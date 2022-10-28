МВД сообщает о взрыве в Тбилиси. СМИ выдвигают несколько версий, по одной из которых некий мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, подорвав, предположительно, ручную гранату. Это не первый случай использования подобного оружия рядовыми гражданами за последнее время, что дает основания требовать от соответствующих органов ответа на то, как оно попадает в их руки, заявляют эксперты.

47-летний мужчина, пострадавший, предположительно, от взрыва ручной гранаты в гостинице «Люкс», расположенной в переулке Агмашенебели в Тбилиси, находится в критическом состоянии, сообщил с утра журналистам врач медцентра имени академика О. Гудушаури Георгий Бериашвили. Некоторые травмы, возможно, несовместимы с жизнью, говорит врач. О том, что и как произошло, пациент сообщить не смог, поскольку с момента поступления в медучреждение в себя не приходил:

«Пациент поступил в клинику в два часа ночи. Последствием взрыва на его теле стали множественные повреждения: нижних конечностей, в области груди и головы. Состояние его критическое. Потребовалось хирургическое вмешательство, сейчас он находится в отделении реанимации, продолжается лечение. Пациент поступил в клинику уже в тяжелом состоянии. Находится в коме, поэтому он не смог сообщить, что произошло».

Других пострадавших от взрыва нет. Между тем здание гостиницы опечатано, журналистов внутрь не пускают, но снаружи видны выбитые окна на втором этаже. Согласно одной из версий, озвученной в разных СМИ, у мужчины, имя которого в МВД пока не разглашают, были большие долги. Предположительно, по этой причине он решил совершить самоубийство с помощью ручной гранаты. Другая версия: пострадавшего, неизвестно по какой причине, пытались убить. Следствие начато по 229-й статье УК Грузии «Взрыв», сообщают в МВД, и это пока все подробности произошедшего.

В случае подтверждения использования ручной гранаты это будет уже второй факт незаконного применения такой категории оружия за последние шесть дней. 22 октября сотрудники МВД Грузии задержали подозреваемого в совершении взрыва на улице Лагидзе в Тбилиси, в ходе происшествия пострадали три человека и был поврежден автомобиль.

На вопрос, как в руки рядовых граждан попадает такое оружие, попытался ответить главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили:

«Мы помним, еще во время абхазской войны были случаи, когда на местах боевых действий рядовые граждане собирали не только гранаты, но и автоматы, и даже боевую технику… Боевые гранаты использовались во время захвата заложников в банках. Иногда это были реальные гранаты, иногда муляжи, но это было. И вот эти последние два случая, когда были взорваны гранаты – одна на улице и вчера, в гостиничном номере... Это неточное оружие, во время взрыва гранаты могут пострадать очень много людей».

В зависимости от снаряда дальность его действия может достигать от нескольких десятков до нескольких сотен метров, а если снаряд старый и хранится без учета норм безопасности, то он и вовсе может взорваться в любое время, говорит доктор военных наук, профессор Кавказского международного университета Вахтанг Маисая. Эксперт тоже выражает свои опасения по поводу того, откуда некоторые граждане берут это оружие:

«Есть вариант, что многие представители оборонных сил Грузии после того, как оставили свои позиции, уйдя в отставку, как-то захватили часть оружия… Сейчас сложно судить. Но есть предположение, что наращивается рынок черного оружия. Грузия, возможно, стала транзитной зоной незаконного оборота оружия. Во времена Саакашвили Грузия и была зоной черного коридора, об этом говорили и представители Госдепартамента. Потом вроде этот канал прикрыли, но сейчас, полагаю, этот канал был возобновлен… Некоторые виды огнестрельного оружия, например пистолеты, человек (рядовой гражданин, самостоятельно) может как-то освоить, но боевые виды оружия – автоматы, пулеметы и гранаты… для этого человек должен пройти спецподготовку. Без этого опасно даже прикасаться к такому виду оружия».

В любом случае, расследования случаев использования взрывных приспособлений недостаточно, считает эксперт, следственные органы обязаны установить, как они попали в руки граждан, чтобы пресечь повторение подобных случаев.

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