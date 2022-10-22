Взрыв гранаты в центре Тбилиси – есть пострадавшие

Международная рабочая группа по вопросам санкций против России, известная также по фамилиям ее сопредседателей как группа Ермака-Макфола, предложила странам Запада внести в санкционные списки более 160 российских деятелей культуры, журналистов, сотрудников вузов и аналитических центров. Предложения опубликованы на сайте президента Украины.

Рабочая группа, которую возглавляют глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и профессор Стэнфордского университета, бывший посол США в России Майкл Макфол, считает этих людей пропагандистами. Часть из них, как утверждается, является идеологами, то есть теми, кто формирует идеи для российской государственной пропаганды, а часть рупорами, то есть теми, кто их распространяют. В целом пропагандисты определяются как те, кто «создает лживые нарративы в соответствии с политикой Кремля, закладывая идеологический фундамент для войны, которую ведет Россия, и скрывая военные преступления».

В документе говорится, что большинство «идеологов» на данный момент не включены в санкционные списки, поскольку на Западе многих из них по-прежнему считают научными работниками, специалистами и аналитиками, а не пропагандистами. В частности, группа Ермака-Макфола предлагает обратить внимание на такие организации, как Международный дискуссионный клуб «Валдай», Изборский клуб, Совет по внешней и оборонной политике, Российский совет международных отношений и Российский институт стратегических исследований.

В документе отмечается, что многие лица из списка попали под санкции в какой-либо из стран «Группы семи» (G7), однако никто из них не включен в санкционные списки во всех этих странах. Составители документа призывают Запад к большей координации в этом вопросе.

Всего в списке 166 имен. Помимо руководителей официальных российских СМИ (таких как Дмитрий Киселев, Тина Канделаки или Маргарита Симоньян), актеров и деятелей шоу-бизнеса (Ирина Аллегрова, Дима Билан, Николай Басков, Сергей Безруков, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Анна Нетребко и многие другие), в списке также Тимофей Бордачев (клуб «Валдай»), Андрей Ильницкий (советник министра обороны России), Федор Лукьянов (Совет по внешней и оборонной политике), Наталия Нарочницкая (Изборский клуб), политолог Евгений Сатановский, философ-методолог Петр Щедровицкий.

Ранее список из 200 человек, среди которых есть и те, кого авторы списка называют пропагандистами, опубликовали соратники Алексея Навального. Против них предлагается ввести санкции в приоритетном порядке. Списки Ермака-Макфола и Международного ФБК не во всем совпадают.

В санкционных списках США, ЕС и Великобритании уже более 1000 россиян (фамилии частично не совпадают), однако среди них лишь единицы сотрудников СМИ, вузов или прокремлевских российских НКО.