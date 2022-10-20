Страны ЕС приняли решение не признавать паспорта Российской Федерации, выданные в Абхазии и Южной Осетии. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей Цхинвала, как они относятся к этому решению и как оно их затронет?

Алена: Как я отношусь? Абсолютно спокойно отношусь. Это можно расценить как… Не знаю, дурной тон, бессилие. Что из того, что они не будут признавать? Это не делает им чести. Чего они хотят добиться? Просто негативного отношения к Европе? Я просто крайне удивлена. Мы знаем, что Южную Осетию и Абхазию международное сообщество и так не признает, а таким поведением они вызовут только негативное отношение людей. Мне кажется, это признак бессилия. Этим они не навредят России. Они лишний раз показали свое истинное лицо.

Алексей: Лично меня это никак не коснется, лично я даже новый загранпаспорт не стал делать, потому что не хочу никуда ехать. Сейчас обстановка такая, что никуда не поедешь, да и дорого, очень дорого. А Евросоюз… Ну, очередная подлянка в нашу сторону. Сами-то они в свое время признали, что Грузия на нас напала, но вот всего остального признавать не хотят. Ничего нового. Не знаю, как это отразится на других. Может, кто-то собирался в Европу, хотя в основном все едут в Турцию. Может, когда-нибудь они поменяют свое решение, а я поменяю свое и поеду куда-нибудь в Европу, но не в ближайшие годы.

Эмма: Ну как я могу к этому относиться? Отрицательно. Мы что, не люди что ли? Почему они не должны признавать? Официальное «непризнание» делает какую-либо погоду или нет, не могу сказать. Мало в этом разбираюсь. Как мы будем ездить в соседнюю Армению? Туда нужны российские загранпаспорта. Если они признают их недействительными, тогда мы будет заперты полностью. Отрезаны от всего мира. Она (Армения) – страна подневольная, от нее мало что зависит. Как с Сербией. Сербию же тоже прогнули по поводу санкций. Свой загранпаспорт я получала здесь, в посольстве. Это единственный документ, по которому я могу выезжать за пределы Южной Осетии и за пределы России также. Естественно, я отрицательно к этому отношусь. Я просто стану невыездной, как и большинство жителей Южной Осетии и Абхазии. Это прямое нарушение наших прав, вообще прав человека.

Зарина: Никак это на мне не отразится. Я выезжать в Европу не собираюсь, потому что для того, чтобы поехать в Европу, я должна иметь колоссальный доход. Так что я вообще к этому решению никак не отношусь. Они кроме как дискриминацией ничем хорошим не занимаются.

Милена: Конечно, на данный момент я выезжать никуда не собираюсь, но, думаю, для тех, кто выезжал или собирается, будет много неудобств. Так как мой паспорт получен на территории Российской Федерации, меня это вряд ли коснется, но у людей, которые его получили в Южной Осетии, наверно, будет много неудобств. Лично меня это не коснется, и я не сильно задумывалась, как это повлияет на других граждан.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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