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Абхазские СМИ пишут о задержании гражданки Грузии по подозрению в хранении наркотиков
По информации абхазских СМИ, в Сухуми по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков задержали гражданку Грузии Асмат Тавадзе.
Как сообщается, по месту жительства 29-летней девушки сотрудники Службы госбезопасности самопровозглашенной республики Абхазия обнаружили два свертка с мефедроном общей массой больше 10 граммов, грузинский паспорт и государственные символы Грузии - флаг и шеврон.
Асмат Тавадзе, у которой также имеется абхазское гражданство, заключена под стражу.
Другие новости дня
В Польше открылся первый съезд народных депутатов России
В польском селе Яблонна открылся первый съезд народных депутатов Российской Федерации. Там собрались представители депутатского корпуса, которые в разные годы избирались на международно-признанных выборах.
Как написал бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев, общая платформа делегатов съезда – неприятие войны между Россией и Украиной, начавшейся в 2014 году, и готовность изменить общественно-политический строй нынешней России.
Среди участников съезда – бывшие депутаты Госдумы Геннадий Гудков, Илья Пономарев и Марк Фейгин, депутат Семилукского райсовета Воронежской области Нина Беляева, депутат Госдумы Аркадий Янковский.
Съезд принял ряд документов: «Акт о люстрации», «Революционный акт», обращение к российской оппозиции. В проекте акта о люстрации, в частности, предлагается освободить от люстрации человека, «который устранит физически или доставит в международный уголовный суд Путина Владимира Владимировича, либо окажет существенное содействие в совершении такового действия».
Документ также предполагает люстрацию всех депутатов Госдумы двух последних созывов, а также сотрудников всех силовых структур, в том числе всех военнослужащих Вооруженных сил России, без различия контрактников и мобилизованных.
Депутат Нина Беляева заявила, что проект «Акта о люстрации», был изменен без согласия разработчиков, а доступ к документам ей заблокировали.
«Официально заявляю, что проект по люстрации выложенный на сайте Съезда от моего имени и имени Дмитрия Саввина не соответствует подготовленному мной проекту. Ильей Пономаревым в него были единолично внесены не согласованные с нами правки. Выложенный проект не рассматривался на оргкомитете. Такая вот демократия…», – написала Беляева.
Также участники съезда планируют обсудить «Акт об экономической свободе и приватизации», «Акт о СМИ».
Тбилисский горсовет утвердил новые названия улиц, переулков и площадей
Тбилисский городской совет утвердил новые названия улиц, переулков и площадей в грузинской столице, пишет агентство «Новости-Грузия».
Мост в Чугуретском районе назван в честь грузинского писателя-классика Гурама Дочанашвили, а улица Чорохи переименована в честь грузинского музыканта и фольклориста Анзора Эркомаишвили.
Безымянная улица и площадь рядом с проспектом Григола Робакидзе в Дидубийском районе названы в честь певца и музыканта Джемала Чкуасели.
Расположенная в Чугуретском районе улица Канкава будет носить имя композитора, заслуженного артиста Грузии и почетного гражданина Тбилиси Гомара Сихарулидзе, а переулок возле улицы Габриэля Сундукяна - фольклориста Кукури Чохонелидзе .
В районе Мтацминда участок улицы и примыкающий к ней переулок названы именем режиссера Резо Габриадзе.
В Исанском районе часть улицы Константина Цуцкиридзе и часть переулка Иори переименовали в честь архитектора Гиги Батиашвили, а безымянная площадь возле улицы Навтлуги в том же районе станет Греческой.
Безымянная улица рядом с улицей Иосеба Нонешвили в Мухиани названа в честь певца Зураба Бакурадзе. А государственная школа №220 будет носить имя Зураба Дзамунашвили.
В аннексированной Донецкой области выстрелили в судью Верховного суда
В городе Углегорск в аннексированной Донецкой области совершили покушение на судью Верховного суда Александра Никулина. Об этом сообщило российское МВД региона.
Сообщение о покушении на поступило в дежурную часть вечером 4 ноября. Потерпевший получил огнестрельные ранения и сейчас находится в тяжелом состоянии. Полицейские воссоздают картину произошедшего. Подозреваемых устанавливают.
В июне Никулин выступал в качестве председателя коллегии Верховного суда самопровозглашенной «ДНР», которая приговорила двух британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна к смертной казни. Суд признал их виновными в наемничестве и попытке вооруженного захвата власти. Родственники осужденных заявляли, что они служили в ВСУ официально, по контракту, и не могут считаться наемниками.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. После оккупации части украинских территорий Москва начала назначать туда чиновников. С начала весны на них совершили ряд покушений – некоторые, как сообщалось, погибли. Украина прямо на себя ответственность за атаки не берет.
- В сентябре Украина начала контрнаступление. После этого в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и части Николаевской областях в спешном порядке были проведены референдумы о вхождении этих украинских территорий в состав России. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.
- 30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины. Киев неоднократно заявлял, что продолжит попытки освободить территории от российского контроля и не признает референдумы и аннексию.
В Украине отключились 1300 терминалов Starlink из-за проблем с финансированием
В Украине отключились 1300 терминалов спутниковой связи Starlink из-за проблем с финансированием. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.
Отключение произошло 24 октября и коснулось терминалов, которые Украина приобрела в марте у британской компании и использовала в боевых операциях. По данным CNN, украинские военные платили по 2500 долларов в месяц за каждый из 1300 терминалов Starlink. К сентябрю общие траты выросли до 20 миллионов долларов, и военные больше не смогли оплачивать работу терминалов.
Как пишет CNN, в начале октября Минобороны Украины обратилось к британским военным с просьбой оплатить счет за месяц в размере 3,25 миллиона долларов. «Мы поддерживаем ряд терминалов, которые имеют прямое тактическое значение для украинских военных в отражении российского вторжения», – заявил телеканалу британский чиновник.
В сентябре компания SpaceX отправила министерству обороны США письмо, в котором заявила, что больше не может оплачивать отправку в Украину терминалов спутниковой связи Starlink, и попросила Пентагон взять финансирование на себя. 15 октября Илон Маск заявил, что SpaceX продолжит оплачивать спутниковую связь Starlink для Украины, несмотря на финансовые потери компании.
Источник CNN в Пентагоне отметил, что, несмотря на заявление Илона Маска о готовности предоставлять Украине услуги Starlink бесплатно, ведомство и SpaceX продолжают переговоры о финансировании проекта. «Все в нашем здании знают, что мы собираемся им заплатить», – сказал высокопоставленный чиновник Пентагона CNN.
Starlink активно пользуются украинские военные для коммуникации друг с другом, получения разведданных и управления беспилотниками. Неизвестно, сколько именно терминалов используют украинские военные, но отключенные 1300 терминалов составляют значительную часть, отмечает CNN.
Мобилизованные в Казани вышли на протест из-за плохих условий
Десятки мобилизованных в Казани вышли на протест из-за плохих условий на учебно-тренировочном полигоне. Несколько видео с кадрами бунта опубликовали издание «Сота» и телеграм-канал ASTRA.
Как сообщает «Сота», мобилизованные недовольны ржавыми автоматами, недостатком воды, еды и дров для отопления. На видео слышно, как один из участников протеста требует поставить стиральные машины, чтобы мобилизованные могли ежедневно мыться – и тогда они «каждый день с утра до вечера в грязи будут с удовольствием».
К участникам протеста вышел полковник, как его назвали участники протеста. Они попросили его «объяснить пацанам» – полковник был вынужден уйти под свист и скандирование оскорблений.
- Это не первый раз, когда мобилизованные на войну в Украине жалуются на проблемы с обеспечением. Только за последний месяц в сети появились десятки подобных видео. Например, мобилизованные в Белгородской области также жаловались на нехватку дров.
- После объявления мобилизации 21 сентября из разных регионов стала приходить информация, что мобилизованные вынуждены сами собирать себя на войну. Им не хватает экипировки, их просят самостоятельно купить защитные средства и аптечки. В некоторых случаях для этого их родственники берут кредиты и микрозаймы.
- Эксперты не раз отмечали, что даже к 300 тысячам новобранцев материально-техническая база российских вооруженных сил оказалась готова плохо. Это подтверждают и уже побывавшие на войне в Украине.
- Власти уверяют, что мобилизация в России закончилась. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину о выполнении плана по мобилизации – на войну были призваны 300 тысяч человек. Однако официального указа о завершении мобилизации нет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, юристы считают, что «такой документ не нужен».
- Вчера, 4 ноября, Путин заявил, что на войну в Украине мобилизованы 318 тысяч россиян, 49 тысяч из них уже находятся в зоне боевых действий, остальные пока проходят подготовку. Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что на фронт уехали 87 тысяч мобилизованных.
Румыния предоставила уроженке Чечни Амине Герихановой статус беженца
Верховный суд Румынии принял решение о предоставлении уроженке Чечни Амине Герихановой статуса беженца.
36-летняя Гериханова была задержана вместе с малолетним сыном 13 марта на границе с Румынией при попытке покинуть Украину. Розыск Интерпола проводился по запросу России – беженку обвинили в участии в военных действиях на территории Сирии. Около пяти лет назад Гериханова покинула Чечню и проживала в Киеве. В Румынии ее отправили под арест, а сына поместили в детдом – позже его смог забрать живущий в Австрии двоюродный дед Амрудди Бахарчиев.
Бахарчиев рассказал Кавказ.Реалии, что Верховный суд Румынии удовлетворил жалобу Герихановой на ранее вынесенное судом решение о ее экстрадиции 30 октября, однако она узнала об этом только 4 ноября. Она уже получила документ, подтверждающий статус, ее перевели из закрытого лагеря в городе Рэдэуци, где она ранее содержалась, в общежитие для беженцев, вернули телефон, деньги и личные вещи.
Сын Герихановой сейчас по-прежнему находится в Австрии с Амрудди Бахарчиевым. Власти страны уже согласились предоставить ему статус беженца, но документы пока находятся на оформлении.
Бахарчиев рассказал, что помогавший Амине Герихановой адвокат международной правозащитной организации Amnesty International советует ей не покидать Румынию, пока она не исключена из базы данных Интерпола, куда ее внесли по запросу России. Правозащитники намерены добиваться ее исключения из этой базы данных.
После этого и после получения всех необходимых документов в Румынии и в Австрии Амина Гериханова сможет воссоединиться с сыном.
- В октябре в интервью Кавказ.Реалии Амина Гериханова рассказала о попытках чеченских силовиков сделать из нее «шахидку», об условиях содержания под арестом в Румынии и возможных последствиях экстрадиции в Россию, где для нее существует риск пыток и убийства.
- Также в октябре освобождения Амины Герихановой потребовал и премьер-министр правительства Ичкерии за рубежом Ахмед Закаев. Он обратился к властям Евросоюза, заявил, что ее незаконно арестовали по ложным обвинениям, и потребовал отпустить ее с правом выехать в третью страну.
- После задержания Герихановой на протяжении нескольких месяцев уроженцы Чечни в разных городах Европы проводили пикеты и митинги в поддержку беженки с требованием отпустить ее на свободу.
- В мае в интервью Кавказ.Реалии Амрудди Бахарчиев рассказал историю Амины Герихановой, объяснил причины ее преследования в Чечне и предположил, почему румынские власти не хотят предоставить ей убежище.
Страны G7 пригрозили Минску «сокрушительными расходами»
Главы внешнеполитических ведомств «Группы семи» (G7) повторили свой призыв к Беларуси прекратить содействовать российскому вторжению в Украину. Их совместное заявление по итогам встречи опубликовано на сайте МИД ФРГ.
«Если белорусские власти вовлекут страну в войну в Украине более непосредственно, G7 возложит на них сокрушительные дополнительные расходы», говорится в заявлении. Также в документе представители стран G7 снова призывают Беларусь прекратить разрешать российским войскам запускать ракеты по Украине со своей территории.
Ранее в пятницу, 4 ноября, Лукашенко заявил «в 1200-й раз», что у него нет планов посылать белорусских военных в Украину. «Нам там делать нечего», – сказал Лукашенко. При этом он добавил, если украинцы ступят на территорию Беларуси с оружием в руках – «мало не покажется».
Также представители стран G7 в своем заявлении осудили «безответственную ядерную риторику России» и пообещали продолжать вводить санкции против России и тех, кто оказывает ей поддержку в войне.
Кроме того, делегаты объявили о создании координационного механизма G7, «чтобы помочь Украине ремонтировать, восстанавливать и защищать ее энергетическую и водную инфраструктуру». Также они подтвердили, что страны G7 продолжат оказывать Украине финансовую, гуманитарную, оборонную, политическую, техническую и юридическую помощь.
«Мы будем твердо стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется», сказано в заявлении.
- В «Группу семи» входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония, а также представитель Евросоюза. С начала российского вторжения они уже оказали помощь Украине более чем на 67 миллиардов долларов – военную, финансовую и гуманитарную. При этом помощь США наиболее существенна.
При пожаре в ночном клубе в Костроме погибли более десяти человек
При пожаре в ночном кафе-клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек, более 250 были эвакуированы. Причиной пожара экстренные службы называют использование пиротехники. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает ТАСС.
В ночь на 5 ноября посетители клуба устроили массовую драку, во время которой кто-то применил ракетницу или сигнальный пистолет. Сейчас его ищут.
Пожарная сигнализация и система оповещения в клубе сработали в штатном режиме. В результате возгорания рухнула кровля клуба на площадь в 3,5 тысячи квадратных метров. Открытый огонь потушили к 7:30 (мск).
Шалва Папуашвили посетит Японию и Республику Корея
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили 5-12 ноября вместе с делегацией посетит Японию и Республику Корея, сообщает пресс-служба парламента.
Председатель парламента проведет встречи с председателем Палаты представителей Японии, другими высокопоставленными лицами законодательного органа, а также спикером Национальной ассамблеи Республики Корея.
Запланирована встреча с членами парламентской группы дружбы Япония-Грузия.
В рамках визита председатель парламента вместе с делегацией встретится с представителями деловых кругов.
Протесты экоактивистов в Германии привели к гибели человека
В Берлине в результате протестов экологических активистов погиб человек. Члены движения Die Letzte Generation («Последнее поколение»), выступающие за борьбу с климатическими изменениями, в понедельник перекрыли своими телами движение по одной из самых оживленных трасс немецкой столицы - шоссе А100, чем спровоцировали гигантскую пробку. Застрявшая в ней машина скорой помощи не успела вовремя к участнику ДТП. В пятницу стало известно, что жертва - 44-летняя мотоциклистка - скончалась.
Власти Германии резко осудили активистов. Министр экономики и проблем климата, сопредседатель Партии зеленых Роберт Хабек заявил: «Каждый, кто ставит под угрозу жизнь и здоровье других людей, теряет всякую легитимность, а также вредит самому климатическому движению». Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер тоже высказался против выбранной активистами тактики. «Боюсь, что это поставит под вопрос общественную и государственную поддержку движения в защиту климата», - сказал он.
Сами активисты в соцсетях выразили сожаление в связи со смертью мотоциклистки, но пожаловались, что теперь «вся система медиа обернулась против них».
Движение Die Letzte Generation в Германии выступает за отказ от использования углеводородов. Оно тесно связано с похожими движениями в других европейских странах - британским Just Stop Oil, итальянским Ultima Generazione, норвежским Stop Oljeletinga и другими, у них общие эпатажные тактики. Чтобы привлечь внимание к проблемам климата, они перекрывают дорожное движение, приковывая или приклеивая себя к дорогам.
Также активисты этих движений приклеивают себя суперклеем к стенам, полу или непосредственно экспонатам в музеях. Нередко при этом они обливают цветными жидкостями сами экспонаты. В пятницу итальянские активисты облили гороховым супом картину Винсента ван Гога в Риме. Ранее от их действий пострадала картина Клода Моне «Стога» в музее Барберини в Потсдаме (музей был вынужден закрыться на несколько дней), «Подсолнухи» того же ван Гога в Национальной галерее в Лондоне, «Девушка с жемчужной сережкой» Вермеера в музее в Гааге, и многие другие - всего около двух десятков случаев.
В Гааге суд приговорил нарушителей к двум месяцам лишения свободы (месяц - реально, второй - условно). Они заявляют, что их цель - привлечь внимание к проблемам климата, а не нанести ущерб культурному наследию, поэтому для атак они выбирают экспонаты, выставленные под защитным стеклом. Однако искусствоведы утверждают, что даже если прямого ущерба холстам не наносится, при таких происшествиях зрителей удаляют из залов, музеи вынуждены закрываться хотя бы частично, а картины все равно изымают из экспозиции, чтобы их осмотрели реставраторы.
Экоактивисты в Перу взяли в заложники как минимум 70 туристов
В Перу представители коренного населения захватили в заложники не менее 70 туристов - как перуанцев, так и иностранцев. Они стараются привлечь внимание правительства и общественности к разливам нефти на реке Кунинико. Ранее из-за загрязнения реки нефтью погибли женщина и двое детей.
Помимо перуанцев, среди туристов - граждане Великобритании, США, Испании, Франции и Швейцарии. Они отправились в круиз по перуанским рекам, однако местные жители перекрыли водное сообщение. Люди остаются на прогулочных катерах; своим близким они рассказали по телефону, что с ними обращаются хорошо.
Протестующие - жители района Ураринас в провинции Лорето. Они требуют, чтобы власти пресекли загрязнение местных рек нефтью. Последний разлив топлива здесь случился 16 сентября, когда в реку Кунинико попало около 2500 тонн сырой нефти из поврежденного нефтепровода Norperuano. Нефтепровод был построен более 40 лет назад; статистика только с 1996 по 2016 годы зафиксировала 37 утечек из него.
Лидер местной общины Уотсон Трухильо Акоста заявил в интервью радиостанции RPP Noticias, что был вынужден пойти на такой радикальный шаг, чтобы достучаться до властей. Он также сказал, что община уже 46 раз обращалась к государству за решением проблемы разливов нефти, но никаких ответных действий не было предпринято. Протестующие намерены держать водное сообщение закрытым около недели.
В числе туристов, оказавшихся в заложниках на круизных катерах, есть пожилые люди, люди с инвалидностью, как минимум одна беременная женщина и грудной ребенок. Одна из туристок, Ангела Рамирес, написала в фейсбуке: «Чем быстрее их услышат, тем быстрее нас отпустят. Помогите мне поделиться информацией о том, что мы в порядке физически. Помогите мне помочь им быть услышанными.»
Дипломатические ведомства стран, гражданами которых являются туристы, потребовали от перуанских властей принять меры для разрешения конфликта.
США передадут Украине 1100 дронов-камикадзе в новом пакете военной помощи
Соединённые Штаты в рамках нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов передадут Украине 1100 дронов-камикадзе Phoenix Ghost, 250 бронетранспортеров, 40 речных бронекатеров, комплексы ПВО Hawk и советские танки Т-72, стоявшие на вооружении Чехии.
Часть выделенных средств пойдет на организацию в Германии штаба, координирующего выделение военной помощи Киеву, в том числе тренировки военного персонала, сообщила в пятницу на брифинге представитель Пентагона.
Большая часть вооружений будет произведена или восстановлена специально для Украины, а не взята со складов. Поэтому поставки предполагается завершить в 2023 году.
С февраля Вашингтон выделил Украине военной техники и другого оборудования на общую сумму более 18 миллиардов долларов. Ранее Киеву уже выделялись не менее 700 Phoenix Ghost. Дрон может находиться в воздухе больше 6 часов, ожидая подходящей цели. После чего он пикирует на нее и взрывается, мощности взрыва должно хватать для уничтожения бронированной техники.
Путин: Уже 318 тысяч россиян мобилизованы на войну в Украине
В России на войну в Украине мобилизованы 318 тысяч человек, 49 тысяч из них уже находятся в зоне боевых действий, остальные пока проходят подготовку. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы с волонтерами на Красной площади. Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что на фронт уехали 87 тысяч мобилизованных.
По плану в рамках мобилизации на войну должны были призвать 300 тысяч россиян. «Почему 318? Потому что добровольцы. Количество добровольцев – оно не сокращается», – пояснил Путин. Сегодня он подписал закон о добровольческих формированиях.
Также Путин подписал закон, согласно которому на войну в Украине могут быть мобилизованы граждане с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления. Закон не касается лиц, осужденных среди прочего за педофилию, терроризм, экстремизм, госизмену и организацию незаконного вооруженного формирования. Ранее сообщалось о вербовке заключенных в так называемую «ЧВК Вагнера».
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В конце сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. По плану сначала должны были призвать 300 тысяч резервистов.
- Через месяц министр обороны Сергей Шойгу сообщил Путину о выполнении плана по мобилизации. Указа о ее завершении нет. Также Шойгу заявил, что дополнительный призыв не планируется – войска будут комплектоваться за счет контрактников и добровольцев.
- Издание «Верстка» со ссылкой на источники утверждает, что вторая волна мобилизации россиян на войну в Украине может начаться сразу после Нового года.
Журналисты подтвердили гибель 115 мобилизованных в войне с Украиной
Как минимум 115 мобилизованных в российскую армию граждан было убито в ходе войны с Украиной. Всего достоверно известно о 8294 погибших российских военных. Это следует из обновления статистики, которую подсчитывают «Медиазона» и Русская служба Би-би-си.
Журналисты собирают информацию о погибших в войне с российской стороны с начала боевых действий. В мониторинг попадают только люди, чью смерть удалось установить на основе открытых источников. Реальные потери, вероятнее всего, кратно выше.
Россия не раскрывает число погибших. Представители западных разведок сообщали, что счет идет на десятки тысяч. Генштаб украинской армии утверждает, что убиты 74 840 россиян.
Число погибших военных со стороны Украины так же не раскрывается. В середине июля представительница Министерства обороны заявила, что раскрывать потери равноценно «работе на врага».
В июле директор ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что потери украинской стороны, предположительно, немного меньше, чем у России. Если сложить все оценки, которые заявляла российская сторона, Украина потеряла убитыми более 100 тысяч человек. Стороны военных конфликтов склонны преувеличивать потери противника и преуменьшать свои.
Институт Маккейна заявил о «конце демократической мечты в Грузии»
Американский Институт Маккейна (McCain Institute) заявил об ухудшении положения со свободой прессы в Грузии после решения Апелляционного суда, оставившего в заключении гендиректора оппозиционного канала «Мтавари Архи» Нику Гварамия, пишет агентство «Новости-Грузия».
Арест и продолжающееся тюремное заключение Ники Гварамия знаменует собой «конец демократической мечты, которую разделяют многие граждане Грузии. Политически мотивированные обвинения и арест могут стать ударом по заявке Грузии на получение статуса члена ЕС», - подчеркивается в документе.
Здесь отмечается, что многие эксперты, знакомые с ситуацией, считают, что несправедливое задержание Гварамия напрямую связано с его критикой основателя правящей партии Бидзины Иванишвили.
«Заключение Гварамия также может быть напрямую связано с его ролью в разоблачении продолжающейся поддержки Кремля грузинским правительством. Дело против Гварамия также использовалось как показательное наказание для других независимых СМИ, сторонников Украины и борцов за демократию в Грузии», - говорится в заявлении.
Авторы заявления ссылаются на резолюцию Европарламента от 9 июня 2022 года, в которой обозначена тенденция нарушения прав, угрожающая свободе грузинских журналистов и СМИ.
Кроме того, по данным Института Маккейна, в последнем отчете Госдепа США о соблюдении прав человека в Грузии упоминается политический характер обвинений против Гварамия и его роль в разоблачении коррупции, преступлений и других недемократических действий грузинского правительства.
Авторы заявления считают, что международное сообщество должно продолжать помогать Гварамия, чтобы все жители Грузии имели доступ к «точной и прозрачной» информации.
В Южной Осетии бастовали водители автобусов
Водители автобусов в самопровозглашенной республике Южная Осетия, устроившие накануне забастовку, сегодня приступили к осуществлению пассажирских перевозок.
Как пишет агентство «Рес», в четверг водители отказались выходить на маршруты. С бастующими встретился премьер-министр Константин Джуссоев, который выслушал волнующие их вопросы.
Причиной забастовки стали низкие зарплаты и другие проблемные вопросы, возникающие у извозчиков в процессе работы.
Директор Управления автомобильного транспорта Альберт Дудаев в комментарии «Рес» рассказал, что зарплаты водителей не повышались долгие годы. По его словам, максимальный размер заработной платы водителей общественного транспорта составляет 8 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе югоосетинского правительства, данному вопросу посвятят отдельное совещание.
«Премьер встретился с водителями, пообещал обсудить волнующие их вопросы на специальном совещании, особое внимание будет уделено вопросу повышения заработных плат водителям. Константин Хасанович заверил, что вопрос будет решен в положительном русле», – сказали в пресс-службе правительства.
В Управлении автомобильного транспорта на сегодняшний день работают более 40 водителей.
Зять Рамзана Кадырова назначен на должность вице-премьера Чечни
Зять главы Чечни Рамзана Кадырова, сын действующего министра внутренних дел республики Адам Алханов назначен на должность заместителя председателя правительства Чечни по социальному блоку.
О назначении Алханова на пост вице-премьера сообщает провластное агентство "Грозный-Информ" со ссылкой на председателя парламента Магомеда Даудова. В опубликованной там же биографии говорится, что Алханов закончил школу экстерном в 2010 году и поступил в Американский университет в городе Шаржа ОАЭ. В 2013 году он перевелся в Австралийский университет Дубая и в итоге через пять лет закончил Грозненский политехнический колледж, получив диплом юриста.
После его окончания Адам Алханов практически сразу же стал первым заместителем директора Фонда медицинского страхования, где и работал до сегодняшнего дня.
Адам Алханов женат на второй дочери Рамзана Кадырова Хадижат. Она - начальник департамента дошкольного образования Грозного.
- Отец Адама Алханова Руслан Алханов возглавляет республиканское МВД уже 18 лет. Он - односельчанин Кадырова. Один из братьев Адама Алханова - начальник ОМВД по Грозненскому району, другой - директор Центра занятости населения Ахматовского района Грозного.
- Адам Алханов как минимум до 2020 года владел апартаментами на искусственном острове Палма Джумейра в Дубае. По данным издания "Важные истории", стоимость его недвижимости оценивается более чем в 700 тысяч долларов.
- Согласно информации телеканала "Дождь", мать Адама Алханова Тамара прописана в Москве и вместе с тремя сыновьями (в том числе и с ним) владеет двумя квартирами в элитном жилом комплексе "Ближняя дача" на Староволынской улице, расположенной неподалеку от Кутузовского проспекта.
- Кавказ.Реалии собрал список 52 родственников Рамзана Кадырова, работающих в госструктурах региона. В их числе – дочери главы Чечни Айшат (министр культуры республики), Хадижат (начальник департамента дошкольного образования Грозного) и Хутмат (замруководителя секретариата Кадырова), а также его старший сын, 17-летний Ахмат, который является председателем Российского движения детей и молодежи Чеченской республики.
В Абхазии обсудили мероприятия по укреплению обороноспособности
На встрече в Кабинете министров самопровозглашенной республики Абхазия сегодня обсудили мероприятия по укреплению обороноспособности.
По информации пресс-службы правительства, в соответствии с поручениями абхазского лидера Аслана Бжания премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с участием вице-премьера Сергея Пустовалова и директора республиканского унитарного предприятия «Абхазфармация» Рустама Адлейба.
На встрече обсуждались вопросы обеспечения Министерства обороны необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Другие подробности не сообщаются.
- 22 сентября под председательством Аслана Бжания прошло заседание Совета безопасности. Оно посвящалось «вопросам обеспечения безопасности республики в связи с обострившейся внешнеполитической ситуацией».
- Кроме того, в Абхазии была создана рабочая группа для выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки, а 26 сентября Аслан Бжания провел встречу с главами городов и районов, на которой поинтересовался проводимыми в этом направлении мероприятиями.
- 12 октября Аслан Бжания провел встречу с представителями бизнес-сообщества. По итогам встречи стало известно, что бизнесмены могут подключиться к финансированию абхазской армии.
Медведев: мы слушаем слова Создателя и боремся с властелином ада
Бывший президент России Дмитрий Медведев считает, что "священная цель" России в войне против Украины – "остановить верховного властелина ада". В своём телеграм-канале Медведев опубликовал поздравления с Днём народного единства, ответив при этом на пять вопросов, которые он сам же и сформулировал.
На вопрос "За что мы воюем?" Медведев ответил, что Россия воюет "за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю", заявив при этом, что ей не нужны чужие территории. Почему Россия при этом аннексировала украинские территории, он не объяснил.
В ответе на вопрос "Кто воюет против нас?" Медведев предположил, что это делает "часть умирающего мира", в том числе "кучка безумных нацистов-наркоманов", "большая стая лающих собак из западной псарни", а также "разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалёких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной". "Поднявшись против них, мы приобрели сакральную мощь", – утверждает Медведев.
Он также обрушился с критикой на неких неназванных "испугавшихся партнёров". Медведев предположил, что по итогам войны "трухлявый мировой порядок рухнет, он погребёт под многотонным спудом своих обломков всех его надменных жрецов, кровожадных адептов, глумливых прислужников и бессловесных манкуртов". На вопрос о том, в чём оружие России, Медведев ответил: "У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им".
Слово "Украина" в записи Медведева не употребляется, отсутствуют и упоминания о "специальной военной операции".
С самого начала российского вторжения Медведев выступает с жёсткими заявлениями, угрожая в том числе странам Запада. Он нередко упоминает об Апокалипсисе, Армагеддоне, использует другие библейские аллюзии, а также не раз намекал на возможность использования Россией ядерного оружия.
В последнее время ряд высокопоставленных деятелей – от патриарха Кирилла до главы Чечни Рамзана Кадырова – выступали с утверждениями, что Россия борется в Украине против "сатанистов" или самого "Антихриста".
Подобная риторика свойственна радикальным философам и идеологам, которые в последнее время, как накануне писала "Медуза", увеличили своё влияние на Кремль, – таким как Александр Дугин и Александр Проханов. Несколько дней назад Дугин выступил с утверждениями о войне в Украине как аналоге "Страшного суда", которые теперь фактически повторил Медведев.
Сатана (известный также под другими именами) – предводитель сил зла, центральная фигура-антагонист Бога в таких религиях, как христианство и ислам. С именем Сатаны верующие связывают беды и несчастья.
За время российского вторжения в Украину, даже по консервативным оценкам, погибли десятки тысяч людей, военнослужащих и мирных жителей. Международные организации расследуют сообщения о массовых убийствах, пытках, применении оружия против гражданских лиц со стороны российских военных - все эти деяния, по международному праву, могут представлять собой военные преступления.
4 ноября в России отмечается день народного единства - этот праздник был установлен в 2005 году. В Москве по-прежнему запрещены массовые мероприятия. Традиционный Русский марш в этом году не планируется.
Россия и Беларусь создадут совместную спутниковую группировку
Авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко объявил в пятницу, что Россия и Беларусь приступают к созданию совместной спутниковой группировки. По словам Лукашенко, она сможет использоваться не только в военных целях.
Лукашенко назвал сотрудничество с Россией в области космических технологий "колоссальным шагом". Он упомянул о спутниках, которые способны "с высоты 500-600 километров просматривать объект в 35 сантиметров". Также Лукашенко сказал, что в ближайшее время на орбиту отправится белорусский космонавт.
После начала военного вторжения России в Украину Евросоюз, США и другие страны мира подвергли жёстким санкциям как Россию, так и Беларусь в качестве её союзника. Санкции коснулись и космической отрасли. Страны Запада отказались от сотрудничества с Россией в рамках уже действующих проектов и от разработки новых.
В апреле тогдашний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заверял, что санкции не затронут работы на Международной космической станции (МКС) в области пилотируемых полётов; в июле NASA и Роскосмос подписали соглашение о перекрёстных полётах космонавтов и астронавтов на МКС. Однако новый глава Роскосмоса Юрий Борисов не исключает выхода России из проекта МКС после 2024 года.
- Страны Запада не признали Александра Лукашенко легитимно избранным в августе 2020 года на новый, шестой срок, президентом Беларуси. Против него и его окружения введено несколько пакетов санкций за жестокое подавление антиправительственных выступлений, нарушения прав человека и фальсификацию итогов выборов. Сам Лукашенко это отвергает.
В Абхазии из-за аварии на ЛЭП требуют создать парламентскую комиссию
В самопровозглашенной республике Абхазия оппозиционная организация ветеранов «Аруаа» требует создать парламентскую комиссию, чтобы изучить качество ремонтных работ на высоковольтной линии «Ачгуара» и причины аварии, произошедшей на ЛЭП.
11 октября в пресс-службе абхазского министерства экономики сообщали о ремонтных работах на линии «Ачгуара», в которых принимали участие бригада «Черномороэнерго» (порядка 20 человек) и российская подрядная организация (порядка 23 человек).
Несмотря на проведенные работы, 1 ноября на линии произошла крупная авария. Тысячи абонентов остались без света. Оперативно устранить аварию не удалось.
«По нашим данным, ни качество провода, ни качество работ российской компании, которая была привлечена к работам по согласованию с министром экономики, не соответствуют необходимым требованиям и уровню», – сказано в заявлении «Аруаа».
Оппозиционеры считают, что 50 миллионов рублей, выделенных на капитальный ремонт линии «Ачгуара», расходованы неэффективно.
«Думаем, что генпрокуратура займется этим вопросом и проведет экспертизу по качеству материалов и выполненных работ», – говорится в заявлении «Аруаа».
Ветераны считают, что министр экономики Кристина Озган «не соответствует занимаемой должности и задачам, стоящим перед одним из ведущих министерств».
Отметим, что накануне вечером Озган провела заседание технического штаба в центральной диспетчерской «Черноморэнерго». По информации энергетической компании, ремонтные работы на линии «Ачгуара», начатые в октябре, были вынуждено приостановлены «из-за досрочной остановки перетока электроэнергии из России».
«За период с 1 октября по 1 ноября проведена замена 24 километров высоковольтной линии из 32», – заявили в компании.
Сегодня утром на линии «Ачгуара» увеличили нагрузку. Режим тестирования показал, что ЛЭП держит необходимую номинальную нагрузку. По информации пресс-службы Минэкономики, энергоснабжение Абхазии осуществляется без перетока из России.
Сегодня же ремонтные работы на линии «Ачгуара» осмотрел абхазский президент Аслан Бжания.
Рубен Варданян официально возглавил карабахское правительство
Бизнесмен Рубен Варданян назначен главой правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом говорится в указе на сайте карабахского президента Араика Арутюняна. Ранее возглавлявший правительство Артак Бегларян освобожден от должности государственного министра.
Новый госминистр будет координировать деятельность министров здравоохранения, юстиции, иностранных дел, сельского хозяйства, образования, науки, культуры и спорта, социального развития и миграции, территориального управления и инфраструктуры, градостроительства, финансов и экономики.
На Рубена Варданяна также возложены функции по координации деятельности руководителя Службы государственного контроля, комитета кадастра и управления государственным имуществом, комитета по вопросам материального ущерба, комитета госдоходов, комитета управления госинспекции и комитета водного хозяйства.
В начале октября Араик Арутюнян предложил 54-летнему бизнесмену занять пост государственного министра. Варданян тогда заявил, что готов принять предложение, если его подходы и решения получат широкую поддержку.
Соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» и фонда «Идея» в начале сентября объявил, что решил отказаться от российского гражданства и поселиться в Нагорном Карабахе. Ранее бизнесмен, у которого также есть армянский паспорт, выступил с предложением создать Всеармянский фронт для поддержки безопасности и развития Нагорного Карабаха.
Тамаз Бестаев назначен главой администрации Южной Осетии в изгнании
Главой администрации Южной Осетии в изгнании назначен Тамаз Бестаев. С ним сегодня встретился премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Как сообщили в пресс-службе правительства, ранее Бестаев возглавлял в администрации Службу здравоохранения и социального обеспечения.
Временная администрация Южной Осетии была создана распоряжением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в мае 2007 года. Со дня основания ей руководил Дмитрий Санакоев, который ранее был министром обороны и премьер-министром самопровозглашенной республики Южная Осетия.
В 2007 году он возглавил временную административно-территориальную единицу на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области, созданную властями Грузии в селе Курта Цхинвальского района. После вооруженного конфликта в августе 2008 года аппарат администрации переехал в Тбилиси.
Недавно Дмитрий Санакоев объявил об отставке. Он говорит, что планирует продолжить деятельность в бизнес-секторе.
Джо Байден пообещал освободить Иран
Президент США Джо Байден заявил, что США в скором времени «освободят Иран», добавив также, что жители этой страны «освободят сами себя».
Глава Белого дома выступал в Калифорнии на предвыборном мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии.
«Не беспокойтесь, мы освободим Иран. Они довольно скоро освободят сами себя», – сказал Байден.
Президент не привел подробностей, пишет Голос Америки.
Байдену уже ответил президент Ирана Ибрахим Раиси. По его словам, Иран был освобожден в ходе исламской революции 1979 года.
«Я говорю [президенту США Джо] Байдену, что Иран был освобожден 43 года назад», — заявил он в телевизионном выступлении (цитата по Reuters).
- В Иране уже более месяца проходят массовые протесты против правящего режима. Поводом для них стала гибель 22-летней активистки Махсы Амини - участники протестов утверждают, что она была убита полицией нравов. При разгоне протестов были убиты десятки демонстрантов. Соединённые Штаты выступили с осуждением действий иранских властей. Они также приостановили переговоры с Тегераном о возобновлении так называемой ядерной сделки и ввели ряд санкций в связи с предполагаемыми поставками в Россию иранских ударных дронов, которые используются российскими войсками на войне в Украине.
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