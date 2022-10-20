Telegram-канал Respublika напоминает о грядущей годовщине с момента возбуждения уголовного дела в отношении Лолиты Халваш, Анжелы Брандзия и «иных неустановленных лиц» по признакам состава преступления, предусмотренного УК Абхазии за «оскорбление представителей власти». Следственное управление Генпрокуратуры Абхазии открыло дело в начале декабря прошлого года.

«Многие помнят, какие события разворачивались в квартире сестры Героя Абхазии Анжелы Брандзия во время проведения следственных мероприятий с участием сотрудников СГБ. Были драки, стрельба и массовые акции протеста. Тогда глава государства пообещал протестующим разобраться в ситуации. Самое интересное, что все следственные органы в тот период в один голос говорили о причастности Брандзия и Халваш к анонимным аккаунтам в Facebook, с которых «поливали грязью» первых лиц государства, высокопоставленных чинов из Генпрокуратуры, парламента и других госструктур. Прошел почти год. За это время уголовное дело так и не перекочевало в суд. 11 месяцев довольно внушительный срок не только для проведения необходимых следственных действий, но и для обнародования всех обстоятельств совершенного преступления. Если таковое имело место быть! Но по молчанию Генпрокуратуры и СГБ можно предположить, что в «деле» явно что-то не срастается. Обвинить на всю страну двух женщин в преступлении – это одно. А вот доказать эту нелепую историю – другое», – напоминает Respublika.

Издание предполагает, возможно, следствие зашло в тупик и за столь долгим молчанием Генпрокуратуры «кроется надежда на то, что со временем общество забудет эту историю».

«Но есть и другой вариант. Возможно, следствие ищет других «кандидатов» на роль «гадких анонимов», для которых они подготовят более «прочную» доказательную базу с прослушкой, взломом телефонов и чтением всех мессенджеров», – приходит к выводу издание.

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Общественный деятель Тенгиз Джопуа на своей странице в Facebook поделился фотографией стены из кирпичей, которая отражает его понимание справедливого будущего для тех людей, которые сегодня отвечают за обороноспособность государства и готовность страны к войне.

«Если что-то начнется и выяснится, что вы только набивали собственные карманы, строили свои нелепые дворцы и откармливали свою прислугу, – ваше место у стены. Мне неинтересны ни ваши фамилии, ни ваши награды, ни ваши заслуги. Все те, кто считает, что это можно простить, может поделить с ними стену. Я лично не против. Это не экономическая проблема, ни политическая, ни социальная. Это вопрос жизни и смерти нации. Это касается жизни наших близких, наших детей. Это уже личное. Мы вас даже хоронить не будем, просто закопаем экскаватором. Это абсолютно искренне. Так что работайте чуть более добросовестно, чем вы это привыкли делать!»

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Агентство «Апсныпресс» публикует интервью с главным архитектором столицы Светланой Шаменковой. В беседе с корреспондентом агентства она делится проблемами Сухума.

Шаменкова констатирует, что после вступления в силу Земельного кодекса в отсутствие Градостроительного кодекса и утвержденного общего плана развития города вся концепция, так усердно разрабатывавшаяся и за которую были заплачены немалые деньги, ушла в небытие.

«Строительство многоэтажных жилых домов в историческом центре города внесло нежелательный диссонанс, а проще говоря, дисгармонию в сложившуюся архитектурно-ландшафтную среду центра города. С другой стороны, большой проблемой является назревшая необходимость замены малоценной и ветхой застройки исторической части города, особенно приморской. Для этих потенциально престижных участков вопросы реконструкции территории стоят особенно остро, поскольку именно береговая часть побережья наиболее ответственна с композиционной точки зрения в плане раскрытия общего вида города. Город не может и не должен развиваться хаотично, нам жизненно необходим основополагающий документ развития не только Сухума, но и Абхазии в целом. Без Градостроительного кодекса невозможно проведение проектирования генерального плана города. На мой взгляд, большой ошибкой было принятие Земельного кодекса без Градостроительного», – приводит слова главного архитектора столицы агентство «Апсныпресс».

Светлана Шаменкова подчеркивает, что регулирование правовых отношений в области землепользования, без понимания стратегии дальнейшего развития Абхазии и, в частности, столицы, по меньшей мере, недальновидно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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