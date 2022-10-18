В докладе Freedom House о свободе в интернете Армения вновь вошла в число свободных стран

Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад о свободе в Интернете под заголовком Countering the Authoritarian Overhaul of the Internet (Противодействие авторитарной перестройке интернета), согласно которому Армения входит в число свободных стран, пишет Радио Азатутюн.

Согласно сообщению ереванского офиса международной правозащитной организации, в этом году Армения получила 74 балла, на 3 балла больше, чем в 2021 году. В докладе за прошлый год Армения также была в числе свободных стран.

Доклад охватывает период с 1 июня 2021 года по 31 мая 2022 года.

В докладе в отношении Армении, в частности, отмечается:

«Местные и международные группы гражданского общества в Армении осудили и убедили правительство отменить статью о тяжком оскорблении в Уголовном кодексе, принятую в июле 2021 года. Закон, предусматривающий уголовную ответственность за оскорбление государственных чиновников и общественных деятелей, в течение года использовался для преследования пользователей, которые делали критические комментарии, особенно в адрес премьер-министра Никола Пашиняна.

Активисты гражданского общества выразили свою обеспокоенность на частных встречах с дипломатами и в армянских СМИ, а их возражения позже были процитированы в официальном обращении в Конституционный суд. Правительственные чиновники договорились в 2022 году не включать это положение в новый Уголовный кодекс, который вступил в силу в июле. Они обязались при разработке будущих законов, касающихся СМИ, проводить всесторонние консультации с группами гражданского общества».