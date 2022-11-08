«Международный республиканский институт» (IRI) опубликовал результаты опроса общественного мнения в Грузии. В частности, согласно исследованию, подавляющее большинство граждан хотят видеть на выборах новые политические партии - 72% (в марте таких было 60%). При этом, если бы парламентские выборы состоялись в следующее воскресенье, то 25% проголосовали бы за «Грузинскую мечту», 12% - за «Единое национальное движение», остальные партии не прошли бы 5% избирательный барьер. Политолог Вахтанг Дзабирадзе в интервью «Эху Кавказа» оценил перспективы оппозиции на будущих выборах, которые состоятся осень 2024 года.

«У представителей политического спектра остается ровно год, что сформировать в глазах избирателя новую политическую реальность, и в частности, положить конец десятилетней гегемонии «Грузинской мечты». Сразу оговорюсь, что механическое сложение новых политических сил из старых кадров мало что даст – нужны новые идеи, которые реально заинтересуют избирателя. Механические объединение пяти партий с рейтингом по 2% необязательно даст 10% голосов, возможно, на выходе мы получим те же 2%.

По следам этого опроса я попытаюсь объяснить, как это работает. Традиционно любой опрос последних лет показывает, что гарантированно проходной барьер преодолевают только две партии – «Грузинская мечта» и «Национальное движение». Суммарно за них готовы голосовать порядка 35%. Остальные желают видеть на горизонте новых политических игроков, но их пока не видно. Все эти 10 лет «Грузинская мечта» успешно играет в одну и ту же игру – добиться максимальной поляризации общества и на этом фоне обвинить политический спектр в альянсе с «Нацдвижением», вывести их маргиналами, и на фоне разобщенности получать максимальное количество голосов на выборах. И это постоянно срабатывает. Наша избирательная система отдает все парламентские мандаты тем, кто преодолевает барьер. И на деле, заручившись поддержкой четверти избирателей, «Грузинская мечта» от выборов к выборам получает комфортное большинство во всех органах власти.

Сломать эту практику возможно только одним способом: нужны новые игроки, которые, кроме обычной харизмы, могут предложить обществу другие пути выводы страны из замкнутого круга, по которому нас водят «Грузинская мечта» и «Нацдвижение». Есть ли на горизонте такие силы? Механическое объединение «Гирчи» Зураба Джапаридзе, «Дроа» и «Стратегии Агмашенебели», пусть даже если к ним примкнет «Лело» Мамуки Хазарадзе вряд ли приведет к искомому результату. В глазах обывателя эти партии не предлагают ничего принципиально нового, что выгодно отличало бы от правящей партии или того же «Нацдвижения». Новое политическое объединение должно работать не на электорат двух ведущих партий, а на завоевание доверия тех людей, которые за них не голосуют. Как показывает опыт прошедших лет, пока это оказывается невыполнимой задачей».