Официальный Баку обвиняет ОБСЕ в «отказе от сотрудничества с Азербайджаном» и угрожает отказаться от рассмотрения проекта бюджета структуры на следующий год, сообщает Радио Азатутюн.

«Вместо того, чтобы добиваться установления мира, внося вклад в укрепление доверия в регионе, они отказываются от сотрудничества с Азербайджаном и отдают предпочтение этой односторонней миссии «оценки потребностей» с уже предопределенными целями и результатами. Это даст обратный результат», - говорится в заявлении, распространенном от имени представительства Азербайджана в ОБСЕ в ходе обсуждения в Постоянном совете ОБСЕ бюджета организации на 2023 год.

«ОБСЕ является общим активом всех 57 государств-участников. Мы будем выступать против вопиющего нарушения и пренебрежения документами и решениями ОБСЕ и выступим против любых попыток подорвать дух сотрудничества, оставшийся внутри этой организации», - заявило азербайджанское представительство в международной структуре, пригрозив, что не будет рассматривать проект бюджета ОБСЕ на следующий год.

Накануне, 20 октября, МИД Азербайджана, также комментируя предстоящий визит миссии ОБСЕ в Армению, заявил, что это решение не обсуждалось ни в одной структуре ОБСЕ и решение не принималось. «Какая-либо группа, именуемая «миссия ОБСЕ по оценке потребностей Армении», не имеет мандата ОБСЕ, никак не может быть связана с ОБСЕ, никакие ее результаты или отчеты не будут приниматься как документы ОБСЕ», - заявили в дипломатическом ведомстве Азербайджана.

По приглашению официального Еревана 21 октября ОБСЕ направит в Армению группу по оценке потребностей. По сообщению ОБСЕ, целью этой миссии является оценка ситуации на некоторых участках границы. В состав технической группы войдут международные эксперты и представители секретариата ОБСЕ.