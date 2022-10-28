Пашинян: Армения готова работать над российским предложением

Армения готова работать над предложением России по урегулированию отношений с Азербайджаном. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в своем Twitter-аккаунте.

Подчеркнув, что в начале сентября Ереван дал согласие «работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных Россией», Пашинян написал: «[Армения] готова подтвердить это в Сочи».

«Надеемся, что Россия поддержит свои предложения», — написал глава правительства Армении.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может и не собирается диктовать Армении что-либо в плане мирного договора с Азербайджаном. На заседании клуба «Валдай» он подчеркнул, что так называемый «вашингтонский» вариант мирного договора между Арменией и Азербайджаном подразумевает суверенитет Баку над Карабахом.

«Мирный договор, конечно, нужен. И мы поддерживаем мирное урегулирование и решение пограничного вопроса. Вопрос, какой вариант избрать, — это дело Армении, армянского народа и армянского руководства. В любом случае, какой бы ни был вариант, и [если] это приведет к миру, то мы только за», — заявил Путин.

«Мы не можем и не собираемся Армении что-то диктовать. Если армянский народ и сегодняшнее армянское руководство считает, что нужно выбрать какой-то конкретный вариант мирного договора, например, так называемый вашингтонский, который предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом, если Армения так считает, то пожалуйста», — сказал Путин.

Одновременно, президент России заявил: «Если армянский народ, руководство считает, что Карабах имеет свои особенности и эти особенности надо учитывать, обговорить в будущем мирном договоре, такое тоже возможно. Но безусловно, нужно договариваться с Азербайджаном, надо, чтобы договоренности были приемлемы и для другой стороны».

Путин отметил, что Армения является стратегическим партнером и союзником России, при этом, Москва в значительной степени, имея в виду интересы Азербайджана, будет ориентироваться на то, что будет предлагать сама Армения.

Президент России также отметил, что в течение многих лет Москва вела диалог с Ереваном, предлагая отдать Азербайджану пять районов вокруг Нагорного Карабаха, оставив два района для связи с Карабахом, однако Армения «пошла своим путем» и «это привело к той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день».