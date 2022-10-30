Газета «Республика» вспоминает очередную годовщину Карибского кризиса. Автор пишет, что сегодня ситуация в мире как никогда близко подошла к грани войны, как это было в 1962 году. Кроме того, газета напоминает об уроженце Осетии Исса Плиеве, который сыграл одну из главных ролей в том противостоянии. «Сегодня многие эксперты обращаются к истории событий Карибского кризиса, проводя аналогии с кризисом на Украине. Упоминаются руководитель СССР тех лет Н. Хрущев, президент США Д. Кеннеди, глава Кубы Ф. Кастро. Но никто не удосужился вспомнить имя командующего советским военным контингентом на Кубе генерала армии Исса Плиева, от которого в то время напрямую зависела судьба мира. Ведь именно ему было дано право без согласования с Москвой отдать приказ в случае необходимости о начале ракетной атаки по США», – пишет «Республика». Генерал Плиев был готов в случае атаки на советские позиции отдать приказ о применении ядерного оружия. Но этого не потребовалось. Все разрешилось компромиссом. Карибский кризис стал свидетельством того, как разум может возобладать над политическими амбициями, напоминает газета. «Сегодня снова стала актуальна угроза применения ядерного оружия в связи с событиями на Украине. Но мы надеемся, что все обойдется лишь заявлениями сторон и наш мир избежит страшной катастрофы», – заключает автор.

* * *

Газета «Южная Осетия» продолжает публиковать материалы, посвященные ученому, политическому и общественному деятелю Алану Чочиеву, который скончался в августе этого года. На прошедшей неделе Алану Чочиеву исполнилось бы 76 лет. Об этой дате написали все СМИ республики. «Южная Осетия» публикует воспоминания об Алане Чочиеве его соратников и тех, кто просто его знал. Депутат парламента первого созыва, активный член «Адамон Ныхас» Бэла Плиева говорит, что Чочиев сыграл важную роль в 90-х в отстаивании интересов народа. «Когда Грузия вела активную антиосетинскую работу по аннулированию ЮОАО, то Алан Чочиев вместе с «Адамон Ныхас» объединил народ, отстаивая наше право на жизнь на своей земле», – говорит Бэла Плиева и напоминает, что «Адамон Ныхас» боролся и с внешним врагом, и с внутренним непониманием. Приходилось противостоять и Грузии, и тогдашнему руководству России, Северной Осетии, да и в Южной Осетии многие не понимали активистов. Говоря об Алане Чочиеве как о политике, нельзя забывать о нем как об ученом. «Все научные работы Алана Резоевича нам еще предстоит проанализировать до конца и понять. Мне, как историку, было очень интересно проследить историю нартиады и по-другому взглянуть на нашу религию. Не каждый народ обладает таким героическим эпосом. В основу трудов Алана Чочиева легли принципы, заложенные в нартском эпосе», – цитирует газета кандидата исторических наук Таймураза Тадтаева.

* * *

Блогер Алан Парастаев комментирует тему сноса Старого моста, которая остается актуальной в республике. Он выступает за его сохранение, поддерживает тех, кто стремится уберечь культурно-историческое наследие республики, и считает, что использование Старого моста в виде пешеходного имеет практическую пользу. «Закрытие Старого моста для проезда автомобилей облегчит ситуацию с трафиком в центре города. А вместо Старого, построить Новый старый мост ниже по течению, – предлагает блогер и обращает внимание еще и на косвенные преимущества такого решения. – Перевод на режим пешеходного не будет требовать затрат даже на реставрацию, и средства, предусмотренные на снос и строительство, можно переориентировать на строительство и обустройство подъезда к Новому старому мосту. Сохраняя Старый мост, мы сохраняем и последний, еще сохранившийся комплекс старинных красивейших домов и зданий в прилегающем районе», – пишет блогер.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях