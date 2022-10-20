Давид Каландия

Я не люблю экстремальные виды спорта. Да и спорт ли это?

И почему людям не сидится дома, и почему они гоняются за адреналином, мне не понять. То, что мне этого не понять, это ничего не значит; сколько людей, столько и желаний, так что я не то чтобы осуждаю или порицаю, а просто пытаюсь разобраться. Хотя недавно где-то я прочитал, что выделяемый адреналин распадается на дофамины. А дофамин – это гормон счастья. То есть, занимаясь экстремальным спортом, человек вроде бы становится счастливее.

Не знаю, может, это и так, но лично я счастье нахожу совсем в других областях, и экстремальные виды спорта для меня остаются под большим вопросом. Вдруг представил я себе, что спускаюсь в бочке по Ниагарскому водопаду… и засомневался, был бы счастлив в те мгновения?

Вряд ли. Наверное, скорее совсем наоборот.

Несмотря на мое настороженное и отрицательное ко всему экстремальному отношение, я, к примеру, люблю альпинизм. Но люблю я его чисто теоретически: я люблю читать книжки про альпинизм. Сам я никогда в гору не полезу, потому что я умный. Горы я обхожу. У Владимира Высоцкого есть несколько прекрасных песен про горы из кинофильма «Вертикаль». Он сам там играл радиста, но, говорят, жутко боялся высоты и никуда не лез. Не лез, но песни хорошие написал.

В студенческую пору у нас была так называемая альпиниада, где собирались молодые люди и их учили лазать по скалам. Даже малейшего желания никогда у меня не мелькало присоединиться к ним. Я вообще не любитель походов, палаток и оптимистических песен у костра. Тем паче я не любитель идти в связке, кончиками пальцев карабкаться по вертикальным скалам и ногами лихорадочно искать опору, дабы не свалиться. При всем при том я запоем читал книжки про покорение вершин. Первая книжка была «Аннапурна, первый восьмитысячник», написанная Морисом Эрцогом. Французский альпинист очень художественно описал свою экспедицию, первой покорившую в 1950 году горную вершину в Гималаях, которая была выше восьми тысяч метров. В итоге сам Эрцог и его напарник (не помню фамилию) поднялись на пик Аннапурны. Постояли-постояли там и потом пошли назад. В результате и Эрцог, и его товарищ получили гангрену от переохлаждения и потеряли несколько пальцев рук и ног.

Тогда еще, читая эту увлекательную книжку, я думал, а стоило ли потери пальцев это приключение?

Наверное, кому-то и стоило. Кому-то, но не мне, которому все мои десять пальцев дороги как память. После той книги я читал еще несколько таких, но желание идти в горы не возникало.

Да, я уважаю альпинистов, покорителей неприступных и недоступных вершин, хотя все время думаю, а в чем смысл? Ну, влез ты на Эверест, помахал руками, сфоткался, а потом пошел вниз с чувством превосходства над другими, которые там не были.

Наверное, я очень скучный человек.

Есть очень качественный художественный фильм «Эверест», американский, 2015 года. Советую глянуть, кто любит подобную тематику. Тяжелый фильм, тяжелый потому, что события, происходящие там, основаны на реальных фактах. И, посмотрев все это, думаю, человек задастся вопросом: а стоила ль игра свеч?

Что гонит человека в дальние дали, что не сидится ему на месте, в тепле и сухости? Не знаю. Но если я не знаю, это не значит, что я прав. Просто эти удовольствия не для меня.

Мне хватает экшена и драйва, когда я по телевизору смотрю на горы, на вулканы, на глубины океана.

Опять-таки чисто теоретически я очень хотел бы нырнуть в Марианскую впадину – это желание у меня с детства, начитавшись Жюля Верна, Григория Адамова, Жана Ива Кусто и иже с ними. Но все это только и только теоретически. Если же мне предложат в каком-нибудь очень защищенном батискафе опуститься в Марианский желоб, то я без сомнения… откажусь. Сдрейфлю. Не по мне это все. Если бы глубина была метров 30-40, я бы еще рискнул, и то, держа за руку какого-нибудь опытного водолаза. А вот на двенадцать километров? Неее, боюсь.

Но если лазить по горам – еще как-то можно понять, то карабкаться по всяким башням, вышкам, зданиям, да еще с лицевой стороны, это вообще большой для меня нонсенс.

Недавно смотрел я фильм 2022 года «Вышка». Фильм о том, как две подруги застревают на заброшенной 600-метровой вышке где-то в пустыне. Фильм сам по себе слабый. Слабый в художественном, в драматургическом плане. Но речь не об этом. По сюжету две очень милые девушки лезут на 600-метровую проржавевшую насквозь конструкцию, никого не предупредив, куда они поехали и зачем. Естественно, после того, как они влезли на самый кончик шпиля, потом начинаются неприятности.

Смотрел я фильм и вспоминал начальную фразу из фильма «Берегись автомобиля»:

«Читатель любит детективные романы. Приятно читать книгу, заранее зная, чем она кончится. Вообще, лестно чувствовать себя умнее автора…»

Не люблю, когда заранее знаю, чем все кончится. Не то, что я шибко умный, но все это уже было видано-перевидано. Конечно, девицы лезли на вышку для того, чтобы потом застрять на ней и искать выхода. Искали они его тоже очень ненатурально. Но опять-таки не это главное. Смотрел я на бедных девиц, застрявших на верхотуре, и не испытывал к ним эмпатии (давно хотел употребить это новомодное слово и вот употребил. А года три-четыре назад сказал бы просто «сочувствие»).

Не испытывал эмпатии не потому, что у меня сердца нет и очень я черствый. Наоборот. Я излишне мягкий и сострадательный, но, когда человек сознательно делает большую ошибку, человек идет на неоправданный риск во имя… чего? Да ничего. Во имя ничего! Это называется беситься с жиру, и сострадания во мне не вызывает. Меня злит явная глупость, заведомая глупость, изначальная глупость, когда делаешь все не так, как нормальный человек должен сделать. Когда собираешься совершить что-то неразумное, застрахуйся! Подстрахуйся. Проверь свои силы и возможности и обследуй объект более детально, тот объект, который хочешь покорить. И потом уже иди и глупи. Глупи, но с подстраховкой.

Данный фильм «Вышка» – это гимн глупости, по-моему. Хотя, уверен, авторы желали вышибить из зрителей слезы жалости, но, думаю, достигли противоположного чувства. Я читал отзывы на эту картину, и могу сказать, что это редкий случай, когда все мнения совпадали с моим.

Альпинисты, которые покоряют Эверест, страхуются по полной программе. У них там опытные проводники – шерпы, в команде обязательно присутствуют профессионалы, у них дорогущее оборудование и прочее, и прочее.

И все равно у них тоже случаются проколы. К счастью, это происходит все реже и реже.

Для справки: за историю покорения Эвереста более 300 человек погибли при попытках восхождения. Большинство этих смертей было связано с лавинами, падениями с высоты, обвалами льда, а также различными расстройствами здоровья, вызванными пребыванием в высокогорной окружающей среде. Не все тела погибших были обнаружены. Причины и обстоятельства смерти некоторых из них так и остались неизвестными. Но и среди найденных тел большинство по-прежнему остаются на горе.

Представляете? Вы идете покорять вершину, вы уже недалеко от нее, а неподалеку лежит чье-то бездыханное тело. И будет лежать долгие и долгие годы.

Резюмируя сегодняшнюю мою пламенную речь, скажу, что рисковать надо тоже с умом. И с подстраховкой. Слава богу, на дворе XXI век, а не дикое средневековье. Хотя для некоторых глав государств – это невдомек. Они все еще думают, что с криком «Гойда» можно победить.

Но это уже другая история.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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