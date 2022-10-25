Новый проект культурной площадки SKLAD создан вместе с московскими кураторами. Рамки проекта широкие – от утопического воображаемого мира до современного молодежного активизма. На культурной площадке SKLAD в Сухуме открылась выставка Ultima thule. Она так названа в честь призрачного острова, о котором впервые упомянул древнегреческий географ Пифей. Неизвестно, какую именно землю он описал, но мореплаватели слагали легенды об Ultima thule, о войнах с племенем карликов, о замерзшем море и сияющей полярной звезде. Это был мистический и воображаемый край, но его сотни лет наносили на географические карты. По словам организаторов выставки, она посвящена несуществующим мирам, одни строятся на эскапизме (побег от реальности), другие требуют активного действия и воплощения в реальности. На этот раз SKLAD предложил публике разговор об утопическом, а завершил его историей молодежного протеста в современной Абхазии. Беседу на предложенную тему вели художники – Архип Лабахуа, Антон Очиров, Виктор Жданов и Ева Сангулия. Куратором выставки была Саша Романова, архивист московского фонда «ГЭС-2». Вместе с другим московским художником и куратором Виктором Ждановым они обнаружили в сети Instagram аккаунт SKLAD и вступили с ним в коллаборацию (процесс совместной деятельности в какой-либо сфере для достижения общих целей). По словам Саши Романовой, так родилась идея выставки, которая совместила тему утопического воображения и архивов:

«Это моя первая выставка в Абхазии, началась она с проекта Вити Жданова о выдуманном государстве Катардан, с единственным жителем – художником, который строит свое виртуальное государство, создает свою материальную культуру и пытается отказаться от своей идентичности. Мы предложили этот проект SKLAD и поняли, что он очень ярко резонирует с местным контекстом, с историей о том, что есть какая-то страна, она не находит своего признания в мире, но тем не менее она существует, поэтому так органично присоединились три художника. Архип (Лабахуа) сделал для Института Гете спектакль, который называется «Мерцание», где он аллегорическим образом рассказывает об отношениях республик Кавказа и России. Его персонаж встречает великана, который предлагает ему в качестве помилования принять у него дары – тапок для одноногого и половину очков для того, у кого один глаз. И, чтобы принять эти дары, путешественник и главный герой должен выколоть себе глаз или отрубить ногу. Вот такая мрачная история». Современное искусство требует пояснений и всегда оставляет зрителю свободу в трактовках смысла того, что предлагается художником. Александра Романова так объясняет суть своей кураторской идеи, отвечая на вопрос: «О чем эта выставка»: «Это о местах, которые, с одной стороны, существуют, а с другой стороны – нет. Это про то, что места, которые реальны, могут стать для нас несуществующими, и наоборот. Это призыв к воздействию на свою реальность и управление ею, чтобы изменить свою жизнь. Но я думаю, что это надо оставлять на суд художников, которые участвуют в выставке, я боюсь отвечать за каждого из них, потому что они все по-разному воздействуют на реальность, и я предполагаю, что у каждого есть свои цели. У Вити – это такой эскапизм, у Антона – это тоже уход от реальности, но он построил экокоммуну, которая продавала свои продукты во «Вкусвилле», в «Азбуке вкуса», у Евы – это яркое политическое действие, которое уже свершилось. Я думаю, что нет простого и однозначного ответа на этот вопрос». Куратор SKLAD Антон Очиров рассказал о том, из чего возникли его экспонаты:

«Мы съездили в деревню в Очамчырском районе, где я жил в течение почти семи лет. Там у меня есть дом, где по сути дела ничего нет, но какие-то вещи там можно найти среди бардака, мусора и прочего. И мне было интересно посетить это место, потому что с ним связана достаточно большая история. У нас там был сельскохозяйственный кооператив, и мы первыми в Абхазии получили европейский экосертификат на сельскохозяйственную продукцию, что позволило нам войти в российские ритейловые сети. И буквально среди какого-то хлама я там нашел книжки со стихами. Я открываю эти книжки на каких-то случайных страницах, стихи написаны лет двадцать назад, и я понимаю, насколько они сейчас актуально звучат. И мне захотелось это представить. А также какие-то рисунки 1990-х годов, что-то еще. Я по сути дела работал с архивом».

Виктор Жданов рассказал о своем островном государстве Катардан:

«Я работаю над проектом виртуального государства, как если бы я решил бросить все и отправился на некий необитаемый остров. Для выставки я решил сделать серию графических работ, которые бы рассказывали о государстве, которое бы я создал на необитаемом острове, если бы оказался на нем. Я нахожусь в периоде размышления о том, каким оно будет, и придумываю некие артефакты, отталкиваясь от бессознательных рисунков, от автоматического письма, когда рисуешь, не задумываясь. Вот этот пласт неосознанный является платформой для создания персонального фольклора, когда мы не отталкиваемся от этнических, национальных идентичностей, государственных, территориальных, а отталкиваемся от самых себя, от того, что есть в нашем подсознании».

Ева Сангулия, администратор SKLAD, ее привлекает молодежный активизм, из серии политических плакатов она сделала арт-объект, который имеет для нее большой смысл:

«Я, например, участвовала в шествии ребят #ХараХпицунда, мне всегда хотелось, чтобы в Абхазии был молодежный активизм. В современном искусстве можно говорить про какие-то социальные проблемы, но у нас в Абхазии принято, что художники чаще всего просто рисуют натюрморты, либо цветочки, либо еще что-то. А моя работа – это такой классический реди-мейд, когда художник привносит в выставочное пространство работы, которые изначально не были задуманы как объект искусства. В моем случае – это плакаты, это такая архивация гражданского активизма, которого давно уже не было в Абхазии. Для любого современного общества гражданский активизм – это такая необходимая, нужная часть. Я, в принципе, решила поднять тему гражданского активизма и того, что он сейчас появился. Очень круто, что ребята из #ХараХпицунда это делают. С одной стороны, это поддержка всего движения, а с другой стороны – это то, что меня саму очень волнует, что мне самой интересно и то, чего мне не хватало в Абхазии».