Недавно, просматривая очередную информацию на одном сайте, вдруг откуда ни возьмись у меня на мониторе выскочила реклама книги. Обычно я рекламы не смотрю из принципа, потому что они мне мешают жить. Не секрет, что реклама – двигатель торговли, но иногда она вылезает в самый неподходящий момент и все впечатление пропадает. Помню, на одном левом сайте я с целью повышения адреналина смотрел знаковый фильм «Психо» нашего незабвенного Альфреда Хичкока. И в самый напряженный момент, когда принимающую душ героиню вдруг начинают кромсать ножом, выскочила реклама шикарной гостиницы на Мальдивах, цветная, праздничная, веселая и манящая своими дикими ценами и стройными певуньями.

Напряжение от сюжета фильма пропало, и адреналин не повысился.

Но на этот раз выскочила реклама книги, а так как любить читать я пока что не разучился, заинтересовался: а что мне предлагают из мира литературы? Может, что-то особененькое?

И, правда, оказалось особененькое. Рекламировали книжку какого-то Рэнди Гейджа под названием «Почему вы глупы, больны и бедны».

И тут на меня напала несвойственная мне злоба, и я громко, на всю свою квартиру крикнул «Ты сам дурак!»

Но когда мой пыл остыл, я поинтересовался, кто такой этот Гэйдж и почему он дает право себе оскорблять людей, называя их больными и глупыми. Оказалось, что он довольно известная личность в узком кругу ограниченных людей – он эксперт по саморазвитию, специализирующийся в области достижения успеха и благосостояния. И его эта книга, которая меня задела за живое и мертвое «Почему вы глупы, больны и бедны… И как стать умным, здоровым и богатым!», написана аж в 2006 году.

Года три тому назад я имел задушевную беседу с одним издателем. Шел разговор о том, что печатная продукция мало-помалу уходит в прошлое по разным причинам: во-первых дороговизна, во-вторых, экология и в-третьих, с развитием инновационной техники все можно будет читать в интернете – в телефоне, в ноутбуке, айпаде и т.д.

Но пока что книги еще печатаются, книги издаются и книги покупаются. Я поинтересовался, а какой же все-таки жанр пользуется большим спросом у населения – ужасы, любовные романы, детективы, книжки для раскраски или что? Ответ издателя меня очень удивил – оказывается, на первом месте по продажам стоят книги по саморазвитию, по преодолению комплексов, по борьбе с собственной бедностью и бездарностью и про то, как стать богатым за три часа.

Люди любят сказки. Люди хотят верить в чудо. Люди думают, что вот так, по книгам, по выступлениям каких-то сомнительных типов можно в один прекрасный день проснуться другим человеком и начать зарабатывать деньги, не прилагая к этому больших усилий. Люди не понимают, что, покупая подобную литературу, зарабатывает только тот, кто эту книгу написал, плюс издатель.

Пару раз я пытался читать это чтиво не для того, чтобы стать Рокфеллером за считанные часы, а просто меня интересовало, что же цепляет читателей в данной литературе?

Все мне показалось довольно примитивным и по-детски простодушным. Неужели, подумал я, люди на это покупаются и думают, что, прочитав сей труд, потом смогут стричь купоны или запоют, как Карузо?

Но потом я решил: если это кому-нибудь нужно, то пусть! Какое мне дело? Может, для кого-то и стала такая книга стимулом, чтобы изменить образ жизни, стать более настойчивым, деловым и успешным. Дай-то бог. Хотя для меня это совершенно не понятно. Но это мои проблемы.

Мне кажется, для того, чтобы стать успешным, необязательно быть семи пядей во лбу. Для этого нужны совсем другие качества, такие как наглость, склонность к риску и предпринимательский нюх. А главное, надо вовремя оказаться в нужное время в нужном месте. И, самое главное, быть удачливым. По-моему, вот и вся формула для достижения определенного успеха в жизни. Повторюсь, что это «по-моему».

Я знаю одного предпринимателя, который ни в какой мере не хватает звезд с небес, довольно ограниченный человек и, по-моему, даже читать может с трудом, но, несмотря на это, создал целую торговую сеть, не скажу чего, дабы не тревожить его самолюбие. Хотя он вряд ли читает мои эссе, тем более на негрузинском языке, но все-таки не буду его обижать. Он не читает, но его подчиненные, весьма возможно, что следят за моим «творчеством» и потом донесут ему на меня. А мне лишние неприятности не нужны. У меня и своих хватает с излишком.

Шучу, конечно, но, по сути, все это почти правда.

Однажды встретившись с ним, я ему даже предложил, а не хочешь ли ты написать книгу про свой тернистый путь бизнесмена, который начал с нуля и достиг неплохих результатов? Я даже предложил ему свою помощь в качестве литературного раба за определенное, конечно, вознаграждение. Но он отказался. Я, говорит, не собираюсь ни с кем делиться своими навыками. Да и не верю я, сказал он, в печатное слово.

Так что моя попытка подзаработать не удалась.

И что, если бы я заранее прочитал какую-нибудь книжонку типа «Как стать Рокфеллером и не попасть в тюрьму», я смог бы его охмурить?

Вряд ли…

Так что все эти книжки – ловушка для простака.

Конечно, всегда интересно знакомится с жизнью успешного человека, понять, как он умудрился достичь всех своих высот. В свое время я с удовольствием прочитал изданную в СССР книгу Ли Якокка, одного из успешных топ-менеджеров в истории мирового автопрома, председателя правления корпорации Chrysler. Я читал книжку Генри Форда про его нелегкую жизнь. Я даже помню роман нелюбимого мной Теодора Драйзера «Финансист», тоже из серии «как делать деньги». Но ни одна из них не оказала на меня такое влияние, чтобы я стал чуть-чуть успешнее. Хотя я их и читал не для этой цели, а как беллетристику.

Но, может, это я такой невосприимчивый и недальновидный? Может, кто другой, прочитав про этих видных в своей области людей, сможет что-то намотать себе на ус и постигнуть истину?

Может быть.

Желающим же прочитать и чему-то научиться в жизни я бы все-таки рекомендовал книги вышеперечисленных мною авторов, а не какого-то Рэнди Гейджа и иже с ним.

Ну, в крайнем случае, можно прочитать книжку Наполеона Хилла «Думай и богатей». Просто как увлекательное чтение и классику жанра. Хотя зацикливаться на подобной литературе явно не стоит. С другой стороны, если даже одному человеку из ста подобная литература помогла добиться успеха, это тоже неплохо. Но я в это не верю. И вообще, я по жизни как упрямый Фома из бессмертного стиха Сергея Михалкова.

И на посошок!

Написал я этот текст, а потом задумался. Вспомнил крылатое выражение «Не боги горшки обжигают». Может, и мне стоит попробовать… нет, не заняться предпринимательством и бизнесом, стар я для этого и пуглив. А просто взять и написать книжку типа «Советы Емели Щукина – как заработать много денег, не слезая с печки?»

Уверен, что при моей болезненно-буйной фантазии я смогу придумать любую небылицу – недаром я вырос на научной фантастике, мистике и сказках народов Севера.

P. S. И все-таки! Мне было бы не очень удобно заказывать и покупать книжку с подобным названием «Почему вы глупы, больны и бедны». И дарить ее кому-то тоже будет вызовом, и могут случиться непонятки. Если бы мне кто-то преподнес на мой, скажем, юбилей такой подарок, то я обиделся бы и сказал: «Ты сам дурак».

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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