В последнее время в югоосетинском сегменте соцсетей множатся заявления о сборе средств для помощи местным жителям, отправленным в Украину. «Эхо Кавказа» спросило у горожан, кто им должен помогать и принимали ли они участие в такой акции.

Виолетта: Видеть видела. Хорошее, благородное дело. Помогаем в правом деле. Мы за мир. Я надеюсь, что скоро наконец-то воцарится мир и наши парни приедут к своим семьям. Очень жалко, что они участвуют в таком деле, но, наверное, по-другому им нельзя. Все помогают, чем могут. По-моему, это нормально. Если против России воюют 50 стран, то и маленькая лепта Южной Осетии должна быть оценена, мне кажется.

Василий: С подобной информацией я сталкиваюсь регулярно, хотя лично ко мне никто не обращался. Чаще всего такие обращения можно увидеть в социальных сетях, группах, на страницах наших сограждан, которые проявляют активность в этих делах. В принципе, наши люди довольно живо отзываются на это. Учитывая, что у нас город маленький, у многих близкие, друзья, знакомые находятся там, поэтому многие откликаются и собирают какие-то средства для помощи. Конечно, хотелось бы, чтобы эти вопросы решались на более системном уровне, чтобы помощь оказывалась на более серьезном организационном уровне с привлечением соответствующих ведомств и структур. Все-таки оставлять этот вопрос на попечение простых граждан и энтузиастов не стоит. Им нужно помогать на более серьезном уровне.

Алла: Нет, не встречала, но считаю, что все непременно должны помогать. У кого как получается. Я думаю, против никто не будет.

Марина: Я считаю, правильно, что мы собираем помощь для наших парней. Самая я не зарегистрирована в социальных сетях, но мне сообщают, что кто-то организует сбор. Я очень за наших мальчиков переживаю, я думаю, все такого же мнения. Мы должны делать все, чтобы хотя бы чуть-чуть их порадовать. Мне бывает приятно услышать, что простые люди, которые остались здесь, тоже не остаются в стороне.

Гурам: Во-первых, сама тема «сбора» спорная. Отправляя на войну, государство должно минимально подсуетиться, чтобы одеть бойца в амуницию. Сбор должен заключаться в том, чтобы носочки теплые, еду вкусную отправить. А все остальное, если уж государство затеяло войну, то оно должно обеспечивать всем необходимым для войны. Естественно, никто не скажет тебе, что он принимает участие в сборе, никто хвалиться не будет. Но чем можем, пока помогаем. Я за. Хуже, если бы про наших ребят вообще забыли. Помогать надо нашим ребятам, а лучше, чтобы они все уже вернулись домой в целости и сохранности.

Фатима: Да, мы видим, наблюдаем. В интернете, в частности, где призывают помочь нашим бойцам. Я отношусь к этому положительно, надо помогать своим. Им сейчас трудно, нельзя их бросать. Наверное, выделялись какие-то средства на все это, но им не хватает или до них они не находят. Не знаю, почему должны призывать покупать им тепловизоры, одежду, элементарно носки, питание… Как мы видим, они лишены всего этого. Вначале сбор для них шел намного лучше, люди активнее отзывались, но сейчас, как мы видим, темпы намного замедлились, и очень сильно замедлились. Наверное, люди сами в трудном положении, но очень многие все равно находят возможности помочь.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях