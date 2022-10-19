Депутат просит власти Грузии определить статус бойцов, воюющих в Украине

Депутат от партии «За Грузию» Александр Моцерелия предлагает рассмотреть в парламенте вопрос о погибших в Украине грузинских бойцах. По мнению оппозиционного депутата, правительство Грузии должно определить их официальный статус и взять на себя заботу об их семьях.

Обращаясь к депутатам на пленарном заседании парламента, Александр Моцерелия напомнил, что недавно в Украине был убит еще один, двадцатый по счету грузинский боец. Как пишет агентство «Новости-Грузия», Моцерелия подчеркнул, что семья Эдишера Кварацхелия нуждается в государственной поддержке.

«Этот боец входит в число тех, кто не сдался ни в 1992 году в Сухуми, ни в 2008 году в Цхинвали. Эти бойцы сегодня воюют в Украине, сражаются с оккупантами, воюют за лучший завтрашний день, за Грузию, борются за идеи, за которые пожертвовали собой Звиад Гамсахурдия и Мераб Костава. Они борются за то, чтобы мы стали членами Евросоюза и НАТО, они борются, потому что знают, что мы никогда не были так близки к восстановлению нашей территориальной целостности, как сегодня», – заявил Моцерелия в парламенте.

Депутат отметил, что присутствовал на гражданской панихиде в соборе Святой Троицы, видел много боевых наград Кварацхелия, а также скорбящую вдову, которой «очень нужна поддержка государства».