Патриархия Грузии установила ограничения для журналистов

Патриархия Грузии устанавливает ограничения для журналистов, сообщил сегодня, 28 октября, на брифинге глава службы по связям с общественностью Андрия Джагмаидзе.

Отныне для работы в «пространствах, принадлежащих Патриархии», представителям СМИ потребуется аккредитация. Более того, в ГПЦ оставляют за собой право и вовсе не допускать на мероприятия конкретных журналистов, пишет агентство «Новости-Грузия».

По словам Джагмаидзе, это решение продиктовано тем, что «представители некоторых СМИ не разделяют подход Патриархии и не соблюдают порядок, который основывается на законе». В доказательство на пресс-конференции показали кадры, где запечатлены журналисты, освещавшие религиозные праздники и разные темы, связанные с ГПЦ.

«В Патриархии принято решение воспользоваться законным правом и, как и другие ведомства и организации, установить для представителей СМИ соответствующие ситуации регуляции, что, исходя из необходимости, особенно в большие праздники, подразумевает использование правило аккредитации», - сказал Джагмаидзе.

По его словам, право собственности позволяет Патриархии «определять манеру поведения на своей территории», и, соответственно, они действуют в рамках закона.

Отвечая на вопрос СМИ, означает ли новый регламент избирательный подход, Джагмаидзе заявил, что он будет «в некоторых случаях», и решение о допуске журналистов примет специальная служба охраны.

На пресс-конференцию не допустили съемочную группу телеканала «Мтавари». Джагмаидзе объяснил это тем, что в прошлом их сотрудники продемонстрировали «недостойное поведение» - во время брифинга без разрешения стали обходить все помещения Патриархии, ведя при этом съемку.