Вот уже несколько дней в Абхазии раскручивается скандал, напомнивший известное выражение «вот так история с географией». Началось все, как часто в последнее время бывает, с публикаций в соцсетях. В конце прошлой недели в абхазском сегменте «Фейсбука» сообщили, что в одном из продуктовых магазинов города Пицунды продаются консервы в стеклянной банке с этикеткой, на которой крупно написано «Хаши» и присутствует изображение грузинского флага на фоне контура карты Грузии в границах Грузинской ССР, то есть с включением в ее состав Абхазии и Южной Осетии. При этом, согласно опубликованной фотографии, произвели этот продуктовый товар не в Грузии, а в Ставропольском крае – на Новоалександровском мясокомбинате.

В воскресенье высший совет РОО ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» опубликовал заявление, где говорится о фото консервированного мясного продукта с прилавков абхазских магазинов с описанной этикеткой.

«Мы надеемся, – пишут ветераны, – что торговый представитель Абхазии в РФ обязательно отреагирует на данный вопиющий факт в соответствии со своими полномочиями... Есть факты продажи грузинских вин в Абхазии и другой маркированной в Грузии продукции. Также мы обращаемся к министру образования: немедленно обратить внимание на некий атлас по географии для 7 класса, где на обложке изображен флаг Грузии. Надеемся, что Министерство образования издаст распоряжение об изъятии данных атласов из школ и магазинов, а Генеральная прокуратура проведет по этим фактам свое расследование и доведет до общественности результаты проверки».

Вчера, в понедельник, ГИА «Апсныпресс» распространило сообщение: «24 октября 2022 года генеральный прокурор Адгур Агрба дал поручение районным прокуратурам и прокуратуре города Сухума о проведении проверки с привлечением сотрудников Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору и соответствующих отделов образования. Речь идет о проверке законности ввоза и реализации на территории Абхазии продукции с изображением карты Грузии, на которой Абхазия изображена как часть Грузии, а также ввоза и реализации грузинских вин, использования в школьных учебных заведениях атласа по географии для 7 класса, где на обложке изображен флаг Грузии. О результатах проведенной проверки будет дана дополнительная информация, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры».

И уже сегодня СМИ распространили сообщение пресс-службы Государственной таможенной службы о следующем. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями поста «Псоу» изъяли товар с грузинской символикой из магазина в Пицунде. Изъято было 38 банок консервов с хашем и рубцом, на этикетках которых были размещены грузинский флаг и карта Грузии, включающая в себя территорию Абхазии. Сообщается, что продукция была ввезена в Абхазию с нарушением таможенного законодательства. Материалы по административному правонарушению были переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

От одного сухумского собеседника услышал, что появление такой этикетки на банках с консервированным хашем объясняется очень просто: директором Новоалександровского мясокомбината является успешный российский предприниматель, житель Ставрополя грузинского происхождения Торнике Гулуа. Ну, а, как говорится, своя рука – владыка. Вот он и заказал такую этикетку, чтобы совместить свои коммерческие и «патриотические» интересы. Хаш – популярное жидкое горячее блюдо, распространенное как в странах Южного Кавказа, так и в Иране, Афганистане, некоторых арабских странах, Албании и так далее и называемое в этих странах по-разному. В Грузии оно называется, соответственно особенностям грузинского языка, «хаши» и варится обычно из говядины и баранины, включая голову, ноги и желудок (рубец), употребляется чаще всего рано утром.

Сегодня я созвонился с абхазским общественно-политическим деятелем Нугзаром Агрба, чтобы выслушать его мнение. Прежде всего, он признался, что сам – не такой уж большой любитель хаша, который не относится к блюдам абхазской кухни, но иногда совсем не прочь откушать его в мужской компании наутро после хороших возлияний. Кстати, это можно сделать не только в объектах общепита и не только самостоятельно готовя его со всеми ингредиентами: в сухумских продуктовых магазинах давно продаются банки с консервированным хашем других производителей. Что касается именно этой импортированной партии, то Агрба отметил:

«Вот так скажем. Человек, который это завез, должен был испытывать патриотические чувства по отношению к собственной стране и не допускать завоз этой продукции сюда. Тем более – «хаши» написано. Тот, кто это завез… ну, немножко должен был бы подумать головой».

Мы вспомнили о других подобных скандалах в минувшие годы. Когда, например, возник шум из-за импортированного из России вина, на бутылках которого была этикетка с неприемлемой для абхазского общества надписью. В Грузии, в свою очередь, был скандал, когда там покупали и курили сигареты с абхазскими акцизными марками. Или когда в Абхазии посетители общественных мест – кафе, ресторанов – возмущались громко звучавшими в них по недосмотру владельцев песнями на грузинском языке. Это случалось редко, но случалось. Например, как-то на озере Рица, Агрба привел тут следующий пример, вспомнив идущий сейчас на телеканале «Россия» музыкальный телепроект «Ну-ка все вместе!», где недавно успешно выступила его однофамилица Саида Агрба:

«Там выступала семья Боджгуа.

– Я тоже видел.

– Мать, отец и два сына. Ты знаешь, они пели очень хорошо. То на грузинском, то на русском. Шикарное исполнение. Лично я сам, дома, конечно, послушаю. Но если в наших ресторанах будут греметь песни на грузинском языке, пусть это даже «мировая» музыка, то, я думаю, что это непозволительно».

Он объяснил это тем, что в ресторане могут находиться самые разные люди, с разным уровнем толерантности, душевно травмированные войной, а еще для многих у нас это воспринималось бы так, будто Абхазия – по-прежнему часть Грузии… А вообще, конечно, неприятие культуры другого народа в связи с тем, что тот находится с твоим народом в конфликте, – это проявление ксенофобии.

Что касается «нашумевшего» географического атласа, то ни один из нас двоих его не видел, и мы были в неведении, что же там. Если это российский атлас, где грузинский флаг фигурирует среди многих других флагов государств мира, то что же тут неприемлемого? Ведь, как известно, это Тбилиси не признает суверенитет Абхазии и ее государственную символику, а Абхазия не отрицает, естественно, существования Грузии и ее символики…

Позвонив затем заместителю министра образования и языковой политики Абхазии Аде Кварчелия, спросил ее:

«А что, именно он там единственный флаг на этой обложке – грузинский?

– Нет, нет, там их несколько, этих флагов. Но я посмотрела – там в глаза он как-то очень сильно бросается. И получается визуально, что взгляд сразу падает на этот флаг».

Но при этом, как рассказала Ада Алексеевна, когда она стала связываться со школами, там дружно отвечали:

«Мы вообще не пользуемся этим атласом, сами его впервые видим. Мы, говорят, пользуемся совсем другими. И прислали мне их обложку. Знаете, скорее всего, кто-то увидел у кого-то, кто-то, может, для себя лично купил... Мы быстро отреагировали, но, к сожалению, там не было адресной ссылки: что там-то, там-то, в такой-то школе…».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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