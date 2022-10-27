Давид Каландия

Тот водитель, кто в пробках постоял, над самокатом не смеется.

(Вместо эпиграфа)

В славном городе Тбилиси общее количество автомобилей с каждым годом растет на десять процентов.

Приезжали английские ученые… пардон, эксперты, которых тбилисское правительство пригласило решить транспортный вопрос. Англичане обнюхали ситуацию, все обмерили и взвесили и сказали, что больной скорее мертв, чем жив. То есть вопрос с пробками практически неразрешим.

– Если количество автомашин с каждым годом увеличивается на десять процентов, то разрулить ситуацию невозможно, – сказал их главный эксперт. Англичан угостили молодым барашком и сладеньким «Кипиани» и повезли в аэропорт. Хорошо, что повезли в ночное время, а то в дневное англичане свой рейс пропустили бы. Застряли бы по дороге в каком-нибудь автомобильном заторе.

В дневные часы в славном городе Тбилиси большие и пыльные пробки. Такие пробки я не видел за всю свою счастливую жизнь ни разу. И это не единичный случай. Это стало уже каждодневной напастью.

На двух участках – в Авлабаре и около филармонии идут уличные реабилитационные работы. Идут уже давно. И из-за этих двух реконструируемых участков по всему городу автомобильная толчея. Как связаны Авлабарский и филармонический участки, например, с проспектом Давида Агмашенебели (Строителя), расположенным в километрах 10-12 от мест реабилитации, не знаю. Вернее, не понимаю. Но понимаю, что весь город – это одна кровеносная система, и если где-то произошел сбой, то всей птичке пропасть. Прямо как организм человека: если где какая-то клеточка законтачит, то последствия могут сказаться в любом месте организма, начиная от черепушки и кончая пяткой.

Действенный метод хоть как-то разгрузить город – это пересадить людей на общественный транспорт. Но это очень непростой путь, тут надо менять сознание. Наш человек поездку в общественном транспорте считает ниже своего достоинства. Но городские власти борются с нашим кондовым менталитетом и пытаются вывести новый тип человека, который будет с радостью и гордостью ездить автобусом на работу, к теще, в зоосад и другие места, куда раньше он ездил на личном автомобиле или на такси.

Осталось всего ничего – надо только создать такой транспорт, чтобы передвижение в нем было бы комфортным и быстрым. Уже пару лет город работает над новыми маршрутами для автобусов. Т.е. не над новыми маршрутами, а скорее над новой разметкой, которая по заграничному называется «Бас-лайн». Лично мне, как автовладельцу, бас-лайн доставляет массу неудобств – и так неширокие тбилисские улицы сузились на треть, а то и вполовину. Но пассажиры более или менее довольны. Мой друг из Багеби до площади Свободы доезжает на автобусе за 10-15 минут с ветерком, когда я это же расстояние не в часы пик проезжаю куда медленнее. Ну, а в часы пик… в часы пик за это расстояние можно в автомобиле успеть прослушать аудиокнигу «Граф Монте-Кристо», если не все четыре части, то первую точно.

Есть один способ, который так или иначе может как-то разгрузить город, особенно в часы пик, – это строительство новых станций метрополитена. Районам Дигоми и Диди Дигоми, да и не только им, очень помогли бы несколько станций метро, если бы они там появились. Но удовольствие это, как говорят, слишком дорогое, и даже разговора на эту тему нет. Энтузиастам, которые сейчас собираются идти в политику с целью осесть в высшем законодательном органе, я бы посоветовал в своей предвыборной риторике заявлять о намерении расширения метрополитена. Думаю, это принесло бы им много голосов наших граждан и помогло бы в дальнейшем попасть в парламент. Естественно, выполнять обещания в дальнейшем совсем не обязательно – а кто их когда-нибудь выполняет? Но это уже, как говорится, дело техники. Главное – заявить.

Конечно, улицы и магистрали надо реконструировать и ремонтировать. Центральные улицы не обновлялись бог весь сколько лет. Но желательно, чтобы все это делалось быстрее, чем это делается. Слишком долго текут ремонтные работы, и это, понятно, вызывает раздражение и без того раздраженного населения.

Когда пару лет тому назад завершилась реконструкция и переделка проспекта Чавчавадзе, очень многие были недовольны его визуалом. Проезжая часть сузилась до минимума. Легковые автомобили теперь могут ехать в один ряд. Общественный транспорт на 180 градусов поменял направление, остановки сделали в середине проспекта, появилось большое количество светофоров, и не дай бог в оживленное время суток попасть туда на своем автомобиле – застрянешь надолго. Таксисты в часы пик отказываются ехать в Ваке или же просят тройную плату и полцарства в придачу.

Лично я думал, что с обновленным проспектом Чавчавадзе все будет тип-топ и даже спорил с друзьями и знакомыми. Говорил, что подобную разметку я видел в Лондоне, в центре города, и ни разу не видел там пробок. А Лондон своим количеством автомобилей, говорил я, превосходит нашу столицу, наш славный город Тбилиси. Но я ошибся. Что-то, видимо, было не просчитано до конца, хотели как лучше, а получилось как всегда. Хотя, повторюсь, пассажиры общественного транспорта довольны.

Но льщу себя надеждой, что пазл пока не сложен до конца, т.е. пока не весь городской цикл работ по реконструкции, переделке, перепланировке завершен. Вот когда он завершится по всему городу, тогда, может, все устаканится, все фишки встанут на свои места и автомобильная жизнь наладится. Хотя есть у меня думка, как писал поэт Некрасов, «Жаль только – жить в эту пору прекрасную уж не придется – ни мне, ни тебе».

Надысь я после двух с половиной часового осатаненного торчания в пробке не выдержал и позвонил в тбилисскую мэрию и с надрывом спросил: «Доколе?» На что очень милая девушка, предварительно спросив, как меня величать, на что я ответил, «зовите меня Исмаил», ответила:

– Господин Исмаил, мы приносим вам наши искренние извинения по поводу причиненных неудобств и обещаем, что в ближайшее время реконструкция улиц Меликишвили и Кетеван Цамебули завершится.

Я вздохнул с облегчением. Но не долго музыка играла. Милая девушка продолжила:

– Но скоро начинается реконструкция проспектов Важа-Пшавела и Церетели, так что заранее приносим наши извинения в связи с новыми трудностями.

Господи святы! На Важа-Пшавела я как раз и живу. Да, надо переселяться куда-нибудь туда, где еще не ездило колесо автомобиля.

И вместо эпилога.

«Прогресс в автомобилестроении сейчас направлен на то, чтобы водитель как можно более комфортно мог стоять в пробке».

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

Подписывайтесь на нас в соцсетях