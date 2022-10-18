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Число погибших при падении Су-34 в жилом квартале Ейска достигло 13
Число погибших в результате падения военного самолета Су-34 в понедельник вечером в жилом квартале в городе Ейске в Краснодарском крае возросло до 13, среди них — трое детей, 19 человек пострадали. Об этом сообщил Минздрав России.
10 тел погибших были найдены в ходе разбора завалов на месте падения самолёта. 68 человек спасены, 360 – эвакуированы, в том числе при помощи автолестниц с верхних этажей загоревшегося дома.
11 пострадавших госпитализированы в больницу в Ейске. Ещё четверо, включая двух детей, подключены к аппаратам ИВЛ, из-за тяжелого состояния их перевезли в Краснодар.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утверждает, что самолет был без боеприпасов. Глава МЧС России Куренков сообщил, что взрыва после падения самолета не было, а пожар возник в результате разлива горючего.
Пользователи в соцсетях писали, что после падения самолёта и возгорания были слышны звуки взрывов. Они предполагают, что это детонировал боекомплект самолёта. По их сообщениям, из-за взрывов машины скорой помощи не смогли сразу приблизиться к месту происшествия.
Министерство обороны России подтвердило факт крушения. В его заявлении говорится, что самолёт Су-34 упал во время тренировочного полёта. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлёте.
Единая диспетчерская служба Ейска также подтвердила падение самолёта и последовавший пожар в доме по адресу ул. Коммунистическая, д. 20/1. По сообщениям очевидцев, огонь охватил девять этажей жилого здания.
Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения самолёта.
Власти Краснодарского края намерены выплатить материальную помощь семьям погибших и пострадавших при крушении. Родственникам погибших выплатят по одному миллиону рублей, сообщил губернатор.
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Другие новости дня
Против экс-директора югоосетинского «Водоканала» возбудили дело
Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия возбудила уголовное дело в отношении бывшего руководителя государственного унитарного предприятия «Водоканал – Южная Осетия» Алана Цховребова.
Как сообщил и.о генпрокурора Сергей Битиев на совещании под руководством югоосетинского лидера Алана Гаглоева, Цховребов подозревается в превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ).
«По материалам, которые поступили из Контрольно–счетной палаты республики, возбуждено уголовное дело в отношении Алана Цховребова по факту нанесения ущерба в сумме двух миллионов рублей», – сказал Битиев.
Он уточнил, что в настоящее время по этим же материалам завершена доследственная проверка по факту необоснованной оплаты давальческого материала на сумму 15 миллионов рублей.
«Будем принимать решение о возбуждении еще одного уголовного дела», – добавил Битиев.
В Цхинвали также планируют возбудить уголовное дело по факту завышения стоимости и списания битума государственным унитарным предприятием «Дорэкспострой».
«Нами будет возбуждено уголовное дело по факту завышения стоимости битума на 56 миллионов, и по второму эпизоду – необоснованное списание битума – 3 млн. 600 тысяч рублей», – сказал Битиев.
По его словам, экс-гендиректора «Дорэкспостроя» Семена Макиева объявили в международный розыск. Он выехал из Южной Осетии в ходе проверки, которую проводила Контрольно-счетная палата.
В абхазском МИДе обсудили тему возобновления встреч в Гали
Абхазская и российская стороны заинтересованы в возобновлении встреч в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Гали. Об этом сообщили в российском посольстве в Сухуми по итогам встречи посла Михаила Шургалина с главой МИД самопровозглашенной республики Абхазия Иналом Ардзинба.
Сообщается, что абхазский МИД прорабатывает возможность возобновления деятельности в формате МПРИ в соответствии с поручением президента Аслана Бжания.
«Абхазская и российская стороны подтвердили заинтересованность в возобновлении работы данного формата, деятельность которого будет способствовать снижению напряженности и укреплению безопасности на местах. На данном этапе идет процесс согласования позиций всех участников переговорного процесса», – говорится в сообщении.
Встречи в Гали, в которых участвуют абхазская сторона, Грузия, Россия, ЕС и ООН, не проводились с 2018 года.
По итогам 56-го раунда Женевских дискуссий Москва и Сухуми заявили, что готовы возобновить переговоры в гальском формате. В абхазском МИДе тогда отметили, что их инициативы по возобновлению переговоров «остались без реагирования со стороны грузинских участников».
В санкционные списки Канады вошли Машков, Певцов и Канделаки
Канада ввела новые санкции в отношении телеканала "Звезда" и 34 россиян, причастных, по утверждению канадского МИДа, в распространении российской дезинформации и пропаганды.
Под ограничения попали помощник президента России и бывший глава Минкульта Владимир Мединский, актёры Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Владимир Машков, главред и владелец издания "Московский комсомолец" Павел Гусев, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, журналисты "Комсомольской правды" Александр Коц и Александр Гамов, медиаменеджер Тина Канделаки, её сын и дочь, телеведущая Наиля Аскер-заде и другие.
В заявлении канадского внешнеполитического ведомства говорится, что попавшие в санкционный список среди прочего помогают российскому режиму подрывать принципы государственного суверенитета и распространяют недостоверные данные, которые служат предлогом для необоснованной агрессии Москвы в отношении Украины.
В сообщении МИД также отмечается, что заявление сделано во врем визита в Оттаву основатель Hermitage Capital Билла Браудера и супруги арестованного российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.
- О том, что Оттава введёт в отношении России новые санкции из-за так называемых референдумов в самопровозглашённых республиках Донбасса и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины, в конце сентября сообщил премер-министр Канады Джастин Трюдо. Он добавил, что Канада никогда не признает результаты голосования или попытку незаконного включения украинских территорий в состав России.
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ЕС ввёл санкции против Ирана после смерти Махсы Амини
Евросоюз принял в понедельник, 17 октября, решил ввести дополнительные санкции против виновных в нарушениях прав человека в Иране.
В санкционный список попали 11 иранских физических лиц и четыре организации. Их обвиняют в жестоком подавлении протестов, вспыхнувших в стране в середине сентября из-за смерти Махсы Амини.
Она была задержана в Тегеране полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. Из участка задержанную отправили в больницу, где спустя несколько дней она умерла. Родственники считают, что причиной смерти стали побои в полиции. Власти отрицают факт избиения.
В чёрный список" ЕС включили среди прочих полицию нравов и двух её представителей, иранские правоохранительные органы, а также министра информации и технологий. Его признали ответственным за отключение в стране интернета.
В Брюсселе также готовы обсудить новые санкции против Тегерана в связи с возможными поставками беспилотников в Россию для войны с Украиной.
Киев заявил, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины.
Иран все обвинения в поставках оружия воюющим сторонам отвергает. Представитель МИДа страны заявил, что информация о продажах дронов Москве специально распространяется западными источниками.
В Беларуси оппозиционер Автухович приговорен к 25 годам тюрьмы
Суд в белорусском городе Гродно в понедельник вынес приговор оппозиционеру Николаю Автуховичу и его единомышленникам. 59-летний Автухович, признанный виновным по 10 статьям уголовного кодекса, включая терроризм, измену родине и подготовку к захвату власти, приговорен к 25 годам в колонии строгого режима. Десять белорусских оппозиционеров, проходивших по тому же делу, получили сроки от 2,5 до 20 лет лишения свободы. Кроме того, на всех них наложены штрафы.
2,5 года лишения свободы получил Антон Мельхер - он был освобожден в зале суда, поскольку ему был зачтен срок содержания под стражей. Ирина Горячкина, бывшая гражданская жена Автуховича, приговорена к 6 годам и 1 месяцу колонии. Остальные обвиняемые получили сроки от 15 до 20 лет.
Автухович в суде отрицал свою вину и заявлял, что остальные подсудимые тоже невиновны.
Николай Автухович – ветеран афганской войны, создатель успешного таксопарка в городе Волковыске Гродненской области. Он открыто выступал против режима Александра Лукашенко и в 2004 году баллотировался на парламентских выборах. После этого его фирму начали активно проверять, а в 2006 году завели на политика уголовное дело о неуплате налогов и осудили на три с половиной года. Автухович вышел на свободу в 2008 году, правозащитники признали его политзаключённым.
В 2009 году Автуховича снова арестовали за незаконное хранение патронов: у него было зарегистрированное оружие, во время первого обыска у него нашли пять патронов и еще пять – во время второго. За каждый патрон ему дали по году тюрьмы. Второй раз за решеткой Автухович провел восемь с половиной лет. В декабре 2020 года его арестовали в третий раз.
За время тюремных сроков и арестов Автухович неоднократно сообщал о жестоком обращении и пытках в белорусских тюрьмах и СИЗО, объявлял голодовки в знак протеста.
Германия ужесточила требования к получателям шенгенских виз
Германия ужесточила требования к россиянам, желающим получить шенгенские визы в ее посольстве и консульствах. Теперь в качестве доказательства финансовой обеспеченности потребуется предоставить выписку со счета в банке, который продолжает работать в Евросоюзе. Счета большинства российских банков в Европе не обслуживаются.
Ранее при подаче документов на шенгенские визы российским заявителям нужно было предъявить финансовые гарантии - справки о доходах или выписки с банковских счетов, но диппредставительства принимали выписки со счетов любых российских банков. По новому правилу, о котором сообщил визовый центр Германии Visametric, принимаются только выписки со счетов банков, действующих в странах-членах ЕС и поддающихся проверке в Европе.
Пользователи социальных сетей, обратившие внимание на изменение требований, обсуждают возможность открытия счетов в банках неевропейских стран, например Казахстана или Турции.
После начала военного вторжения России в Украину Евросоюз ввел жесткие экономические санкции, которые, в частности, привели к тому, что банковские счета и карты большинства российских банков больше не обслуживаются в европейских странах. Их обладатели не могут расплачиваться российскими банковскими картами в Европе или снимать с них средства.
Также консульские органы некоторых стран Евросоюза, включая и Германию, потребовали от заявителей на шенгенские визы предоставлять медицинские страховки, заключенные с европейскими, а не российскими страховыми компаниями.
- Еврокомиссия с 12 сентября полностью отказалась от соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Это означает, что визовый сбор для россиян вырастает до 80 евро, сроки обработки заявок могут быть увеличены до 45 дней, для подачи заявления требуется больше документов, а выдача многократных виз может быть ограничена.
Делегация Палаты представителей Конгресса США прибыла в Ереван
В Ереван сегодня прибыла делегация Палаты представителей Конгресса США во главе с председателем Комитета демократического партнерства Дэвидом Прайсом.
Как сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-службу Национального собрания Армении, 18 октября в 16:30 планируется пресс-конференция председателя постоянной комиссии НС Армении по внешним отношениям Эдуарда Агаджаняна и председателя Комитета демократического партнерства Палаты представителей Конгресса США Дэвида Прайса.
Дэвида Прайса сопровождают члены Палаты представителей Диана Деггетт, Джим Купер и Энди Левин.
17-19 сентября в Армении находилась спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В ходе своего визита Пелоси отметила, что «Армения противостоит незаконному и смертоносному нападению Азербайджана».
Москва и Киев обменялись пленными. Украина вернула к себе 108 женщин
Киев вернул из российского плена 108 женщин, включая 12 гражданских. Об этом сообщил советник президента Украины Андрей Ермак. По его словам, среди вернувшихся на родину 37 эвакуированных с завода «Азовсталь».
Ермак отметил, что в числе обменянных несколько женщин, попавших в заключение еще в 2019 году за их «проукраинскую позицию».
В свою очередь глава самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин написал в телеграме, что Украина передала 80 гражданских моряков, а также 30 военнослужащих из республик Донбасса и регионов России. Пушилин отметил, что обмен состоялся по формуле «110 на 110».
- Крупный обмен Россия и Украина проводили 22 сентября. Тогда Киеву выдали 215 человек, включая бойцов батальона «Азов». В Россию вернулись 55 человек, включая воевавших на стороне сепаратистов в Донбассе. Среди выданных России был пророссийский политик Виктор Медведчук. Посредником в обмене выступала Турция.
Военный самолет упал на жилой дом в городе Ейск Краснодарского края
Военный самолет Су-34 упал на жилой дом в городе Ейск Краснодарского края. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на единую диспетчерскую службу города.
"У нас самолет упал на город. Ейск. В районе жилого дома – Коммунистическая, дом 20/1. Скорые и пожарные едут со всего города, вертолеты в воздухе", – сказал собеседник ТАСС. Другой житель уточнил, что в этом жилом здании девять этажей.
Местные жители в соцсетях упоминают, что после падения самолёта и возгорания были слышны звуки взрывов. Они предполагают, что это детонировал боекомплект самолёта. По их сообщениям, из-за взрывов машины скорой помощи не смогли сразу приблизиться к месту происшествия.
По данным телеграм-канала "112", предварительно, два пилота успели катапультироваться. Борт упал при взлете с местного аэродрома.
В министерстве обороны России подтвердили падение самолета на жилой дом. По данным ведомства, воздушное судно потерпело крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.
По данным ГУ МЧС по Кубани, площадь пожара составляет около 2 тысяч квадратных метров. Огнем охвачены четыре этажа многоэтажки.
Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения самолёта. Он также приказал выехать на место крушения губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
В Тбилиси открылось посольство Королевства Норвегии
В Тбилиси появилось посольство Королевства Норвегии. Церемония открытия посольства состоялась сегодня с участием глав МИД Грузии и Норвегии - Анникен Хюитфельд находится в Тбилиси с официальным визитом.
Грузия и Норвегия установили дипломатические отношения еще в 1918 году, в период Первой Грузинской демократической республики, сообщает агентство «Новости-Грузия». После советизации Грузии дипотношения были прерваны и восстановлены только в 1992 году, после распада СССР. Открыть посольство Норвегии в Тбилиси было решено в 2018 году.
«Мы рады тому, что увеличивается количество аккредитованных в Грузии представительств иностранных государств, что делает Тбилиси региональным дипломатическим хабом. В долгой истории дипломатических отношений между Грузией и Норвегией сегодня действительно исторический день. В этом году исполняется 30 лет со дня восстановления дипломатических отношений между двумя странами», - заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили на церемонии открытия посольства.
Говоря о связях между Грузией и Норвегией, Анникен Хюитфельд упомянула о путешествии в Грузию всемирно известного норвежского писателя Кнута Гамсуна.
«Прошло 30 лет с момента восстановления двусторонних отношений между нашими странами. Дипломатические отношения впервые были установлены в 1918 году, когда Норвегия признала Грузинскую Демократическую Республику. Примерно за 20 лет до этого один из самых известных норвежских писателей Кнут Гамсун побывал на Кавказе и влюбился в Грузию. Вернувшись на родину, он написал книгу «В сказочном царстве», где описывает горы и долины Грузии, а также с восхищением говорит о грузинском народе. Он пишет, что Грузия и Кавказ напоминают ему родной дом, а именно Северную Норвегию, где он вырос. Уверена, что трудолюбие, мастерство и отношение, которые прославил Кнут Гамсун как в Грузии, так и в Норвегии, останутся самой большой ценностью для обеих стран. Трудолюбие, дипломатические навыки и последовательное отношение никогда не были так важны, как сегодня», - заявила Анникен Хюитфельд.
Глава МИД Норвегии уже провела в Тбилиси двусторонние переговоры со своим грузинским коллегой, премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Шалвой Папуашвили. Стороны обсудили интенсификацию двусторонних отношений по линии НАТО.
Россия вновь наносит удары по объектам энергетики в Украине
Из Украины в понедельник днем поступают сообщения о новых российских ракетных ударах. По имеющимся данным, целями стали прежде всего объекты энергетической инфраструктуры в западных областях страны.
Агентство УНИАН сообщает о серии взрывов в Винницкой области, власти подтвердили попадание в «объект критической инфраструктуры». Сообщается также об атаке на Хмельницкую, Ровенскую, Тернопольскую область. Пока нет сообщений о поражении каких-либо объектов, однако известно, что в этих областях возникли перебои с электричеством, пишет Би-би-си.
Reuters сообщил, что в результате обстрелов оказалась повреждена единственная электроподстанция, обеспечивающая работу Запорожской АЭС. Украинский «Энергоатом» подтвердил, что АЭС перешла на питание с аварийных генераторов. Реакторы Запорожской АЭС были остановлены ранее, однако электростанция нуждается во внешнем электричестве, чтобы обеспечивать охлаждение топливных элементов.
Они также зафиксированы в Сумской области на севере Украины. Там в результате обстрела в Роменском районе сообщается о гибели трех человек.
Утром в понедельник российские боевые беспилотники иранского производства нанесли удары по Киеву и Одессе. В Киеве в результате попадания в жилой дом погибли не менее четырех человек. Около 20 человек спасатели извлекли из-под завалов.
Сообщается о поражении здания компании «Укрэнерго».
На протяжении недели российские войска наносят удары по объектам энергетики в Украине. Наиболее массированная атака была в прошлый понедельник, 10 октября.
Китай приостановил поставки сжиженного газа в Европу
Китай приостановил поставки в Европу и Азию сжиженного газа, сообщает Bloomberg. Такое решение, по словам агентства, вызвано необходимостью для Китая обеспечить газом на зиму собственных потребителей. В свете энергетического кризиса, вызванного решением Евросоюза свести к минимуму использование российских энергоносителей, Китай был важным газовым поставщиком: на его долю приходилось около 7% всего европейского газового импорта.
Источники Bloomberg сообщили, что китайский Комитет национального развития и реформ обратился к государственным энергетическим концернам, таким как PetroChina, Sinopec и CNOOC, с распоряжением о приостановке экспорта сжиженного газа.
Ранее из-за спада в промышленности, вызванного жесткими мерами по борьбе с эпидемией коронавируса, потребности Китая в природном газе снизились и государство стало продавать освободившиеся излишки на экспорт. Большая часть этого газа закупалась Китаем в России. Перепродажа российского газа Китаем позволяла также обходить экономические санкции Евросоюза, касавшиеся его прямых поставок из России.
Тем временем российская газета «Коммерсант» приводит данные, согласно которым экспорт российского сжиженного газа в Европу растет, несмотря на геополитические разногласия. Представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что за девять месяцев 2022 года Евросоюз нарастил импорт российского СПГ на 50%, до 15 млрд кубометров.
Сжиженный газ стал более востребован после того, как летом российский «Газпром» снизил поставки в Европу трубопроводного газа по «Северному потоку – 1», а затем полностью прекратил их, объяснив остановку техническими причинами. В сентябре уже неработающий «Северный поток – 1» и одна из веток не запущенного в эксплуатацию нового газопровода «Северный поток – 2» в Балтийском море вышли из строя – предположительно, в результате диверсии.
Экс-командир чеченского отряда из Сирии получил гражданство Украины
Чеченский полевой командир Рустам Ажиев, известный как Абдул-Хаким Шишани, получил гражданство Украины. Фотографии его идентификационной карточки публикует ряд телеграм-каналов. Также об этом сообщает научный сотрудник фонда Рондели (Тбилиси) Алеко Квахадзе на своей странице в фейсбуке.
На данный момент на официальных сайтах государственных органов Украины информации об этом нет. Получить оперативный комментарий от пресс-службы МИДа Украины, а также от МВД и миграционного сервиса страны редакции Кавказ.Реалии не удалось.
На прошлой неделе стало известно, что Ажиев будет руководить отрядом, воюющим на стороне Украины против российских войск. Ранее он руководил группой «Аджнад аль-Кавказ» в Сирии, действовавшей против правительственных войск, сообщает телеграм-канал «Чеченцы в Украине». В России «Аджнад аль-Кавказ» признана террористической организацией.
По данным источника Кавказ.Реалии, Ажиев и его отряд будут частью Отдельного батальона особого назначения (ОБОН) Вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия в составе интернационального легиона Украины.
Кроме того, председатель Кабинета Министров непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Ахмед Закаев объявил, что назначил Ажиева заместителем и.о. Верховного главнокомандующего ЧРИ и присвоил ему звание полковника.
- Рустам Ажиев также командовал Центральным фронтом непризнанной Ичкерии во время второй российско-чеченской войны. В 2019 году говорилось о его самоподрыве, но впоследствии неподтвержденные источники в зоне конфликта это опровергли. В октябре прошлого года в Турции задержали шесть уроженцев Чечни, которых обвинили в подготовке покушения на Ажиева и оппозиционного блогера Хасана Халитова.
- На стороне Украины сражаются батальон им. Джохара Дудаева (командир Адам Осмаев) и отряд «Бешеная стая» в составе структуры ВСУ, а также батальон им. Шейха Мансура под командованием Муслима Чеберлоевского – на правах добровольческого отряда. Ранее Кадыров пообещал заплатить миллион долларов за информацию о местонахождении командиров украинских батальонов имени Джохара Дудаева и Шейха Мансура – Адама Осмаева и Муслима Чеберлоевского.
- В мае Ахмед Закаев посетил Киев, где провел встречи в парламенте, в администрации президента Украины и с видными политиками страны. Обсуждалось в том числе участие чеченцев в войне с Россией. По итогам визита было объявлено о назначении нового консула Ичкерии в Украине – им стал Юрий Шулипа. После этого объединение депутатов «За свободный Кавказ» внесло в Верховную раду проект постановления о признании независимости Ичкерии.
- В июле военные из состава батальонов, воюющих под флагом Украины, сделали заявление, что готовы начать формирование вооруженного подполья в Чечне против режима Кадырова.
- Рамзан Кадыров призвал уроженцев республики, участвующих в войне в Украине, убить Ахмеда Закаева. Тем, кому это удастся, политик пообещал свободу и обеспеченную жизнь.
Члены наблюдательной миссии ЕС прибудут в Армению из Грузии
Евросоюз направит наблюдательную миссию в Армению, соответствующее решение сегодня на встрече в Люксембурге утвердили министры иностранных дел стран-членов ЕС.
Договоренность о развертывании этой миссии была достигнута в начале месяца в Праге в ходе встречи глав Армении, Азербайджана, Франции и Европейского совета. После сегодняшнего решения министр иностранных дел ЕС Жозеп Боррель отметил, что ЕС остается приверженным своей главной цели.
«Размещение до 40 экспертов-наблюдателей Евросоюза вдоль армяно-азербайджанской международной границы нацелено на укрепление доверия в нестабильной ситуации, вследствие которой ставится под угрозу жизнь людей и нарушается процесс урегулирования конфликта. Это еще одно доказательство полной приверженности ЕС достижению конечной цели устойчивого мира на Южном Кавказе», – сказал Боррель.
Эксперты прибудут в Армению из Грузии, где Евросоюз с 2008 года, после российско-грузинской войны, разместил гражданскую миссию в составе 200 человек. Эксперты прибывают из Грузии для максимально быстрого развертывания, при этом наблюдательная миссия в Грузии не пострадает, сообщает генеральный секретариат Совета министров ЕС.
Цель прибывающих в Армению экспертов – наблюдать, анализировать и докладывать о ситуации в регионе, сообщают в ЕС, добавляя, что миссия носит временный характер и пробудет на границах не более двух месяцев.
Это решение министров иностранных дел стран ЕС последовало за состоявшейся 6 октября в Праге четырехсторонней встречей, после которой через несколько дней в Армению прибыла первая группа наблюдателей ЕС - миссия по технической оценке. Эту группу в Армении принял секретарь Совета безопансости Армен Григорян, который подтвердил готовность Еревана поддерживать миссию во всех вопросах. На следующий день группа встретилась с начальником Генштаба ВС Армении Эдвардом Асряном, а сегодня членов миссии приняли министр обороны Сурен Папикян, обсудивший с ними «технические и организационные вопросы миссии», и министр иностранных дел Арарат Мирзоян.
Минобороны Армении сообщает, что визит наблюдателей Евросоюза в Армению ожидается в этом месяце, пишет Радио Азатутюн.
Таджикистан расследуют факт причастности граждан страны к нападению в Белгородской области
Радио Озоди - Таджикская служба Радио Свобода - с помощью читателей выяснило личность одного из двух граждан Таджикистана, которые, по сообщениям, открыли стрельбу по людям на военном полигоне под Белгородом и сами были убиты. Это Эхсон Аминзода. Как сообщили Радио Озоди его близкие, ему было 24 года, он работал в одном из московских ресторанов. Гражданства России, как утверждают родственники, у него не было.
По словам родных, Аминзода в последний раз выходил на связь 10 октября, тогда он находился в Москве и не говорил о планах отправиться в российскую армию. 15 октября стало известно о стрельбе на полигоне, в результате которой, по официальным данным, были убиты 11 человек (не считая двух нападавших).
Тоджиддин Аминзода, отец Эхсона, сотрудник администрации Хатлонской области, в телефонном разговоре с Радио Озоди 17 октября подтвердил гибель сына. Фируз Аминзода, брата погибшего в беседе с Радио Озоди из Москвы, сообщил, что его брат семь месяцев назад приехал в Россию и работал в одном из московских ресторанов. Он подчеркнул, что не знает, как Эхсон Аминзода попал на полигон.
Один из друзей Эхсона на условиях анонимности сообщил Радио Озоди, что у него не было намерений участвовать в войне в Украине, он хотел заработать деньги, вернуться на родину и сыграть свадьбу. "Он не был радикалом, ничем не отличался от других молодых людей. Был бы он исламским радикалом, то никогда не работал бы в ресторане" - сказал друг погибшего. И из его слов неясно, как именно гражданин Таджикистана, не имевший российского гражданства, оказался в российской армии.
Власти Таджикистана сообщили, что расследуют факт причастности гражданина страны к нападению в Белгородской области. Управление информации МИД Таджикистана 17 октября сообщило Радио Озоди, что этим вопросом занимается посольство Таджикистана в Москве.
Издание "База", первым сообщившее о стрельбе на полигоне под Белгородом, утром в понедельник назвало имена предполагаемых стрелявших. Помимо Эсхона Аминзоды ("База" называет его фамилию как "Аминзод"), это, как утверждается, ещё один гражданин Таджикистана. "База" утверждает, что они были мобилизованы в качестве добровольцев. Издание публикует список предполагаемых убитых - также добровольцев из разных регионов России. Официального подтверждения этой информации нет.
Вечером 15 октября Минобороны России сообщило, что на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ был совершён террористический акт. Официально имена подозреваемых и их гражданство не сообщалось. Различные СМИ публиковали разные версии случившегося, в том числе о конфликте на религиозной почве. По словам некоторых источников, стрелявших было трое, один из них скрылся, официально это не подтверждено.
В Цхинвали нет денег на благоустройство улицы Путина
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия ищут средства на благоустройство улицы имени Владимира Путина. О проблеме югоосетинскому президенту доложил глава цхинвальской администрации Гено Каджаев.
«(Каджаев) отметил, что до конца года необходимо решить проблему недостроенного участка дороги по ул. Путина. По его словам, работы по строительству и благоустройству улицы не удается решить ввиду отсутствия финансирования», – говорится в сообщении по итогам встречи югоосетинского лидера с главами городских и районных администраций.
«Речь также шла о проблеме выпаса скота в столичном парке и об участившихся нападениях бродячих собак на жителей города. Президент поручил администрации города в кратчайшие сроки провести соответствующие мероприятия по озвученным вопросам», – заявили в пресс-службе Гаглоева.
Одну из центральных улиц Цхинвали – Московскую – назвали в честь президента России Владимира Путина в 2019 году. Решение было объявлено в день рождения российского лидера. Кроме того, в цхинвальском микрорайоне «Московский» есть переулок, который также носит имя Владимира Путина.
Совет ЕС одобрил создание миссии по обучению украинских военных
Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник утвердили решение о создании миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM).
"Целью миссии является содействие повышению способности Вооружённых сил Украины эффективно проводить военные операции, чтобы позволить Украине защитить свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ, эффективно осуществлять свой суверенитет и защищать гражданское население", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского Совета.
Целью миссии будет прежде всего обучение и специализированная подготовка украинских военнослужащих на территории ЕС. Предполагается, что в программе примут участие до 15 тысяч украинских военных.
Оперативный штаб миссии будет располагаться в Брюсселе, её командующим назначен вице-адмирал Эрве Блежан. На её деятельность будет выделено более 100 миллионов евро. Обучение будет производиться в разных странах - в частности Франции и Польше. МИД Венгрии сообщил, что эта страна не поддержала инициативу по подготовке украинских военных в Европе и не примет в ней участие.
Также министры договорились о выделении из Европейского фонда мира ещё 500 миллионов евро для закупки вооружений для Украины. Речь идёт уже о шестом подобном транше.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к заседанию совета министров иностранных дел ЕС прямо из бомбоубежища, в котором он находился в связи с воздушной тревогой. Утром в понедельник Киев атаковали российские беспилотники иранского производства. Как написал Кулеба в твиттере, он призвал ЕС ввести санкции против Ирана в связи с поставкой этих беспилотников, а также принять 9-й пакет санкций против России.
Иран отрицает поставки России беспилотников "Шахед-136" (в российской терминологии "Герань-2"). Представители ЕС заявляют, что необходимы чёткие доказательства поставок из Ирана, ряд стран заявляют о необходимости санкций против Тегерана, если факт поставок подтвердится.
Югоосетинский лидер прокомментировал вопрос сноса Старого моста
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев прокомментировал судьбу Старого моста в Цхинвали. Ранее против его сноса прошла акция протеста. Многие жители считают мост историческим символом города.
«Я не являюсь строителем и экспертом в подобных вопросах и не могу брать на себя ответственность давать заключения касательно данного вопроса, также, как и члены инициативной группы, выступающие против его сноса. Решение по данной проблеме было принято два года назад. Тогда были подписаны все документы относительно сноса моста и строительства нового. Деньги Российской Федерацией были выделены. Я беседовал с инициативной группой, протестующей против сноса Старого моста, разъяснил все нюансы. Что касается самих жителей того района города, то они выступают за снос, объясняя это аварийным состоянием моста и страхом его обрушения. Именно об этом говорят и специалисты, которые проводили экспертизу», – сказал Гаглоев.
О подготовке к демонтажу моста стало известно в начале октября. В югоосетинском правительстве сообщили, что 125 жителей правобережного района «обратились в правительство с коллективной просьбой принять решение о скорейшем строительстве нового моста».
Президент Грузии допустила пересмотр «либерального визового режима» с РФ
Президент Грузии на пресс-конференции в Кишиневе заявила, что грузинские власти могут пересмотреть «либеральный визовый режим», действующий, в частности, и для граждан России.
Предположительно, речь идет не об отмене безвизового режима, а об ужесточении сроков пребывания россиян в стране. Действующая норма предполагает, что граждане РФ могут оставаться в Грузии в течение 365 дней. После этого они могут «обнулить» срок – для этого необходимо пересечь границу с любой из стран, после чего они могут вернуться в Грузию.
При этом решение о пересмотре визовой политики должно принять правительство Грузии. Там неоднократно заявляли, что введение визового режима для россиян не планируется.
«Въезд российских граждан в Грузию – это действительно вызов. Я бы не сказала, что это угроза, но это вызов. Среди прибывающих в страну россиян есть бывшие граждане Грузии, которые возвращаются сюда, учитывая сложившиеся в России условия. Также есть граждане России, которые приезжают в Грузию по разным причинам. Главное, чтобы общественность была уверена в том, что все механизмы контроля задействованы, чтобы не возникало опасности. Для этого, думаю, нужно больше коммуникации, больше информирования нашего общества, чтобы все возможные угрозы и вопросы были реально учтены государством, чтобы принимались все меры. Также не исключено, что нам придется пересмотреть визовый режим, который в сегодняшних условиях достаточно либеральный и менее приемлем в условиях российской агрессии, но все это должны решить власти совместно с обществом», – заявила Зурабишвили.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о «частичной мобилизации» для продолжения войны на территории Украины. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что «в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов». Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.
- После объявления мобилизации десятки тысяч граждан России покинули пределы страны, на границах с близлежащими государствами образовались многокилометровые пробки.
- Власти Грузии не рассматривают возможность введения визового режима для россиян после объявления в РФ военной мобилизации. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Оппозиция критикует получившего абхазский паспорт бизнесмена Татуляна
Интервью лидера Абхазского народного движения (АНД) Адгура Ардзинба «Эху Кавказа» спровоцировало скандал в Абхазии.
Напомним, что Ардзинба направил запрос в Генеральную прокуратуру самопровозглашенной республики с просьбой провести проверку законности выдачи абхазских паспортов. При этом он рассказал, что 1 декабря 2020 года паспорт получил российский бизнесмен, руководитель Федерации спортивной борьбы города Сочи Рубен Татулян. Он известен по прозвищу «Робсон».
В ответ Татулян заявил, что его прадеды, деды и родители родились и проживали в Абхазии, а родственники «проливали кровь» за её свободу. При этом бизнесмен обвинил Ардзинба в распространении фейков и предложил ему средства на приобретение шампуня Head & Shoulders.
В организации ветеранов «Аруаа» это заявление Татуляна назвали «оскорбительным и провокационным выпадом», выразив при этом надежду, что необдуманные заявления не нанесут ущерб межэтническим отношениям в Абхазии.
«Хотим напомнить, что запрос в прокуратуру общественной организацией был направлен не только в отношении Татуляна, а в отношении всех, кто получил гражданство за последние два года именно по указу президента», – сказано в заявлении.
Возмущение в связи с заявлением Татуляна выразила и оппозиционная общественная организация «Аидгылара».
«Абсолютно непонятно, почему и на каком основании житель Краснодарского края Российской Федерации Татулян Рубен решил, что у него есть право и основания вмешиваться в политическую жизнь страны и давать на этот счёт комментарии», – сказано в заявлении.
«Татуляну, которому показалось, что меценатство способно развязать руки и распустить язык, сообщаем, что никакие транспортные средства и финансовая помощь, оказываемая его друзьям, или друзьям его друзей, ни в коей мере не способны гарантировать его право на разнузданность и вседозволенность в своих высказываниях и действиях», – добавили в общественной организации.
В провластной партии «Амцахара» выступили в защиту «известного мецената» Татуляна, в частности, передавшего в мае текущего года Абхазии пять новых автомобилей марки «Нива».
«Его родство и связь с Абхазией исчисляется сотней лет, и мы, ветераны, знаем и чтим заслуги его родных в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 гг. Не может не знать Адгур Ардзинба, какую помощь на протяжении многих десятков лет оказывает Рубен Татулян Абхазии, в том числе, в один из тяжелейших периодов – COVID–19», – говорится в заявлении.
В партии «Амцахара» также напомнили, что именно тема паспортизации привела к 2014 году к отставке абхазского президента Александра Анкваба.
«Нас нисколько не удивила очередная попытка использовать актуальную в обществе патриотическую тему для личных интересов – возвращения во власть. Ситуация не новая. И лица знакомые, и сценарий тот же», – сказано в заявлении.
В Абхазском народном движении, в свою очередь, реакцию провластной партии назвали «истеричной».
«Рьяная защита интересов полукриминального «бизнесмена» из Сочи, который периодически фигурирует в криминальных сводках зарубежной прессы, ставшего главным «меценатом» при правлении Аслана Бжания, красноречиво характеризует правление действующего президента. Дошло до того, что данный человек с явной поддержки высших должностных лиц страны стал в оскорбительной форме «советовать» абхазскому народу, как ему устраивать своё государство. Аслан Бжания в своем стремлении обогатить себя и свою семью привел нашу страну к полной маргинализации», – заявили в АНД.
- В 2017 году в Чехии были задержаны криминальные авторитеты, среди них был также бизнесмен Рубен Татулян. Его документы проверили и нарушений не обнаружили, он был отпущен. Полиция Чехии тогда отметила, что у него также был дипломатический паспорт Армении, что подтвердили и в МИД Армении. В Ереване заявили, что он был внештатным советником министра иностранных дел.
- В конце 2017 года Минфин США внес Рубена Татуляна в санкционный список вместе с известными криминальными авторитетами из стран бывшего СССР за оказание материальной поддержки «ворам в законе». Татулян тогда назвал фейком утверждения о его связях с криминальным миром.
Собянин сообщил о завершении мобилизации в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении в российской столице так называемой частичной мобилизации на войну в Украине.
В сообщении, опубликованном на сайте мэрии, говорится, что по информации военного комиссара Москвы все задачи по мобилизации выполнены. Пункты сбора мобилизованных закрываются уже сегодня в 14:00 мск, а повестки, разосланные ранее, прекращают своё действие.
В течение последних нескольких дней сообщалось об "облавах" в общежитиях Москвы, а также у станций метро, где сотрудники полиции и военкоматов вручали повестки. При этом военком Москвы утверждал, что этого не происходит.
Президент России Владимир Путин в пятницу заявлял, что мобилизация должна завершиться в течение ближайших двух недель. Ряд регионов заявлял о её завершении ещё раньше.
Адвокат: Овсянникова «под защитой одного из европейских государств»
Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, выступившая в прямом эфире с протестом против войны в Украине, покинула Россию после того, как скрылась из-под домашнего ареста. Об этом в понедельник сообщил её адвокат.
"Овсянникова была вынуждена уехать из России и сейчас находится под защитой одного из европейских государств", — цитирует "Сота" адвоката Дмитрия Захватова. Другие подробности пока не известны.
Суд в Москве в понедельник рассматривал вопрос о месте проживания несовершеннолетней дочери Овсянниковой. Он постановил, что она должна жить с отцом, с которым журналистка развелась. Как пишет "Сота", отдел опеки выступил за то, что "ребёнок должен остаться с отцом, потому что мама ведет политическую деятельность".
При этом сам Игорь Овсянниковранее сообщил, что Марина Овсянникова бежала из-под домашнего ареста и взяла с собой 11-летнюю дочь. Из слов адвоката Захватова неясно, как Марина Овсянникова, объявленная в розыск, смогла пересечь границу России, и выехала ли с ней из страны её дочь. Овсянникова пока не выступала с комментариями, последний пост в её телеграм-канале, в котором она сообщает о том, что не будет соблюдать правила домашнего ареста, датируется 5 октября. В тот же день суд в Москве по формальным основаниям не стал заочно арестовывать Овсянникову.
Марина Овсянникова стала известна в марте после антивоенной акции в прямом эфире программы "Время", в которой она работала. Тогда она вышла с антивоенным плакатом в кадр во время выпуска новостей. За это суд оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей, признав ее виновной в "организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления". Вскоре она уехала в Германию, где проработала несколько месяцев и в июле вернулась в Россию. Целью своего возвращения она назвала намерение выиграть суд о судьбе дочери.
Во время её пребывания в России против Овсянниковой возбудили уголовное дело о так называемых фейках об армии и отправили под домашний арест, из-под которого она бежала в конце сентября.
В России заблокирован сайт «Хочу жить» с инструкциями по сдаче в плен
Украинский сайт "Хочу жить", с помощью которого российским военнослужащим, находящимся на территории Украины, предлагается сдаться в плен, заблокирован на территории России, сообщило издание "Коммерсантъ" со ссылкой на проект "Роскомсвобода".
Отмечается, что ресурс был заблокирован в воскресенье, 16 октября, по требованию Генеральной прокуратуры РФ, а решение об этом ведомство приняло ещё неделю назад.
"Хочу жить" - проект Главного управления разведки Министерства обороны Украины, запущенный для военнослужащих армии России, не желающих участвовать в боевых действиях на украинской территории.
На сайте проекта размещены подробные инструкции по сдаче в плен и указаны телефоны уполномоченных представителей командования Вооружённых сил Украины, с которыми необходимо предварительно обсудить условия сдачи. Взамен украинские власти обещают пленным "соблюдение Женевских конвенций, трёхразовое питание, медицинское обслуживание, юридическое сопровождение со стороны международных организаций, регулярную связь с родными и возможность обмена на военнослужащих ВСУ, находящихся в плену в России".
Обещается также, что все добровольно сдавшиеся "будут оформлены как попавшие в плен в бою, что сохранит все выплаты и льготы, полагающиеся российским военнослужащим, и защитит их от возможного преследования" на родине.
Кроме того на сайте "Хочу жить" размещена инструкция по уклонению от мобилизации, объявленной в России.
- Правозащитные организации и журналисты фиксировали случаи жестокого обращения с российскими пленными в Украине, в сети появлялись видеозаписи, на которых, как утверждается, были запечатлены пытки и убийства российских пленных. Представители украинских властей обещали расследовать эти инциденты, однако о результатах таких расследований, если они проводились, публично не сообщалось.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации" для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, а приоритет отдаётся тем, кто имеет боевой опыт. Однако фиксируются многочисленные случаи призыва и отправки на фронт без обучения людей без реального военного опыта.
Президент Грузии прибыла с рабочим визитом в Молдову
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня прибыла с рабочим визитом в Молдову.
Из тбилисского аэропорта в Кишинев Зурабишвили вылетела самолетом Air Moldova. Сегодня авиаперевозчик преступил к выполнению регулярных рейсов между Грузией и Молдовой.
Зурабишвили проведет переговоры со своей молдавской коллегой Майей Санду – как с глазу на глаз, так и в расширенном формате, с участием делегаций. После у них запланирована совместная пресс-конференция.
Также президент Грузии встретится с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей и председателем парламента страны Игорем Гросу, пишет агентство «Новости-Грузия».
В своем Twitter Зурабишвили заявила, что «с нетерпением ждет встреч» с лидерами Молдовы.
«Это мой первый рабочий визит в Молдову. Грузия и Молдова стали близкими партнерами на пути к европейской интеграции. В эти трудные времена наш голос должен оставаться единым», — говорится в сообщении президента.
В состав делегации под руководством Зурабишвили входят посол Грузии в Молдове Леван Диасамидзе, глава администрации президента Натия Сулава и директор европейского департамента МИД Грузии Нино Бараташвили.
Отметим, что визит проходит на фоне митингов пророссийских сил в Кишиневе.
Накануне полиция снесла палаточный городок оппозиционеров, которые проводят акции с требованием отставки Майи Санду.
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