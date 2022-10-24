Гарибашвили заявил о необходимости переговоров для завершения войны в Украине

Израиль предоставил Украине разведывательные данные, необходимые для борьбы с иранскими ударными беспилотниками "Шахед-136", которые Россия, по многочисленным свидетельствам, использует против Украины. Это утверждает со ссылкой на не названного по имени украинского чиновника газета The New York Times.

Чиновник в разговоре с изданием в частности сказал, что Израиль предоставил данные, полезные для нацеливания на иранские беспилотники. Официально ни Израиль, ни Украина это не комментировали.

На прошлой неделе украинские власти официально обратились к Израилю с просьбой о поставках систем ПВО, указывая в том числе на то, что Иран, открытый противник Израиля, поставляет беспилотники России. Просьба была отклонена министром обороны Израиля Бенни Ганцем. При этом Израиль обещал поставить систему раннего предупреждения о воздушных налётах.

Базирующийся в Британии "Сирийский центр мониторинга прав человека" накануне сообщил, что при воздушном ударе Израиля по целям в Сирии 21 октября якобы был уничтожен цех, в котором производились иранские беспилотники. Независимого подтверждения этой информации нет.

Москва и Тегеран отрицают поставку Ираном беспилотников России. Однако, по многочисленным утверждениям специалистов, беспилотники "Герань-2", которые российские военные в последние недели используют в Украине, по сути являются иранскими дронами "Шахед-136". Они использовались для ударов в том числе по гражданским объектам в крупных городах.

Разведка Минобороны Великобритании 24 октября выступила с утверждением, что Украина всё успешнее борется с этими дронами-камикадзе, сбивая до 85% их. Глава военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде" сказал, что сбить удаётся примерно 70% беспилотников. По его словам, Россия заказала в Иране 1700 дронов, из них поставлены около 600, причём более 300 уже использованы.