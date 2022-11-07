Опрос IRI: 85% грузин за евроинтеграцию, 78% – против наплыва российских мигрантов

Грузинское общество решительно поддерживает вступление Грузии в Евросоюз. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Международным республиканским институтом (IRI).

Согласно исследованию (Center for Insights in Survey Research), 85% респондентов полностью или в той или иной степени поддерживают европейские устремления Грузии. В частности, для 60% эта поддержка останется неизменной, даже если евроинтеграция приведет к разрыву торговых отношений с Россией.

«Особого упоминания заслуживает многолетнее, непоколебимое стремление граждан Грузии вернуться в европейскую семью, что подтверждается нашим последним исследованием», - сказал Стивен Никс, директор Евразийского офиса Международного республиканского института, пишет SOVA.

Исследование также показало, что граждане Грузии не поддерживают присутствие в стране большого количества россиян, спасающихся от мобилизации. 78% опрошенных выступили против того, чтобы граждане РФ имели право въезжать в Грузию без визы, регистрировать свой бизнес или приобретать недвижимость. «Необходимо, чтобы правительство учитывало и учитывало эти настроения в обществе», - отметил Никс.

Соцопрос также продемонстрировал низкий уровень доверия населения к политическим лидерам: только 15% респондентов заявили, что доверяют политическим партиям, в то время как 42% сказали, что ни одна политическая партия не представляет их интересы.

Исследование проводилось с 13 сентября по 2 октября 2022 года. Данные были собраны в ходе личных интервью. В выборку вошли 1500 респондентов избирательного возраста. Допустимая погрешность составляет +/- 2,5%, частота ответов составляет 74%.