Обзор грузинской прессы

«Что может означать активизация экс-премьера и лидера партии «За Грузию» Георгия Гахария?» – статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». Несколько дней назад бывший премьер заявил, что желает провести дебаты с основателем правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили: «Поговорим о политической коррупции, олигархии, о том, когда началось изменение внешнеполитического курса страны», – заявил журналистам Гахария. А до этого политик также прокомментировал введение Вашингтоном санкций против молдавских олигархов и субъектов российского влияния: «Самыми большими врагами демократии являются коррупция и олигархия», – написал Гахария в Twitter. Экс-премьер нарушил молчание после нескольких месяцев, и это связано с его визитом в США, считает политолог Вахтанг Дзабирадзе. Две недели назад политик провел встречи с официальными лицами в Соединенных Штатах, а также с представителями аналитических и экспертных кругов.

«Похоже, визит в США удался. До сих пор его не было видно, однако представители его партии были активными. Скорее всего, сейчас и у него появились причины стать более активным. Что касается правящей партии, я думаю, что в «Грузинской мечте» считают, что действия Гахария указывают на получение им определенной поддержки и рекомендаций в США. Иначе Гахария не стал бы говорить о коррупции и олигархии, он был членом их партии и, так или иначе, знает подноготную «Грузинской мечты». Стоит также отметить, что Гахария очень хорошо стартовал после создания новой партии. Он добился хороших результатов на выборах в органы местного самоуправления 2021 года. Но многие партии тогда хорошо начинали. Так что все зависит от того, как он продолжит работу», – говорит эксперт.

Члены правящей «Грузинской мечты» подвергли критике бывшего товарища по команде за его последние заявления. Вице-спикер парламента Гия Вольский заявил:

«Большая часть общества забыла о существовании Гахария на политическом поле, и, если бы не эти «ослиные звуки» (так Вольский назвал заявления экс-премьера), я не думаю, что он смог бы привлечь к себе внимание чем-то еще».

Некоторые другие представители правящей команды высказались в адрес Георгия Гахария еще резче, к примеру, депутат от большинства Дмитрий Самхарадзе назвал политика «крысой».

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Медсестра Первой университетской клиники Нино Квачадзе выиграла иск, поданный против своего медучреждения за незаконное увольнение и дискриминацию, пишет информационное интернет-издание ambebi.ge. По словам Квачадзе, в июне 2022 года генеральный директор клиники Леван Ратиани уволил ее за требования повышения заработной платы и улучшения условий труда.

«Я попросила повысить зарплату, потому что оклад медсестры составляет 400-450 лари. На эти деньги невозможно прожить, а ведь мы должны еще и обеспечивать свои семьи. Я работаю в кардиореанимационном отделении. Тут одну медсестру необходимо выделять для 3-4 пациента, а мы ухаживаем за 14 пациентами. Наряду с повышением зарплаты я требовала и улучшения условий (труда). В кардиореанимации сломанный монитор, а в кардиологии не работает кардиограф», – говорит Нино Квачадзе.

Кроме того, по словам медсестры, Леван Ратиани оказывал на нее психологическое давление и заставлял признаться в том, чего она не совершала:

«В одну из своих смен я находилась в реанимации, вела мониторинг за пациентом, а ночью пришел Ратиани и говорит мне: напиши объяснительную, почему ты лежала рядом с больным и отдыхала. Это абсурд, как я могла такое написать?! У каждой медсестры есть комната отдыха, как бы я легла рядом с пациентом?! Он хотел, чтобы я это написала и на основании этой объяснительной уволить меня. Через три дня после этого случая я вышла на дежурство и меня уволили в этот день».

По решению городского суда, Первая университетская клиника обязана восстановить медсестру в должности и возместить ущерб пострадавшей в виде выплаты заработной платы за пропущенные месяцы. Между тем генеральный директор клиники продолжает опровергать обвинения медсестры. В опубликованном в соцсетях заявлении клиники говорится, что Нино Квачадзе была уволена за «грубое, бестактное и невнимательное отношение к пациентам и за невыполнение указаний врача».

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«Дайте своим детям электрошокеры или не отпускайте их одних из дома», – написала одна из очевидцев предположительной попытки похищения двух детей. Случай произошел несколько дней назад возле станции метро Варкетили в Тбилиси. Двое несовершеннолетних братьев вечером возвращались домой с урока танцев, когда к ним пристал мужчина и попытался увести младшего, следовав за детьми до автобусной остановки:

«Я поднялась в автобус и услышала ругань. Женщина кричала на мужчину: почему ты преследуешь детей? А этот мужчина сказал, что никого не преследует, а просто идет домой. Он не останавливался, пытался подняться в автобус за детьми. Народ начал ругаться, и, когда он понял, что ничего у него не получится, ушел… Младший был очень испуган. Я сказала детям, что доведу их до дома. Я довела детей до дома, поговорила с ними. Они сказали, что он обманом хотел их куда-то увести, говорил, что где-то там другому ребенку плохо и они должны ему помочь», – цитирует информационное агентство «Палитра» пост очевидицы, опубликованный в Facebook.

Кстати, еще до происшествия Народный защитник Грузии сообщила, что за последнее время по всей стране было несколько сообщений о том, что неизвестный мужчина караулит детей и пытается уговорить их пойти с ним. Омбудсмен призвала родителей в таких случаях немедленно обращаться в полицию.

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