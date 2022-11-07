IRI публикует рейтинг публичных персон Грузии

Большая часть населения Грузии считает, что страна движется в неправильном направлении - данные опроса, проведенного осенью 2022 года, распространил Международный республиканский институт IRI, пишет агентство «Новости-Грузия».

Считают, что страна движется в правильном направлении 30% участников опроса. В неправильном - 62%. Ответили «не знаю» - 8%.

Больше всего в Грузии верили, что страна движется в правильном направлении, в феврале 2013 года, после смены власти в стране, когда правящей партией стала «Грузинская мечта». Тогда положительно отвечали на вопрос 57% респондентов. Самым низким этот показатель был в марте 2016 года - 16%.

Опрос был проведен с 13 сентября по 2 октября путем прямого интервьюирования на дому. Выборка - 1 500 жителей Грузии старше 18 лет. Погрешность +/- 2,5%.

Верят в лучшее будущее и оценивают как оптимистические ожидания перемен 47% участников опроса. 38% настроены нейтрально и апатично, а 15% смотрят в будущее со страхом и тревогой. Самый высокий показатель оптимистических ожиданий был в Грузии в конце 2012-начале 2013 года. Сейчас он самый низкий за последние десять лет.

Как «очень хорошую» характеризуют текущее экономическое положение для своей семьи 2% опрошенных. Как «относительно хорошую» - 48%. «Очень плохим» назвали экономическое положение своей семьи до 16% респондентов, «относительно плохим» - 35%. Эти показатели улучшились по сравнению с прошлыми годами - например, летом 2020 года 22% говорили об очень плохом положении семей, и 43% - относительно плохом.

Считают, что в целом экономическая ситуация в стране резко изменилась к лучшему 1% и 12% думают, что «улучшилась относительно». При этом число тех, кто считает, что ситуация «улучшилась относительно» более чем в два раза больше, чем в марте этого года, тогда это заявляли всего 5%. Но большинство все равно дают отрицательную оценку: 31% говорят, что ситуация «ухудшилась сильно», 30% - «относительно ухудшилась». 26% считают, что за год не произошло особых изменений.

Безработица продолжает лидировать в списке проблем, которые называют жители Грузии. 41% поставили ее на первое место, 58% - на второе. На втором месте среди проблем - рост цен (18%/48%), на третьем - бедность (7%/16%).

Внешние конфликты и войну за пределами Грузии назвали для себя самой главной проблемой 5% респондентов, внутренние этнические и религиозные конфликты - 2%.

В списке значится огромное количество проблем в сфере медицины и здравоохранения, но голоса далее разделились, и все они в итоге набрали менее 3%.

В первую очередь, Грузии нужно решать проблему экономического развития - считают 37% опрошенных. Вынес на первое место восстановление территориальной целостности каждый пятый опрошенный. Выполнение условий соглашения ассоциации Грузии с ЕС на первое место поставили 6%.