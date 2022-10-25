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Баобабы, купленные за бесценок в Кении, отправляют в Грузию – The Guardian
В Кении защитники окружающей среды требуют запретить продажу и экспорт баобабов в Грузию, сообщает The Guardian.
Компанию под руководством гражданина Грузии Георгия Гвасалия обвиняют в «биопиратсве». У фермеров в местечке Калифи он практически за бесценок скупает и выкорчевывает деревья, которые могут жить до 2,5 тысячи лет, для их пересадки в «ботанические сады Грузии».
По словам местных жителей, компания начала разведку баобабов в 2019 году. С помощью дронов в Калифи искали деревья определенных стандартов, с «незапятнанными стволами». За каждое предлагали 100-300 тысяч кенийских шиллингов (от 820 до 2,5 тысячи долларов). Купить удалось по меньшей мере восемь баобабов.
Специалисты считают, что подобное предприятие может негативно повлиять на экологию Кении, которая борется с засухой и пытается восстановить утраченный лесной покров.
«Это биопиратство. Я не вижу никакого оправдания тому, чтобы взять репродуктивное дерево из какой-то части мира и переместить его в другую», – говорит председатель «Альянса африканских баобабов» Гас Ле Бретон.
Сам Гвасалия говорит, что начал разведку после того, как услышал, что местные жители вырубают баобабы, чтобы освободить место для земледелия.
«Они убивали [деревья] даже без меня, потому что хотят сажать кукурузу. Я не вижу ничего плохого, если мы сохраним дерево, которое они не могут использовать на дрова. Я не вижу в этом никакой трагедии. Трагедия — это уничтожение деревьев ради ничего», — приводит The Guardian его слова.
В прошлом месяце Национальное управление охраны окружающей среды Кении и Лесная служба подали жалобу на подрядчиков в прокуратуру. Они указали, что у компании нет необходимых лицензий, включая оценку воздействия на окружающую среду и разрешения на перевозку деревьев.
Рассмотрение иска застопорилось – фирма получила все документы. Заявители признали, что теперь бессильны, поскольку проданные баобабы росли на частной земле.
The Guardian отмечает, что выкорчевывание баобабов — непростая задача. Деревья имеют огромные стволы, которые могут достигать высоты более 20 метров, а их корни могут уходить в глубину до 2 метров.
Чтобы погрузить их на корабли, в Килифи строят временные дороги и причалы.
Деревья поместили в гигантские металлические клетки, и они ожидают транспортировки под охраной силовиков. Журналисты предполагают, что все это стоит «миллионы долларов».
The Guardian ничего не говорит о том, кто именно и зачем приобрел деревья. Тем не менее, из открытых источников известно, что, как минимум, с 2016 года баобабы из Кении в Грузию экспортирует миллиардер и основатель правящей в стране партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Некоторые из них попали в дендрологический парк Иванишвили в местечке Шекветили недалеко от Батуми, пишет агентство «Новости-Грузия».
В 2018 году британское деловое издание Evening Standard сообщало, что Иванишвили купил четыре баобаба в Восточной Африке. Чтобы доставить деревья, вес которых более 250 тонн, из кенийского порта Момбаса в Грузию, миллиардеру пришлось заплатить 850 тысяч долларов.
Гигантские деревья для парка Иванишвили в прошлом искали и в Грузии. Как и в случае с кенийскими фермерами, помимо денежного вознаграждения, компании-подрядчики обещали владельцам благоустроить территорию – закопать огромные ямы, проложить дороги, построить фонтан.
Во время их транспортировки десятки грузинских сел оставляли без света, останавливали поезда, перекрывали международные автомобильные трассы.
Другие новости дня
Двоих пострадавших при пожаре в Цхинвали госпитализировали в Тбилиси
Двоих пострадавших в результате вчерашнего пожара в частном доме в Цхинвали госпитализировали в тбилисскую клинику. По информации «Эха Кавказа», третья пострадавшая не подлежала транспортировке из-за тяжелого состояния.
Глава ожогового центра Университетской клиники имени Хечинашвили Гуга Кашибадзе подтвердил, что в больницу поступили два пациента из Цхинвали. Он не смог прокомментировать состояние их здоровья. Кашибадзе говорит, что родные пациентов попросили не разглашать информацию.
В результате пожара, произошедшего в понедельник утром в Цхинвали, погибли двое детей. Троих пострадавших (19-летняя девушка, две женщины – 41 и 70 лет) доставили в реанимационное отделение цхинвальского медцентра. В Минздраве самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили, что пострадавшие «будут госпитализированы за пределы республики». Еще один пострадавший был в шоковом состоянии и от госпитализации отказался.
По информации местных властей, причиной возгорания могла стать утечка газа.
Bellingcat установил личности российских наводчиков ракет
Команда расследователей Bellingcat совместно с The Insider и Der Spiegel, как утверждается, установила личности сотрудников секретного подразделения Главного вычислительного центра (ГВЦ) Вооруженных сил России. Именно это отделение занимается наводкой высокоточных ракет по целям в Украине и может быть причастно к ударам по гражданской инфраструктуре.
Согласно расследованию, большинство предполагаемых наводчиков – это мужчины и женщины в возрасте около 30 лет. Многие из них имеют опыт работы в сфере информационных технологий. Некоторые также работали в российском военном командном центре в Дамаске в период с 2016 по 2021 год, когда Россия размещала крылатые ракеты в Сирии. Часть из них удостоена различных боевых наград, в том числе от президента России Владимира Путина.
Спецподразделение ГВЦ, выяснили расследователи, состоит из трёх групп примерно по десять человек. При этом каждая группа специализируется на одном виде высокоточных ракет: ЗМ-14, Р-500 и Х-101. Все сотрудники работают из двух мест. Одно расположено в штаб-квартире Министерства обороны в Москве, другое – в штаб-квартире Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.
Почти все предполагаемые наводчики, с которыми связывались расследовали, отрицали свою причастность к вооруженным силам России. Один из них на условиях анонимности рассказал, как группе было поручено вручную запрограммировать сложные траектории полета российских высокоточных крылатых ракет, а также предоставил групповые фотографии расчетной бригады Главного вычислительного центра перед зданием Министерства обороны в Москве.
- Публичной информации о связях Главного вычислительного центра Вооруженных Сил России с программированием крылатых ракет нет. Функция ГВЦ непрозрачно описывается в военных изданиях как "предоставление ИТ-услуг " и "автоматизация" для российских вооруженных сил.
- 10 октября Россия нанесла массированный удар по городам Украины. В результате погибли не менее 20 человек, более 100 получили ранения. Россия утверждает, что атакует лишь военные объекты. Однако ракеты неоднократно попадали в жилые дома и гражданскую инфраструктуру.
- Преднамеренное или неизбирательное нанесение ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре является военным преступлением. Москва отрицает, что наносит их.
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МАГАТЭ проверит два объекта в Украине на возможность создания грязной бомбы
Глава международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что эксперты организации проверят два ядерных объекта в Украине после обвинений со стороны России в создании так называемой грязной бомбы – взрывного устройства, содержащего радиоактивное вещество. Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.
Срочно направить экспертов для проверки объектов главу МАГАТЭ попросил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По словам Гросси, цель посещений состоит в том, "чтобы обнаружить любую возможную незаявленную ядерную деятельность и материал". При этом он отметил, что месяц назад МАГАТЭ проинспектировало одно из этих мест и ничего незадекларированного эксперты агентства там не нашли.
Гросси не уточнил, что это за два объекта. В заявлениях российского министерства обороны в воскресенье упоминались Чернобыльская АЭС и научные центры в Киеве и Харькове.
О том, что Украина якобы готовится взорвать грязную бомбу, чтобы обвинить Россию в использовании ядерного оружия, в телефонных разговорах с главами министерств обороны четырёх стран НАТО заявил министр обороны России Сергей Шойгу. На следующий день Минобороны России заявило, что "две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающей стадии". Российское военное ведомство утверждает, что Украина якобы планирует замаскировать подрыв грязной бомбы под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности.
Как сообщил "Интерфаксу" источник в ООН, Россия запросила на 25 октября обсуждение в Совете Безопасности предполагаемой подготовки Киевом провокации с применением так называемой грязной бомбы.
Киев категорически отрицает наличие у Украины грязной бомбы и намерение её применить.
США, Великобритания и Франция отвергли "откровенно лживые утверждения России" о якобы имеющейся у Украины грязной бомбе, заявив, что Кремль ищет предлог для эскалации.
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В Госдепе США указали на «задержку и откат важных реформ» в Грузии
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс выразил обеспокоенность откатом реформ в Грузии, призвав страну продемонстрировать свою приверженность интеграции в ЕС.
На брифинге в понедельник у Прайса поинтересовались, что в Госдепе думают о нападках депутатов парламента Грузии на посла США и «очевидном дрейфе Грузии в сторону российской орбиты».
«Мы выразили обеспокоенность по поводу некоторых тревожных заявлений, которые, как мы слышали, исходят из некоторых уголков политической системы Грузии и грузинского общества. Мы выразили обеспокоенность по поводу некоторых действий правительства. Действия правительств, в том числе задержка или откат важных демократических реформ, привели к неудачам», – сказал представитель Госдепартамента США.
Он пояснил, что эти действия «создали препятствия для явных, непреодолимых стремлений народа Грузии к членству в ЕС», а также «углубили поляризацию внутри грузинского общества».
«Мы по-прежнему полны решимости работать с Грузией над проведением реформ, необходимых для достижения ее евроатлантических целей. Мы призываем Грузию продемонстрировать свою приверженность интеграции в ЕС путем проведения реформ, необходимых для продвижения по этому пути», – заявил Прайс.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», в Госдепартаменте воздержались от комментариев по санкциям, введенным властями Украины против членов семьи миллиардера и экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили.
«У нас тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами. Мне необходимо будет положиться на них, чтобы говорить о любых санкциях, которые они, возможно, наложили», – сказал Прайс.
Здесь же он добавил, что США привержены работе с правительством Грузии, «поскольку оно проводит реформы, к которым призывает Европейский Союз».
Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе подписал указ о введении санкций против брата экс-премьера Грузии Александра Иванишвили, его супруги Кетеван Хараидзе, кузена, бизнесмена Учи Мамацашвили и его сына Тате Мамацашвили.
Из магазина в Пицунде изъяли консервы «Хаши» с флагом и картой Грузии
Консервы «Хаши» в количестве 38 единиц изъяли из магазина в Пицунде. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК) самопровозглашенной республики Абхазия.
Речь идёт о продукции с грузинским флагом и картой, на которой Абхазия входит в состав Грузии. Согласно опубликованной в соцсетях фотографии, произвели «Хаши» не в Грузии, а в Ставропольском крае – на Новоалександровском мясокомбинате.
В таможенном комитете утверждают, что продукцию завезли в Абхазию с нарушением действующего таможенного законодательства. Что именно было нарушено, не сообщается.
Проверку в магазине провели должностные лица Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного пункта «Псоу». По информации ГТК, материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований.
Накануне в абхазской Генпрокуратуре сообщили, что поручили сухумской и районным прокуратурам провести проверку законности ввоза и реализации продукции. Кроме консервов, речь идет о грузинских винах, а также атласе по географии для 7 класса, где на обложке изображен флаг Грузии.
Кадыров призвал стирать города Украины с лица земли в ответ на обстрелы
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал «слабыми» ответы российской армии на обстрелы того, что он считает российской территорией, и призвал стирать украинские города с лица земли. Об этом он говорил в длинном и сумбурном голосовом сообщении в своем телеграм-канале.
«Мы отвечаем слабо. Если прилетел снаряд в нашу сторону, в наш регион, то надо стереть с земли города, чтобы видно было дальний горизонт, чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону. Не надо смотреть, что будет завтра, если мы будем принимать какие-либо решения», – сказал Кадыров.
Он также несколько раз настоял на том, что полномасштабное вторжение российских войск в Украину нужно называть войной, а не «спецоперацией», как того требует Роскомнадзор, так как боевые действия идут уже на «нашей земле».
Кадыров также возмущался, что среди народов Северного Кавказа недостаточно добровольцев. По его словам, кавказцы должны выстраиваться в очереди в военкоматы, потому что «нас это больше всех касается». Он сказал, что из 1,6 миллиона чеченцев 300-400 тысяч человек должны пойти на фронт.
Кадыров отметил, что очень не доволен сложившейся ситуацией, но по его мнению, «большего и худшего» не будет.
«У Европы нет сил, что они, своих элгэбэтэшников отправят воевать с нами?» – добавил он.
Ранее Рамзан Кадыров рассказал, что его несовершеннолетние сыновья – 16-летний Ахмат, 15-летний Зелимхан и 14-летний Адам – участвуют в полномасштабной войне в Украине. По словам главы Чечни, они вели там «активные поиски членов ичкерийских батальонов, попутно посещая места дислокации и передовые позиции чеченских силовиков».
Какую выставку осмотрели Алиев и Гарибашвили? Версия грузинской стороны
Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне посетил Грузию впервые с 2015 года. Переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили прошли в Шато Мухрани – усадьбе князей Багратион-Мухранских.
В пресс-службе азербайджанского президента заявили, что он вместе с Гарибашвили ознакомился с выставкой «Наследие Карабахского ханства», а фотографии, представленные на выставке, содержатся в ранее изданной книге «Карабахское ханство. Историческая и культурная идентичность».
Поздно вечером пресс-релиз о визите Алиева распространила пресс-служба грузинского правительства. Согласно опубликованным фотографиям, название выставки – не «Наследие Карабахского ханства», а «Артефакты азербайджанского наследия в Грузинском национальном музее».
По сообщению пресс-службы Гарибашвили, вместе с Алиевым они «ознакомились с фотокопиями образцов азербайджанского культурного наследия, хранящихся в коллекции Национального музея Грузии, которые отображают быт и ремесла азербайджанцев из разных социальных слоев».
Отмечается, что появление указанной коллекции в Грузии связано с созданием Кавказского музея в Тбилиси в 1852 году.
«Пополнение и изучение коллекции осуществлялось за счет многочисленных научных экспедиций и пожертвований. Упомянутая коллекция была представлена коллективом Национального музея Грузии совместно с азербайджанскими коллегами в Центре Гейдара Алиева в Баку», – сказано в сообщении.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне заявила, что ей не сообщили о рабочем визите в страну президента Азербайджана Ильхама Алиева. «Несмотря на желание и готовность президента Грузии, к сожалению, встреча между президентами, которая по традиции проходит во время визитов глав государств в страну, не состоялась», – сказано в заявлении администрации президента Грузии.
Более 70% европейцев сократили расходы на повседневные товары
В условиях нарастающего экономического кризиса почти три четверти европейцев сократили расходы на повседневные товары, включая продукты питания. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет компании IRI, которая занимается исследованием рынка.
71% жителей на шести ключевых рынках Европы уже значительно изменили свои потребительские привычки. Так более половины из трех тысяч респондентов сократили расходы на предметы первой необходимости. Треть была вынуждена использовать личные сбережения или взять кредит для оплаты счетов.
Рекордная инфляция и проблемы с поставками газа из России подрывают доверие потребителей. На этом фоне растут опасения, что еврозона приближается к стадии рецессии, пишет Bloomberg.
По словам старшего вице-президента IRI Ананды Рой, сильная «инфляционная усталость» вынуждает европейцев вспоминать привычки суровых 1970-1980-х годов: сокращать рацион питания, экономить с помощью скидок, а также покупая товары под маркой торговых сетей, а то и вовсе близкие к просрочке товары.
Почти половина опрошенных европейцев сказали, что также сократили расходы на доставку продуктов и стали меньше есть в ресторанах, барах и кафе.
В Брянской области на железной дороге сработало взрывное устройство
В Брянской области вечером в понедельник произошёл подрыв неизвестного взрывного устройства на железной дороге. Об этом заявил на своей странице ВКонтакте губернатор области Александр Богомаз. Он сообщил, что взрыв случился на перегоне между станциями Новозыбков и Злынка. Пострадавших нет. Повреждены железнодорожные пути, на месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.
Брянская область на западе граничит с Беларусью. Пострадавшая железнодорожная линия вела в белорусскую Гомельскую область. На юге Брянская область граничит с Украиной.
После начала военного вторжения России в Украину регулярно сообщается о напряжённой обстановке в российских регионах, граничащих с зоной боевых действий. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали, с украинской стороны, в результате которых есть жертвы и разрушения. В августе местные власти Брянской области объявили, что новый учебный год школьники части местных школ в целях безопасности начнут в формате дистанционного обучения.
Граничащая с Украиной Белгородская область регулярно подвергается обстрелам, как утверждается, со стороны Украины. Министерство обороны Украины обстрелы не комментирует. В данный момент в области строится линия защитных сооружений. В соседней Курской области жителей призывают учиться копать окопы.
Периодически сообщается о диверсиях на железнодорожных путях России, по которым на войну в Украине поступают живая сила и техника. Ответственность за часть из них них берут на себя группы, называющие себя партизанами, их участники выступают против войны. Летом в Брянской области уже был взрыв на железной дороге.
Маск ответил на критику Каспарова, обозвав его «придурком»
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал чемпиона мира по шахматам и российского оппозиционера Гарри Каспарова "идиотом" и "придурком" - в ответ на критику гроссмейстера позиции бизнесмена по вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины.
Ранее Маск заявил, что для достижения мира украинские власти должны пойти на уступки Владимиру Путину. Гарри Каспаров, комментируя это, написал в своих соцсетях следующее: "Почему люди, сидящие в комфорте своих особняков в Силиконовой долине, рассказывают Украине, как вести свои дела? Это моральный идиотизм и геополитическая слепота". В ответ Илон Маск написал в твиттере, что "хотя это и правда, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот".
"У меня даже дома нет, не говоря уже об особняке, придурок", - добавил он, обращаясь непосредственно к шахматисту.
В начале октября американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск, считающийся самым богатым человеком в мире, заявил публично об условиях, необходимых для достижения мира между Украиной и Россией. По мнению Маска, на аннексированных Россией территориях необходимо провести новые, "прозрачные" референдумы под контролем ООН, при этом Украина должна без референдума признать Крым российским и гарантировать сохранение нейтрального статуса. В противном случае, по мнению бизнесмена, высока вероятность глобальной ядерной войны.
Твит Илона Маска вызвал бурное обсуждение. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк выдвинул в ответ свои три тезиса: Украина освобождает оккупированные территории, включая Крым, Россия должна быть демилитаризована и лишена ядерного оружия, а российские военные преступники должны быть преданы суду.
После этого Маск заявил, что его компания SpaceX прекратит оплачивать спутниковую связь Starlink для Украины, которая, в частности, помогает стране вести успешные военные действия против России. Однако позже, столкнувшись с массовой критикой своей позиции, он дезавуировал своё заявление.
- Гарри Каспаров - советский и российский шахматист, 13-й чемпион мира по шахматам, считающийся одним из величайших гроссмейстеров в истории. В 2005 году он объявил об окончании шахматной карьеры и посвятил себя политической деятельности, став ярым критиком власти Владимира Путина. Каспаров был одним из создателей российских оппозиционных движений "Объединённый гражданский фронт" и "Солидарность". В июне 2013 года, после нескольких нападений и угроз возбудить против него уголовное дело, оппозиционер уехал из России.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл сегодня утром в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает телеканал NTV. Ожидается, что он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Это первая поездка Штайнмайера в Киев с начала российской военной операции. Визит дважды откладывался. Изначально он должен был состояться 12 апреля. Однако был отменён в тот же день по инициативе Украины. По словам Штайнмайера, в Киеве сочли визит нежелательным. Германские СМИ утверждали, что Зеленский не хотел видеть Штайнмайера, которого до широкомасштабного российского вторжения в Украину критиковали за тесные связи с Россией. После вторжения 24 февраля президент Германии заявил, что ошибался в своих политических оценках, в частности он назвал ошибкой то, что поддерживал строительство газопровода "Северный поток-2".
Второй раз визит планировался 20 октября, но был отменён по соображениям безопасности из-за массированных обстрелов украинских городов, в том числе Киева, со стороны России.
Сеть быстрого питания KFC окончательно уходит из России
Американская сеть ресторанов быстрого питания KFC закрывает свой бренд в России. Владелец KFC - холдинг Yum!Brands - начал передачу франшизы российскому партнеру. На месте KFC в российских городах начнут работу рестораны быстрого питания Rostic's.
Покупателем франшизы стала ижевская компания ГК «Фуд сервис». Она и ранее управляла по франшизе 41 рестораном KFC в России. Также «Фуд сервис» развивает по франшизе рестораны холдинга «Росинтер», работающие под брендами Il Patio, «Планета суши» и проч.
Ранее Yum!Brands владела в России 70 ресторанами KFC - все они перейдут «Фуд Сервису» и его дочернему ООО «Смарт Сервис Лимитед». Всего в России было более 900 точек KFC, большинством из которых управляли франчайзи.
По сообщению газеты «Коммерсант», новый владелец обязан постепенно ребрендировать все 1 тыс. заведений KFC в России в Rostic’s. Эксперты не исключают, что не все франчайзи будут на это согласны. Также они выражают опасение, что арендодатели могут повысить цены для ребрендированных заведений, а пищевое производство может снизить качество, оставшись без контроля со стороны Yum!Brands.
Ранее самым громким ребрендингом в России была замена сети ресторанов быстрого питания McDonalds отечественным брендом «Вкусно - и точка». Клиенты критиковали название нового бренда, а также сообщали о сужении меню и недостаточном качестве «импортозамещенных» блюд.
- Yum!Brands приостановила работу собственных ресторанов KFC в марте 2022 года. Ранее компания сообщала, что нашла покупателя на свой бизнес в России, но не называла подробностей.
В администрации Курской области призвали выкапывать окопы
В администрации Курской области призвали выкапывать окопы, сообщает «Медуза» со ссылкой на запись оперативного совещания чиновников. На записи об этом говорит глава комитета региональной безопасности Михаил Горбунов, предполагая обстрелы сельских территорий.
«Что касается территорий, где люди посещают почту, банки, магазины, у них нет там подвальных помещений. Рядом должны быть оборудованы укрытия. Элементарное укрытие - это выкопанный окоп. Обустройте их, это сделать несложно. Образцы, фотографии мы вам пришлем», - обращается Горбунов к коллегам.
Курская область наряду с другими приграничными с Украиной российскими территориями регулярно подвергается обстрелам. 23 октября губернатор области Роман Старовойт заявил, что в регионе завершилось строительство двух усиленных линий обороны, а до 5 ноября, по его словам, появится и третья. В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о начале строительства в области оборонительных сооружений из бетонных блоков.
В районе «Северного потока» зафиксировали сейсмоактивность
В Финском заливе, в российских территориальных водах примерно в 40 километрах к юго-западу от Выборга, произошли 5 сейсмических событий неясной природы. Об этом сообщают финские СМИ со ссылкой на сейсмологический институт в Хельсинки.
Сейсмические волны, которые могут быть вызваны землетрясениями, взрывами, оползнями, горными и дорожными работами, сейсмограф уловил на прошлой неделе. В четверг были зафиксированы 4 события, в пятницу – одно. Все они имели одинаковую интенсивность. Причины случившегося геодезисты не указывают.
В районе сейсмоактивности проходит нитка газопровода «Северный поток», но точное расстояние до трубопровода не определено.
- Месяц назад в Балтийском море зафиксировали крупную утечку технического газа. Ее вызвали повреждения «Северного потока».
- В результате предположительных взрывов оказались выведены из строя обе трубы газопровода «Северный поток – 1» и одна из двух труб газопровода «Северный поток – 2». «Северный поток – 1» был основной магистралью поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза. В середине лета российский оператор «Газпром» начал снижать прокачки газа по газопроводу, а потом полностью их остановил, ссылаясь на технические причины.
- «Северный поток – 2» был построен также для экспорта российского природного газа в Европу, но из-за нападения России на Украину и последовавших экономических санкций со стороны Евросоюза не был введен в эксплуатацию.
- По данным Wall Street Journal, многие лица, причастные к расследованию, подозревают, что за предполагаемой диверсией может стоять сама Россия. Они считают, что, оставив неповрежденной одну нитку «Северного потока – 2», Москва хочет вынудить власти Германии сертифицировать работу газопровода.
- Германия, Дания и Швеция ведут собственные расследования инцидента, не сумев договориться о совместной работе. Полицейские Дании и Швеции пришли к выводу, что «Северный поток – 1» был взорван в нескольких местах.
- Российские власти считают, что в аварии заинтересованы США и их союзники. МИД России сообщил, что Москва не признает результатов расследования европейских стран, если в нем не будут участвовать российские специалисты.
Зеленский призвал Израиль определиться, на чьей он стороне
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник обратился к израильским властям с просьбой о военной поддержке. В видеообращении, показанном на конференции Haaretz о демократии, он предложил Израилю ответить, чью сторону в российско-украинском конфликте он занимает, и начать поставки Украине оружия, прежде всего средств противовоздушной и противоракетной обороны.
Особое беспокойство президент Украины выразил в связи с использованием российской армией в Украине дронов иранского производства. Он заявил, что, по данным украинской разведки, Россия в ближайшее время должна закупить у Ирана не менее 2 тысяч боевых беспилотников, а также ракеты класса «земля – земля». Иранские инструкторы работают в российских войсках, обучая военных пользоваться дронами, сказал украинский лидер.
Зеленский предположил, что за поставки оружия Россия платит Ирану не только деньгами, но и поддержкой его ядерной программы, которая представляет угрозу и для Израиля.
«С кем вы – со всем демократическим миром, который плечом к плечу борется против экзистенциальной угрозы своему существованию, или с теми, кто закрывает глаза на российский террор, угрожающий всей мировой безопасности?» – спросил Зеленский.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид, выступая на конференции Haaretz, сообщил, что Израиль поддерживает Украину, принимая во внимание соображения собственной национальной безопасности.
Ранее, 19 октября, министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна не продавала и не будет продавать Украине оружия, но оказывает гуманитарную и медицинскую помощь, а также делится разведывательными данными.
Также в понедельник, 24 октября, Ганц провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, который охарактеризовал как «позитивный». Главы оборонных ведомств двух стран говорили о продолжении военного сотрудничества. В частности, Израиль намерен помогать Украине развивать систему раннего оповещения гражданского населения.
Вместе с тем Ганц в очередной раз сказал, что речи о поставках Украине израильского оружия не идет в том числе потому, что обострение отношений с Москвой затронуло бы интересы Израиля в Сирии, с которой он находится в состоянии войны.
Израильские СМИ также обращают внимание, что Украина запросила у Израиля оружие, которое не идет на экспорт.
- По данным как украинской армии, так и разведок стран НАТО, Россия использует в Украине иранские беспилотники «Шахед-136» и заключает контракты на их дальнейшие поставки. Москва и Тегеран это отрицают.
- Германия, Франция, Великобритания и США призвали ООН начать расследование предполагаемого использования Россией иранских ударных дронов: по их утверждению, это нарушение резолюции Совета Безопасности ООН, принятой в связи с ядерной программой Ирана. Евросоюз и Великобритания уже ввели дополнительные санкции против Ирана из-за поставки вооружений России.
До 100 человек были задержаны во время акции протеста в Баку
До 100 человек были задержаны во время акции протеста в Баку. Вышедшие на митинг, организованный оппозиционной партией «Народный фронт», требовали свободы собраний, освобождения политзаключенных, открытия сухопутных границ Азербайджана и проведения свободных выборов.
Акция была назначена на 16:00 перед зданием Исполнительной власти, за час до этого полиция оцепили территорию вокруг городской администрации. С обеих сторон пешеходной дороги в направлении к мэрии были сосредоточены сотрудники полиции. Большое число полицейских автомобилей и два спецавтобуса были пригнаны к станции метро «Ичери шехер».
Как пишет SOVA со ссылкой на Turan.az, примерно с 15:40 полиция стала задерживать всех, кто появлялся и выступал перед журналистами на площадке перед станцией метро, в том числе женщин.
Участники акции применили новую тактику: они появлялись на месте акции по одному и не сразу. Потом протестующие стали появляться группами по 4-6 и более человек, скандируя: «Свободу!», «В отставку!», «Свободу политзаключенным!» Благодаря этому, время акции растянулось и полиция не могла задержать сразу всех.
Протестующих задерживали и затаскивали в полицейские машины и спецавтобусы, но полицейских машин не хватало и были вызваны новые. Наибольшую активность проявила группа женщин, которая продолжала выкрикивать антиправительственные лозунги из полицейского автобуса, пишет агентство. В общей сложности протест продолжался в течение часа.
Несмотря на разгон и задержания председатель «Народного фронта» заявил, что митинг прошел «успешно». «Несмотря на то, что до 100 активистов партии были задержаны у себя дома, а многие протестующие были арестованы на дорогах, так и не добравшись до места проведения акции, сотни членов партии и других протестующих прошли к месту проведения акции», - написал он в Facebook после митинга.
Замглавы Минтранса, отвечавший за безопасность Крымского моста, уволен
Замглавы Министерства транспорта России Александр Суханов, который в том числе отвечал за безопасность на Крымском мосту, отправлен в отставку. Соответствующее распоряжение 24 октября подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В документе сказано, что Суханов сам попросил об отставке. Ранее РБК, со ссылкой на источники близкие к Минтрансу, писал, что он может лишиться своего поста из-за взрыва на Крымском мосту, который произошел 8 октября.
Суханов с 2017 года курировал работу ФГУМ «Управление ведомственной охраны Минтранса». Именно это подразделение отвечало в том числе за транспортную безопасность Крымского моста. Ему было поручено оснастить средствами безопасности транспортный переход через Керченский пролив, а также автодорожный и железнодорожный подходов к мосту со стороны Крыма и Краснодарского края. В 2020 году Суханов был назначен замглавы ведомства.
- Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. По версии следствия, взорвался грузовик со взрывчаткой. В результате обрушилась часть моста и загорелся поезд, груженый топливом. Погибли пять человек. Президент России Владимир Путин назвал этот взрыв терактом и заявил, что его исполнители и заказчики – спецслужбы Украины. Киев неоднократно заявлял о том, что считает мост легитимной военной целью, однако случившееся официально не комментировал.
Президент Грузии заявила, что ей не сообщили о визите Ильхама Алиева
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ей не сообщили о рабочем визите в страну президента Азербайджана Ильхама Алиева.
«Несмотря на желание и готовность президента Грузии, к сожалению, встреча между президентами, которая по традиции проходит во время визитов глав государств в страну, не состоялась», – сказано в заявлении администрации президента Грузии.
Ильхам Алиев посетил Грузию впервые с 2015 года. Азербайджанского лидера сегодня принял премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
В Украине объявлен в розыск экс-глава Нацбанка Кирилл Шевченко
Национальное агентство безопасности Украины объявило в розыск бывшего главу Нацбанка Кирилла Шевченко. Его подозревают в хищениях на сумму более 200 млн гривен – это около 5,42 млн долларов. Шевченко ушёл с поста председателя Нацбанка 4 октября; предположительно, сейчас он находится за границей.
Вместе с Шевченко в розыск объявлены два руководителя государственного Укргазбанка: Денис Чернышёв и Елена Хмеленко. Шевченко был главой Укргазбанка до своего назначения в Нацбанк в 2020 году.
Как сообщает украинское издание "НВ-Бизнес", подозрения касаются именно деятельности Шевченко в период, когда он управлял Укргазбанком. Предполагается, что руководство Укргазбанка обеспечило заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые в качестве якобы "агентов" банка привлекали к нему крупных клиентов. За "агентские услуги" банк ежемесячно незаконно выплачивал "вознаграждение" этим подставным лицам.
Кирилл Шевченко объявил о своей отставке с поста главы Нацбанка в октябре, сославшись на проблемы со здоровьем, однако позже заявил, что настоящей причиной его увольнения стало почти двухлетнее "политическое давление" на банк и на него лично. Частью этого давления он назвал и нынешнее дело против себя.
В Абхазии продают «Хаши» с картой и флагом Грузии – начата проверка
В конце прошлой недели в абхазском сегменте соцсетей сообщили, что в одном из продуктовых магазинов Пицунды продаются консервы «Хаши» с изображением грузинского флага и карты, на которой Абхазия входит в состав Грузии.
При этом, согласно опубликованной фотографии, произвели «Хаши» не в Грузии, а в Ставропольском крае – на Новоалександровском мясокомбинате.
В Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики Абхазия сегодня сообщили, что поручили сухумской и районным прокуратурам провести проверку законности ввоза и реализации продукции.
Кроме консервов, речь идет о грузинских винах, а также атласе по географии для 7 класса, где на обложке изображен флаг Грузии. Сообщается, что атлас используется в школьных учебных заведениях.
К проверке будут привлечены сотрудники абхазского Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору, а также соответствующие отделы образования.
«О результатах проведенной проверки будет дана дополнительная информация», – сказано в сообщении абхазской прокуратуры.
Ранее о том, что в Абхазии продаются грузинские вина и консервы с картой Грузии, а в школах можно встретить атлас по географии с грузинским флагом, заявили в организации ветеранов «Аруаа». Там призвали сотрудников таможни более тщательно осматривать товары, ввозимые на территорию Абхазии.
Риши Сунак станет новым премьер-министром Великобритании
Риши Сунак избран новым лидером британской Консервативной партии. Это означает, что он в ближайшее время станет премьер-министром Великобритании. Он заручился поддержкой большинства депутатов-консерваторов Палаты общин. Его соперница, лидер консерваторов в Палате общин Пенни Мордонт, объявила о том, что выбывает из гонки. Ранее об отказе баллотироваться заявил бывший премьер Борис Джонсон.
Сунак сменит на посту премьера Лиз Трасс, которая пробыла в должности менее двух месяцев.
Официальное заявление будущего премьера в Палате общин ожидается в ближайшее время. Руководство консерваторов уже подтвердило, что он остался единственным кандидатом на пост лидера партии и, следовательно, станет им автоматически. Главой правительства король Карл III, как ожидается, назначит его уже на этой неделе.
42-летний Риши Сунак станет первым первым премьер-министром Великобритании с южноазиатскими корнями. Его родители-индийцы, работавшие в сфере медицины и фармацевтики, эмигрировали в Великобританию из Восточной Африки в 1960-х годах. Сунак учился в престижной частной школе, а затем – в Оксфорде и Стэнфорде, где встретил свою будущую жену Акшату Мурти, дочь индийского миллиардера. После учёбы Сунак работал в инвестиционном банке Goldman Sachs. Сейчас пара находится на 222 месте в рейтинге богатейших британцев и воспитывает двух дочерей.
В 2015 году Сунак избрался в Палату общин, переизбирался туда ещё дважды с возрастающим результатом – в 2017 и 2019 годах. В 2016 году Сунак проголосовал за Брекзит – выход Великобритании из Евросоюза. В 2019 году – поддержал Бориса Джонсона в его борьбе за кресло премьер-министра Великобритании после отставки Терезы Мэй. После победы Джонсона Сунак был назначен на должность главного секретаря казначейства Великобритании, а в феврале 2020 года возглавил это министерство.
В качестве министра финансов Сунак, по оценкам экспертов, довольно успешно провёл Великобританию через пандемию COVID-19, среди прочего обеспечив денежную поддержку владельцам закрытых ресторанов и сохранение рабочих мест. В июле 2022 года он ушёл в отставку из-за несогласия с экономической политикой Джонсона. Критики Сунака утверждают, что его уход послужил одной из причин краха правительства Джонсона.
Для своих сторонников Сунак – воплощение твёрдой руки на руле экономики. Сунак назвал "сказкой" экономические реформы Лиз Трасс, которые она предложила до своего вступления в должность премьер-министра в сентябре 2022 года, и верно предсказал экономический кризис, которые впоследствии вызвали планы этих реформ.
Наряду с Трасс и ещё шестью кандидатами Сунак участвовал в летней гонке за место премьер-министра Великобритании. В финальном туре он получил 42,6% голосов британских тори, проиграв Трасс, – её поддержали 57,4% однопартийцев. На результат повлияли в том числе обвинения жены Сунака в уходе от налогов и его участие в так называемом Partygate – скандале вокруг вечеринок в резиденции премьер-министра Великобритании во время строгих коронавирусных ограничений.
Согласно опросу британцев, проведённому YouGov после отставки Лиз Трасс, 43% опрошенных считали, что Сунак будет хорошим премьер-министром, 40% – что плохим. При этом опрошенные чаще отвечали, что хотели бы видеть на посту премьер-министра лидера Лейбористской партии Кира Стармера, чем любого из предложенных кандидатов-тори.
- Лиз Трасс занимала пост премьер-министра Великобритании рекордные 45 дней. В истории Великобритании женщины занимали пост премьер-министра лишь трижды. Ими были Маргарет Тэтчер, Тереза Мэй и Лиз Трасс.
Алиев анонсировал увеличение экспорта нефти и газа через Грузию
Азербайджан в 2023 году намерен увеличить экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Об этом президент страны Ильхам Алиев заявил в ходе визита в Грузию.
«Экспорт нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в следующем году увеличится. Параллельно с этим, мы хотим использовать и нефтепровод Баку-Супса, который на данный момент не используется. По этому поводу мы с господином премьер-министром (Грузии – ред.) также провели обсуждения. Для этого есть и большой потенциал, и большая необходимость», – сказал Алиев.
Он добавил, что в ходе переговоров с грузинским премьером обсуждалась «будущая энергетическая политика».
«Как отметил господин премьер, воплощенные в жизнь проекты успешно работают, и мы думаем над новыми проектами. Мы планируем увеличить экспорт газа на мировые рынки. В этом году наш экспорт составит 22 млрд кубометров, в 2023 году – еще больше увеличится», – сказал Алиев.
Он также напомнил, что в соответствии с меморандумом о стратегическом партнерстве в энергетической сфере между Азербайджаном и ЕС, подписанным в июле текущего года, к 2027 году экспорт азербайджанского газа в Европу увеличится в два раза.
«Таким образом, в 2027 году экспорт азербайджанского газа только в Европу достигнет 20 млрд кубометров. Наши намерения таковы и у нас есть такие возможности», – отметил Алиев.
Азербайджанский лидер также рассказал о планах поставлять электроэнергию через Грузию на международные рынки.
- Прокачка нефти по трубопроводу Баку-Супса остановлена с весны текущего года. Вся азербайджанская нефть направляется на экспорт по более мощному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.
- В августе агентство Reuters сообщило, что Казахстан изучает возможность поставок нефти через Азербайджан и Грузию.
Азербайджан вложит дополнительные инвестиции в ж/д Баку-Тбилиси-Карс
Азербайджан в 2022–2023 годах планирует вложить дополнительные инвестиции в развитие железнодорожного транспортного коридора Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Об этом президент страны Ильхам Алиев заявил в ходе визита в Грузию.
«Объем перевозок крупногабаритных грузов между Азербайджаном и Грузией в этом году увеличился на 75%. Мы хотим довести пропускную способность ж/д БТК до 5 млн тонн грузов в год. С этой целью в этом и в следующем году Азербайджаном будут вложены дополнительные инвестиции. Все средства уже готовы. Мы уже дали старт этому процессу, поскольку в мире есть большая потребность в транспортных путях, проходящих через Каспийское море. Грузию и Азербайджан и через соседние государства», – сказал Алиев, выступая с заявлением для СМИ вместе с премьером Грузии в Шато Мухрани – усадьбе князей Багратион-Мухранских.
Алиев добавил, что как с геополитической точки зрения, так и в целом новые транспортные пути отвечают интересам всех стран, через которые они проходят.
«В этой связи увеличение пропускной способности ж/д Баку-Тбилиси-Карс до 5 млн тонн в год, а также увеличение грузопотока из Центральной Азии и в целом из Азии в западном направлении и обратно с использованием грузинских портов диктует новую реальность и мы должны быть к этому готовы», – сказал Алиев.
Он также сообщил, что Азербайджан планирует увеличить мощности Бакинского международного морского торгового порта с 15 млн тонн в год до 25 млн тонн в год.
«Все соответствующие указания уже даны, средства будут выделены. Работа в транспортной сфере между Азербайджаном и Грузией должна вестись в координации, поскольку наши проекты должны быть завершены одновременно. Чтобы быть транзитной страной, надо непременно иметь хорошие отношения с соседями, поскольку, не имея хороших отношений с соседями, ни одна страна не сможет стать надежным транзитным государством. Наши же дружеские, братские, партнерские отношения с Грузией создают нам такие возможности», – отметил Алиев.
Алиев также сообщил, что объем взаимного товарооборота между Азербайджаном и Грузией за 9 месяцев 2022 года приблизился к отметке в $1 млрд.
- Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Проект включает в себя новую магистраль Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км проходит по территории Турции, 30 - Грузии. Также была произведена реконструкция участка Ахалкалаки-Тбилиси.
- «Эхо Кавказа» ранее писало, что проект, для реализации которого Грузия взяла кредит объемом 775 миллионов долларов, пока находится в зоне нулевой окупаемости.
- В 2019-м руководители железных дорог России, Турции и Азербайджана подписали в Анкаре меморандум о возможности присоединения ОАО «Российские железные дороги» к БТК. Власти Грузии тогда заявили, что железная дорога является стратегическим проектом Азербайджана, Грузии и Турции, к которому любой другой участник может присоединиться только с согласия всех трех стран.
Источник: пилоты Су-30 потеряли сознание, в баллонах был азот
Пилоты истребителя Су-30, который упал в Иркутске 23 октября, не отвели его от жилых домов и не катапультировались, так как потеряли сознание. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства не исключил, что пилоты могли потерять сознание из-за остатков азота в кислородных баллонах, которые готовит к полёту наземный персонал.
Следствие рассматривает две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования, говорится в сообщении Следственного комитета России.
По информации телеграм-канала "112", лётные испытания в этот день одновременно проходили сразу два самолета Су-30. Один истребитель совершил плановую посадку, а второй продолжил полёт. При этом пилоты перестали выходить на связь, это продолжалось около 20 минут. Тогда севший Су-30 снова подняли в воздух. Когда самолёт приблизился к переставшему выходить на связь истребителю, лётчики увидели, что экипаж находится без сознания.
Су-30 потерпел крушение, когда у него закончилось топливо, пишет телеграм- канал "112".
Истребитель упал на двухэтажный деревянный жилой дом в частном секторе в черте города. На земле никто не погиб, жертвами стали двое пилотов. Оба были опытными летчиками-испытателями. Умерли они в воздухе или во время крушения – предстоит выяснить следователям.
Неделю назад в результате падения бомбардировщика Су-34 в городе Ейск в Краснодарском крае погибли 15 человек, в том числе трое детей. Причиной крушения стало попадание двух чаек в двигатель самолёта при взлёте, утверждает источник ТАСС.
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