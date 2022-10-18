Абхазские мастера оружейного дела представили публике в Центральном выставочном зале Союза художников оружие, сделанное по традиционным технологиям прошлого. Дамасские клинки, шашки, ножи, боевые доспехи, более 70 предметов экспонирует Союз абхазских оружейников, это его вторая отчетная выставка. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась выставка произведений оружейных мастеров, она называется «Х-НАПЫ» («Три руки»). Все авторы являются членами Союза оружейников Абхазии, созданного в мае 2021 года, его представляют более двадцати местных производителей – оружейники, кузнецы, историки, археологи. Задача союза – возрождение абхазского оружейного дела. Это вторая отчетная выставка Союза оружейников, на ней экспонируется более 70 предметов. О том, какие предметы предложены посетителям, рассказал председатель союза Тимур Дзидзария:

«В составе союза порядочное число людей, каждый выставляет по пять, по шесть работ. Основная часть выставленных предметов относится к абхазскому оружию, это: ножи, шашки, кинжалы, боевые топоры, абхазский посох, боевые ножи, а также представлены и кухонные ножи тоже. Выставка тематически разнообразная, но в основном традиционное оружие. Члены союза, кузнецы, в течение года изготовили это оружие, эти предметы. Мы же изучаем историю, мы же знаем наше оружие, которое было в ранние века, в средние века, в XVIII и в XIX веке, мы же не утеряли это, мы возрождаем эти технологии». Тимур Дзидзария практически сразу после войны занялся производством ножей и восстановил технологию изготовления дамасских клинков, он рассказал об особенностях дамасской стали:

«Эта технология никуда не терялась, просто ею никто не занимался. Это я начал заниматься, а в данный момент ею уже занимаются многие ребята, которые входят в союз, они сами уже занимаются дамасском. Если технически говорить, это – многослойная сталь, сваренная кузнечным способом. – В чем ее преимущества? – При зарождении дамасской стали металл был дорогой, и, когда создавались клинки, они могли, допустим, из обуха клинка сделать мягкую сталь, а твердую, хорошую сталь наваривали на этот обух. И режущая часть получалась твердой, при этом увеличивается жесткость».

Важной особенностью выставки, говорит Тимур Дзидзария, является подлинность оружия и практическое значение каждого предмета:

«На основе археологических материалов Воронова, Бгажба, Пачулия, Шамба мы делаем реконструкцию средневекового абхазского оружия и доспехов. Такая задача стоит, и вот этим мы занимаемся, работаем, чтобы показать нашему народу наше творчество. – Какое прикладное значение есть у того оружия и у тех предметов, которые вы производите? – Им можно пользоваться, абхазскими ножами можно пользоваться, топорами можно пользоваться. Когда реконструируется какое-то сражение, можно взять эти предметы и ими пользоваться. Все это имеет свое назначение. Но и помимо этого, если кто-то захочет кому-то сделать подарок и оружие подарить. Но при всем при этом оно не бутафорское и не сувенирное, это все оружие, которым можно пользоваться по назначению».