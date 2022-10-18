Число погибших при падении Су-34 в жилом квартале Ейска достигло 13

Число погибших в результате падения военного самолета Су-34 в понедельник вечером в жилом квартале в городе Ейске в Краснодарском крае возросло до 13, среди них — трое детей, 19 человек пострадали. Об этом сообщил Минздрав России.

10 тел погибших были найдены в ходе разбора завалов на месте падения самолёта. 68 человек спасены, 360 – эвакуированы, в том числе при помощи автолестниц с верхних этажей загоревшегося дома.

11 пострадавших госпитализированы в больницу в Ейске. Ещё четверо, включая двух детей, подключены к аппаратам ИВЛ, из-за тяжелого состояния их перевезли в Краснодар.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утверждает, что самолет был без боеприпасов. Глава МЧС России Куренков сообщил, что взрыва после падения самолета не было, а пожар возник в результате разлива горючего.

Пользователи в соцсетях писали, что после падения самолёта и возгорания были слышны звуки взрывов. Они предполагают, что это детонировал боекомплект самолёта. По их сообщениям, из-за взрывов машины скорой помощи не смогли сразу приблизиться к месту происшествия.

Министерство обороны России подтвердило факт крушения. В его заявлении говорится, что самолёт Су-34 упал во время тренировочного полёта. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлёте.

Единая диспетчерская служба Ейска также подтвердила падение самолёта и последовавший пожар в доме по адресу ул. Коммунистическая, д. 20/1. По сообщениям очевидцев, огонь охватил девять этажей жилого здания.

Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения самолёта.

Власти Краснодарского края намерены выплатить материальную помощь семьям погибших и пострадавших при крушении. Родственникам погибших выплатят по одному миллиону рублей, сообщил губернатор.

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