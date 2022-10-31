В минувшую субботу общественно-политический деятель Темур Надарая взбудоражил абхазский сегмент «Фейсбука» своим постом. Вот его начало: «Друзья, если я с ума сошел и что напишу ниже – абсурд, скажите, пожалуйста. Вчера наш кабинет министров решил потратить 150 миллионов рублей на празднование 30-летия Победы и Независимости. Конечно, это великий праздник! Но это в то время, когда весь бюджет Министерства обороны – 430 миллионов в год, плюс еще 100 миллионов, которые собираются выделить дополнительно в следующем году. Всего – 530 миллионов. А 150 миллионов на три дня праздника равняется 30% годового бюджета Минобороны. Кого хотим удивить?»

Надо заметить, что и на самом заседании кабмина предложенная цифра вызвала сомнения – не слишком ли она велика? Когда докладчик, представлявший проект бюджета, – вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, – сообщил, что на памятные и праздничные мероприятия, посвященные 30-летию Победы и Независимости, которое будет отмечаться 30 сентября 2023 года, планируется выделить из бюджета 150 миллионов рублей, председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава сказал:

«Меня, безусловно, радуют цифры бюджета, это заслуга всех, кто формирует бюджет. Но вместе с тем хочу напомнить, что такая же сумма идет на поддержание энергетической отрасли. Финансисты жадные люди, это профессиональное заболевание, и я говорю только о цифрах».

Владимир Делба ответил, что эта сумма выделяется на целый год, речь идет не об одном дне. Поддержка энергетической отрасли происходит ежегодно, регулярно. Источниками финансового обеспечения этой отрасли являются не только средства республиканского бюджета, но и Инвестпрограмма. И уточнил:

«Мероприятия по подготовке и празднованию 30-летия Победы планируются специальной комиссией. На протяжении всего периода до 30 сентября 2023 г. будут проводиться различные мероприятия на разных уровнях. Наверняка где-то придется проводить ремонтно-восстановительные работы, где-то потребуется социальная помощь. Этой дате будет посвящено немало образовательных, спортивных и культурных мероприятий. Я полагаю, надо будет издавать учебники, книги, журналы и многое другое».

Сам Темур Надарая, который является одним из лидеров РОО ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа», среди комментариев к своему посту написал и свой. Говорят, отметил он, что имеются в виду конференции, книги, медали, ремонты мемориалов по всей стране, культурно-массовые мероприятия. И добавил, что, когда он был на протяжении пяти лет главой администрации Гальского района, ни разу ни рубля не получил дополнительно на этот праздник, все делали в районе сами, что могли. А на ремонты всех мемориалов, может, и миллиарда не хватит. По его мнению, мемориалы республиканского значения – это Парк славы, могила Владислава Ардзинба, памятник добровольцам, мемориал у верхнего Эшерского моста. Остальные мемориалы главы районов должны приводить в порядок с волонтерами.

Что касается остальных сорока комментаторов, то все они были в поддержку поста Надарая и возмущенными:

«Лучше подумали бы, как поднять зарплату бюджетникам, а не кормили обещаниями. Какой праздник, когда люди концы с концами не могут свести!»;

«Логичней и правильней было бы эти деньги раздать инвалидам и другим нуждающимся... А мы жили без праздников 30 лет и неизвестно, сколько еще проживем. Нас, инвалидов и ветеранов не будет, и у них начнется сплошной праздник»;

«Пусть лучше помогут людям, которые голодают, болеют и живут без крыши над головой. Или лампочки купят для освещения дорог. Куда мы катимся, жить не хочется, клянусь»;

«Ну, а чего вы удивляетесь? На праздниках легче всего пилить бабло».

Но прозвучали и альтернативные мнения. От одного из собеседников услышал:

«Понимаю, что эта цифра подействовала на недовольных, как красная тряпка на быка, и стала очередным поводом для высказывания своих претензий. Но думаю, что многие из них, будь эта цифра меньше, наоборот, стали бы возмущаться: «А-а, они не хотят достойно отметить этот юбилей, потому что дезертиры». Не сомневаюсь, что и на празднование 25-летия Победы ушла солидная сумма, и учтем еще инфляцию за эти пять лет!»

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с Героем Абхазии, общественно-политическим деятелем Асланом Кобахия. Он считает цифру 150 миллионов явно завышенной, но у него тут свои резоны:

«У нас под боком идет война. О каком праздновании 30-летия… Об этом 30-летии можно говорить только весной, летом… Тогда видно будет: будем праздновать, не будем праздновать. Ситуация крайне сложная: на Южном Кавказе, на Украине…»

Я, однако, напомнил, что проект госбюджета на 2023 год должен в ближайшее время поступить в парламент, а тот – принять его до конца года в качестве закона. Кобахия продолжил так:

«Мое видение такое, что наш бюджет должен быть более военным, чем социальным и «праздничным». Понимаю, что день Победы – святой день для абхазов. Но нам надо сегодня, прежде всего, совсем о другом думать. Нам надо думать о серьезном военном бюджете. Все наши ресурсы должны быть направлены на поддержание людей и на обороноспособность страны. По поводу других мероприятий мы должны сказать «стоп». А у нас я пока не вижу, что Абхазия беспокоится о безопасности страны. Оттого, что мы там несколько сот людей вывели на полигоны, если это подготовка… Вот чтобы у нас не получилось, как в 92-м, когда многие говорили, что будет война, а многие – что ничего не будет, все будет нормально. А сейчас что мы говорим? Что мы должны делать? Бюджет – я понимаю. Но бюджет у нас должен быть немножко предвоенного времени. А у нас – обычный. Грузия готовится к реваншу. Чем больше они молчат, тем больше готовятся».

А вот мнение члена Общественной палаты Абесалома Кварчия, к которому мы также обратились:

«Я понимаю и тех, и тех в какой-то части. Юбилей надо провести достойно, но в нашем положении сегодняшнем все-таки более скромно следует провести. Лучше бы нам больше обратить внимание на инвалидов войны, в каком они положении. Вы понимаете, люди, которые принимали участие в войне, дети погибших в ней – они должны почувствовать, что государство заботится о них, что о них не забыли. А вот это шоу, которое мы можем устроить, оно ничего не дает. Я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, можно было бы уложиться в гораздо меньшую сумму, чтобы провести этот праздник, а разницу направить на помощь инвалидам, детям погибших. Это было бы более правильно, более справедливо.

– Ну, а в какой бюджет можно было бы уложиться? Не 150 миллионов, а…

– Я думаю, что от 30 до 50 миллионов вполне достаточно. И можно там привлечь и бизнесменов…»