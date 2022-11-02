Гражданин Грузии задержан «на абхазском направлении» – СГБ Грузии

По мнению Москвы, вопрос статуса Нагорного Карабаха следует оставить следующим поколениям. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин после трехсторонней встречи Пашинян-Алиев-Путин в Сочи.

В тексте заявления, принятого по итогам трехсторонней встречи, Нагорный Карабах вообще не упоминается, даже в абзаце о миротворческом контингенте не указано, что он дислоцируется в Карабахе. Между тем, накануне встречи Путин обнадежил, что упоминание о Карабахе может найти место в мирном договоре, пишет Радио Азатутюн.

Посол сегодня заявил, что урегулирование должно стать результатом соглашения между Арменией и Азербайджаном. Что касается того, какие пункты должны быть включены в мирный договор, то, по словам посла, есть вопросы, которые пока не удается согласовать, но работа над которыми будет продолжена. Он, однако, не уточнил, касается ли это Карабаха.

«На наш взгляд, вопрос статуса Нагорного Карабаха – это тот вопрос, который следовало бы оставить следующим поколениям, когда будут сформированы условия для приемлемого для всех справедливого решения этого вопроса», - отметил он.

Неужели нельзя было убедить Алиева в том, чтобы в заявлении был упомянут статус Карабаха? Посол России в Армении сказал, что не владеет дополнительной информацией о деталях переговоров, он может только предполагать.

Власти Армении сегодня воздержались от комментариев. Сразу после встречи в Сочи Пашинян отправился в Тегеран, встретиться с ним не было возможности. Вопрос прокомментировал лишь депутат правящей фракции «Гражданский договор» Сергей Багратян.

«Поскольку президент Азербайджана не согласился на 15-й пункт, то остальные 14 пунктов уже не подлежат обсуждению», - сказал он.

Намекнув на заявления Путина перед трехсторонней встречей в Сочи, Никол Пашинян заявил, что готов подписать документ на основе предложенных Россией 15 пунктов, который станет основой мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Но он несколько раз повторил, что надеется, что Россия поддержит эти предложения.

Интересы Армении должен защищать лидер Армении, «данное заявление свидетельствует о том, что он их не защитил», - заключил после встречи в Сочи депутат оппозиционной фракции «Айастан» Артур Хачатрян. Любой документ, в котором не закреплено право Нагорного Карабаха на самоопределение, он посчитал провальным.

«Должна ли Россия отстаивать интересы Армении? Что за ребячество? Руководство Армении должно защищать интересы Армении, Армении и Нагорно-Карабахской Республики, как он [Пашинян - ред.] обещал, когда был избран премьер-министром. Республика Армения вывела вооруженные силы из Нагорно-Карабахской Республики, а теперь упрекает: почему миротворцы не защитили Парух? Вы бы защитили», - сказал оппозиционный депутат.

В последние два года не только регулярно нарушались обязательства по соблюдению режима прекращения огня, но и Азербайджан оккупировал новые территории Армении и Нагорного Карабаха, в результате чего были сотни жертв, десятки пленных. Хотя за это время ряд договоренностей, зафиксированных в четырех трехсторонних заявлениях, так и не были реализованы, однако провластный депутат Сергей Багратян выразил оптимизм в связи с тем, что последнее заявление подтвердило отсутствие пограничного спора.

«После подписания Азербайджан признал государственные границы Республики Армения по состоянию на 1991 год. Были споры, например, о том, где проходит граница озера Сев Лич, или какая часть Ишханасара является азербайджанской и т.д., эти проблемы урегулированы этим соглашением. Это был важнейший пункт», - сказал он.

На вопрос, не означает ли это, что Армения признает, что «Карабах также является частью Азербайджана», Багратян ответил: «Такого пункта нет, так как вопрос Карабаха не был подписан, следовательно, статус до сих пор остается неопределенным».

Если не удалось договориться по российским предложениям, значит ли это, что мирный договор будет заключен на основе западных предложений? Сергей Багратян на это ответил так: «Это означает, что у Армении есть альтернатива, и она может выложить на стол для обсуждения оба варианта: западный вариант и российский вариант, совместить и достичь более широкого согласия по вопросу о границах в контексте мирного договора. В конкретном западном варианте отмечается, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха является дискуссионным, то есть, это не означает, что отдельно Армения и Азербайджан завершат, и региональный мир закончится только этим».

Оппозиция не видит ничего положительного ни в предыдущих, ни в последнем документе, подписанном Пашиняном.

«Никол Пашинян является первым руководителем Армении после 1988 года, подписавшим документы, где не упоминается, что урегулирование арцахского [карабахского - ред.] конфликта должно основываться на принципе равноправия и самоопределения наций», - подчеркнул Артур Хачатрян.

Во вчерашнем заявлении говорится также о запуске армяно-азербайджано-российских межпарламентских контактов. Представители власти не знают, о чем именно идет речь.