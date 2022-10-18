Абхазские мастера оружейного дела представили публике в Центральном выставочном зале Союза художников оружие, сделанное по традиционным технологиям прошлого. Дамасские клинки, шашки, ножи, боевые доспехи, более 70 предметов экспонирует Союз абхазских оружейников, это его вторая отчетная выставка.
В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась выставка произведений оружейных мастеров, она называется «Х-НАПЫ» («Три руки»). Все авторы являются членами Союза оружейников Абхазии, созданного в мае 2021 года, его представляют более двадцати местных производителей – оружейники, кузнецы, историки, археологи. Задача союза – возрождение абхазского оружейного дела.
Это вторая отчетная выставка Союза оружейников, на ней экспонируется более 70 предметов. О том, какие предметы предложены посетителям, рассказал председатель союза Тимур Дзидзария:
«В составе союза порядочное число людей, каждый выставляет по пять, по шесть работ. Основная часть выставленных предметов относится к абхазскому оружию, это: ножи, шашки, кинжалы, боевые топоры, абхазский посох, боевые ножи, а также представлены и кухонные ножи тоже. Выставка тематически разнообразная, но в основном традиционное оружие. Члены союза, кузнецы, в течение года изготовили это оружие, эти предметы. Мы же изучаем историю, мы же знаем наше оружие, которое было в ранние века, в средние века, в XVIII и в XIX веке, мы же не утеряли это, мы возрождаем эти технологии».
Тимур Дзидзария практически сразу после войны занялся производством ножей и восстановил технологию изготовления дамасских клинков, он рассказал об особенностях дамасской стали:
«Эта технология никуда не терялась, просто ею никто не занимался. Это я начал заниматься, а в данный момент ею уже занимаются многие ребята, которые входят в союз, они сами уже занимаются дамасском. Если технически говорить, это – многослойная сталь, сваренная кузнечным способом.
– В чем ее преимущества?
– При зарождении дамасской стали металл был дорогой, и, когда создавались клинки, они могли, допустим, из обуха клинка сделать мягкую сталь, а твердую, хорошую сталь наваривали на этот обух. И режущая часть получалась твердой, при этом увеличивается жесткость».
Важной особенностью выставки, говорит Тимур Дзидзария, является подлинность оружия и практическое значение каждого предмета:
«На основе археологических материалов Воронова, Бгажба, Пачулия, Шамба мы делаем реконструкцию средневекового абхазского оружия и доспехов. Такая задача стоит, и вот этим мы занимаемся, работаем, чтобы показать нашему народу наше творчество.
– Какое прикладное значение есть у того оружия и у тех предметов, которые вы производите?
– Им можно пользоваться, абхазскими ножами можно пользоваться, топорами можно пользоваться. Когда реконструируется какое-то сражение, можно взять эти предметы и ими пользоваться. Все это имеет свое назначение. Но и помимо этого, если кто-то захочет кому-то сделать подарок и оружие подарить. Но при всем при этом оно не бутафорское и не сувенирное, это все оружие, которым можно пользоваться по назначению».
На выставке работает комиссия, которая отбирает по одной работе каждого мастера, чтобы сформировать собственный оружейный фонд союза. Посетить выставку можно до 21 октября.
Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия