Русский театр драмы в Сухуме открыл новый театральный сезон премьерой моноспектакля «В лучах» о многогранной личности выдающейся ученой – Марии Склодовской-Кюри. По словам генерального директора театра Ираклия Хинтба, исполнившая ее роль актриса Ирина Делба «бесстрашно ринулась в бурлящий поток неопределенности и сложности образа, что делает ей честь». Новый, 42-й сезон Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера открылся премьерой моноспектакля «В лучах» по пьесе современного польского драматурга Артура Палыги. Одноименная пьеса посвящена известной польской и французской ученой Марии Склодовской-Кюри, первооткрывательнице радиоактивности. Моноспектакль поставил режиссер Антон Корнилов, его сценографию создала художник-постановщик Ирина Уколова, музыкальное оформление – Джамбул Жордания, главную роль сыграла актриса театра Ирина Делба. Антон Корнилов, аспирант Театрального института имени Бориса Щукина, преподает актерское мастерство в ГИТИСе, он пояснил, в чем видел свою задачу как режиссера и что привлекло его в пьесе:

«Главное было – не навредить, чтобы режиссуры не было видно. Бывает такая грубая режиссура, которую видно сразу, где какие приемы, где что… Порой она даже перекрывает артиста. Я вообще считаю, что режиссуры не должно быть видно, должно восприниматься целостное произведение. Ну, а здесь тонкие материи, где я очень-очень деликатно к этому подходил и старался, чтобы никто не думал ни про какую режиссуру, потому что все должны думать об исполнении актрисой во времени и пространстве этого действия. Поставить спектакль мне предложил театр, а как они меня выбрали, я не знаю, не спрашивал, почему я. – А почему вы согласились? – Во-первых, я никогда не делал моноспектакли, это вызов для меня как для режиссера, чисто с точки зрения формы, как это вообще устроено? Я и как артист не играл, поэтому не знаю, как это происходит, для меня это был эксперимент, мне это интересно, и материал интересный». Художник-постановщик Ирина Уколова, выпускница Самарского института культуры, принимает участие в спектаклях Московского Театра Наций, в спектакле она акцентировала внимание зрителя на световых эффектах:

«Я придумывала сценографию про свет. У нас пьеса «В лучах», поэтому у меня была такая задача. Мне очень нравится поэтический образ, что Мария Кюри всю жизнь искала свет там, где его в принципе не должно быть, и там, где все люди думали, что этого света нет. Она искала то, что не существует в принципе. Она искала свет в земле, в грязи, и она так долго искала этот свет, что она сама стала светиться. Мне кажется, что это такой красивый поэтический образ, тут уже придумывать ничего не нужно, его можно просто взять, изобразить, и этого будет достаточно, чтобы смотреть полтора часа и любоваться этим светом, игрой света и поиском этого света в земле». А исполнительница роли Марии Склодовской-Кюри актриса Ирина Делба отдала должное своей незаурядной героине и выдающейся личности:

«Я просто боюсь, что все это опять уйдет в высокопарность, в какие-то высокие большие слова, все-таки я – не ученая, я – актриса, и мне они не чужды. Но, наверное, самое главное – это, когда человек знает, что ему делать, одержим своей профессией, – это здорово! Я вот даже думала, как они сошлись с Пьером? Наверное, на свете было всего два таких человека, которые были одержимы так наукой, и полюбили друг друга, и сделали очень много полезного для человечества. Первая в мире женщина-преподаватель, первая в мире женщина – Нобелевский лауреат, первая в мире дважды лауреат, первая в мире Нобелевский лауреат – родитель Нобелевского лауреата, мне кажется, это очень-очень много всего! Я боюсь сказать что-то не то, мне очень страшно, но мне кажется, что это правильно, что каждый должен заниматься своим делом и тогда мы все пойдем вперед очень большими шагами, может, маленькими, не знаю, но точно пойдем вперед. Главное в ней, что она занималась своим делом и оставила большой след после себя в науке и вообще в мире». Генеральный директор Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба считает, что Мария Склодовская-Кюри незаслуженно забыта, выбор пьесы был обусловлен желанием напомнить тем, кто забыл, и рассказать о ней тем, кто не знал: