе Партии европейских социалистов (ПЕС) в Берлине.

«Я рад, что в июне мы единогласно дали согласие Украине, Молдове и, в перспективе, Грузии, конечно же, место западнобалканских стран тоже с нами, в свободной и демократической Европе», - приводит слова канцлера Общественный вещатель Грузии.

Он указал, что является сторонником расширения ЕС «на восток», поскольку «Евросоюз, состоящий из 27, 30 или 36 стран с более чем 500 миллионами граждан, сможет лучше защитить себя с глобальной точки зрения».

При этом Шольц указал, что ЕС сможет принять новых членов «только в том случае, если он сохранит импульс европейского углубления» и будет «адаптирован к большому расширению». В свою очередь страны-кандидаты «должны удовлетворять критериям».

«Сегодня, когда Россия пытается насильственно изменить границы между свободой и автократией, наш голос народов Европы должен быть слышен по всей Европе - от Средиземного до Северного морей, от Лиссабона до Тбилиси и за ее пределами. Вместе мы должны заложить фундамент свободной, безопасной и демократической Европы», - сказал Шольц.