Угнанный автомобиль Хвичи Кварацхелия нашли за несколько часов

Итальянская полиция нашла угнанный автомобиль грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелия в рекордно короткие сроки, сообщают итальянские СМИ.

Машина была обнаружена в 20 километрах от Неаполя, недалеко от города Аверса. Преступники бросили ее и скрылись, о задержании кого-либо пока не сообщается.

Полиция сообщила, что машина не была повреждена и уже возвращена владельцу, пишет агентство «Новости-Грузия».

Новый Mini Cooper Countryman, который Кварацхелия приобрел чуть больше месяца назад, был угнан от его дома, расположенного в окрестностях Неаполя.

С утра в четверг футболист обнаружил пропажу и сообщил о происшествии в местную полицию, после чего отправился на тренировку, а к вечеру машина уже была на прежнем месте.