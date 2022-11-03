Газета «Республика Абхазия» публикует интервью с военным комиссаром Абхазии Бесланом Тарба. Издание уточняет, что в стране 25 октября началась очередная призывная кампания. Беслан Тарба заявил, что осенний призыв граждан Республики Абхазия на военную службу никак не связан с проведением специальной военной операции, в которой принимают участие только российские военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, и резервисты.

По его словам, много призывников не подходят для службы по состоянию здоровья: «Однако есть и те, кто хотят уклониться от службы в армии, ссылаясь на плохое здоровье, но ввести в заблуждение медиков практически невозможно. Медицинская комиссия по всем жалобам рассматривает данного призывника и обследует уже по всем жалобам в стационарном режиме, если это понадобится. Хотелось бы видеть наших 18-летних призывников более подтянутыми, более крепкими, физически подготовленными. Списки с фамилиями тех, кто неоднократно получал повестку в военкомат, однако не явился в назначенный срок, будут направлены в органы внутренних дел. Их разыщут и принудительно доставят в призывной пункт».

Военный комиссар говорит, что сегодня в основном в армии служат выходцы из деревень. «С 1996 до 2008 года количество новобранцев увеличивалось постоянно – от 400 до 1200 человек. После признания Абхазии Российской Федерацией мы немного расслабились. Российская военная помощь притупила чувства патриотизма в молодых людях, и они забыли, что есть такая профессия – Родину защищать. Да и мы перестали строго относиться к гражданам за уклонение от службы или самовольное оставление воинской части. Раньше за это наказывали по всей строгости закона, судили и отправляли в места заключения», – приводит слова Беслана Тарба газета «Республика Абхазия».

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Общественный деятель Давид Дасания на своей странице в Facebook пишет о ситуации в энергетике. Он предполагает, что жителей Абхазии этой зимой ждут продолжительные и частые отключения электроэнергии. Это, по его словам, результат бездумного, безответственного и преступного отношения чиновников страны к деньгам, поступавшим в Абхазию из России с 2009 года.

«За это время и за эти деньги можно было бы десятки раз исправить всю систему энергетики Абхазии. Можно было бы навести элементарный порядок в стране и, прежде всего, в его экономической сфере. Но, увы и ах! Абхазия по вине ее чиновников становится темным царством. Жизнь в Абхазии с каждым днем становится тяжелее. Рвавшиеся к власти политики не знают, что делать с властью. Их портфель пуст. У них нет ни идей, ни талантов. Даже освоить деньги из России как следует они не умеют. И, как правило, неизрасходованные финансы переходят на следующий год».

Давид Дасания считает, что власти страны должны публично выступить и рассказать о том, что делается для исправления ситуации.

«Ознакомьте нас с вашим планом выхода, например, из острейшего энергетического кризиса. Так дальше нельзя жить. Или вы решаете проблему, или вы покидаете свои насиженные места по собственному желанию», – пишет Давид Дасания.

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Тему энергокризиса продолжает общественный деятель Астамур Какалия. На своей странице в Facebook он пишет: «Что будет делать власть? Сокращать бюджет на финансирование органов власти и перенаправлять сумму на энергосистему? Нет. Власть укрепит силовой блок материально и обязательно поднимет тему пицундской дачи или еще какую-нибудь типа «будем добывать нефть» или «поделимся суверенитетом». Оппозиция сразу же оправдает ожидания власти и пойдет именно путем, на который ее подталкивает власть. Власти не особенно надо будет стараться – представит всех недовольных антироссийскими силами. Таким образом, протест в очередной раз будет изначально блокирован и не выльется в конструктив. Он будет представлен как неконструктивный и антироссийский в глазах большинства общества. Оппозиция при большом количестве сторонников в народе может поднять вопросы: коррупции – неисполнения закона о декларировании, отсутствия конкурсного подбора, отсутствия прозрачности почти во всех процедурах по выполнению работ (без конкурса), по приватизации земель, когда люди сами говорят «мы заплатили», по ухудшающемуся уровню занятости в стране и т.д. Но все пойдет как обычно – власть выступит поборником союза с Россией, оппозиция выступит против «дачи», хотя она и так де-факто российская все послевоенное время. Таким образом, в 25 раз удастся перевести тему настоящих реформ на внешнеполитические разговоры».

Астамур Какалия приходит к выводу, что страна будет по-прежнему во тьме, холоде, безработице, бедности и с массой коррупционеров, которые, формально соблюдая выгодные предписания, будут учить законности народ.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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