«Хочешь мира – готовься к войне» – газета «Республика» в очередной раз обращается к теме неподготовленности Южной Осетии к возможной войне. На фоне событий в Украине и нарастания ядерной угрозы во всех крупных городах заговорили о степени подготовленности бомбоубежищ, да и в целом готовности к возможному нападению. «А что у нас с данным направлением? Да, собственно, ничего. И подобная беспечность длится уже не первое десятилетие. Мы, несмотря на итоги августа 2008 года, все еще находимся в стадии конфликта с Грузией, но абсолютно никак не занимаемся вопросами гражданской обороны. Ни при одном президенте», – пишет автор и указывает на неподготовленность больниц к работе в экстремальных условиях, нет банка крови, запаса лекарств, не готовы и не оборудованы бомбоубежища, да и жители не знают, где они находятся. «Отдельный вопрос – возвращение Министерства обороны к штатной структуре образца 2004 года, когда общий оборонный потенциал включал еще и 12 батальонов резервистов. А ведь уже который год не проводятся военные сборы для граждан в запасе. Попытки 2018 года не в счет... И дело тут вовсе не в проводимом СВО на Украине. Вероятность возобновления боевых действий в Южной Осетии со стороны Тбилиси никогда не отрицалась. «Накачка» военной составляющей Грузии идет постоянно и по нарастающей. А ведь Цхинвал по факту является прифронтовым городом, тут вышел на улицу – и фактически уже на передовой...» – отмечает «Республика» и добавляет, что не сгущает краски, а предлагает задаться важным вопросом.

* * *

Блогер Алан Парастаев пишет о кадровых перестановках в России, которые непосредственно коснулись Южной Осетии, так как речь идет об уроженцах республики. Имеется в виду упразднение Ростуризма, который возглавляла Зарина Догузова, и отставка главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева. В отставке последнего блогер видит не только минусы, но и возможности. «На самом деле, 20 лет у руля сборной и десятки олимпийских и сотни иного уровня медалей говорят сами за себя. Пора все-таки уже идти куда-то дальше и выше. Тем более что в ближайшие годы наша сборная вряд ли сможет полноценно выступать на международном уровне из-за санкций спецоперационных, да и допинговых. Пусть этот период со сборной поработает кто-то молодой, а у Дзамболата есть прекрасная возможность, уйдя из спорта, эффектно хлопнув (не закрывая ее при этом) дверью, полноценно, не отвлекаясь на спорт, заняться политикой и общественной деятельностью. Тем более что время сейчас и на внутри- и внешнеполитическом плане – бурное, самое то время, когда можно и нужно себя проявить», – пишет Парастаев. Он считает, что решающего значения эти отставки не имеют. Ни Ростуризм, ни сборная по борьбе от смены руководителя никаких коренных изменений не претерпят. «А вот то, что одномоментно, без особых на то причин были смещены сразу два выходца из Южной Осетии в российском, можно сказать, истэблишменте, неприятный осадок, граничащим с чувством обиды, у меня, как у гражданина РЮО, оставил», – делится блогер.

* * *

Газета «Южная Осетия» посвящает материал Дню памяти жертв политических репрессий и цитирует кандидата философских наук Коста Дзугаева. По его мнению, репрессии в Южной Осетии носили не столько политический, сколько националистический характер. Грузинское руководство использовало сложившуюся тогда в СССР ситуацию для решения националистических задач – подавления негрузинского населения ГССР и гомогенизации грузинской нации. В основном были репрессированы самые яркие представители интеллигенции, образованные и политизированные личности, которые отличались смелостью и открыто защищали интересы осетинского народа, пишет газета. Вспоминает издание и «Легендарную пятерку». Еще в 1939-м году осетинский алфавит на юге Осетии был заменен грузинским, а в 1944-м национальные школы были закрыты. «Это было время культурного геноцида осетин, направленное на постепенное исчезновение осетин как нации. Протест, с которым выступили в 1949-м молодые подпольщики, был естественной реакцией молодых патриотов на действия грузинских властей. Политическим репрессиям подверглись вначале студенты, которые создали подпольную организацию «Рæстдзинад»: Владимир Ванеев, Хазби Габуев, Лев Гассиев, Заур Джиоев, Георгий Бекоев», – пишет «Южная Осетия».