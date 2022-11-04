Грузию посещает российская телеведущая, нарушившая закон «Об оккупации»

Российская телеведущая Ксения Бородина отдыхает в Тбилиси, не скрывая, что ранее посещала Абхазию без разрешения центральных властей Грузии, сообщает телеканал «Формула».

По словам Бородиной, на границе с Грузией её ничего не спрашивали, более того, «приветливо встретили». Она сказала, что не в курсе действующего в Грузии закона «Об оккупированных территориях».

«Нет, никаких вопросов [на границе], я спокойно зашла, нас встретили очень радушно, очень приятно. Когда я объявила [в России], что еду сюда, сказали, что могут быть какие-то проблемы, но были никаких проблем, все в порядке. Да, я была в Абхазии. Я нарушила [закон]? Почему? Я не знаю об этом. Я путешествовала с друзьями, и мы поехали в Абхазию. На границе об этом не спрашивали», – сказала Бородина.

Ранее Бородина публиковала в социальных сетях фото и видеоматериал своего пребывания в Абхазии.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», оппозиционные телеканалы Грузии уже не раз привлекали внимание МВД к нарушению закона «Об оккупации» со стороны российских медийных персон. Официальных комментариев по поводу поездки Ксении Бородиной пока не сделано.

Согласно закону «Об оккупированных территориях», принятому Грузией после августовской войны 2008 года, иностранным гражданам разрешено проезжать на неконтролируемые грузинскими властями территории самопровозглашенных республик, Абхазии и Южной Осетии лишь через Зугдидский и Горийский муниципалитеты. В других случаях им грозит штраф или тюремное заключение от 2 до 4 лет. После прихода к власти в Грузии партии «Грузинская мечта» тюремное заключение по данной статье не применяется, а число возбужденных уголовных дел сокращено до минимума.