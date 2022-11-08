В Сухумском городском суде рассматривается иск к Министерству культуры Республики Абхазия о признании незаконным включения в список охраняемых объектов историко-культурного наследия здания на проспекте Мира. У него два собственника, и один из них требует исключить здание из списка охраняемых объектов, а другой возражает против этого. Пока суд рассматривал иск, появился указ президента о реорганизации Министерства культуры и создании Государственного управления охраны историко-культурного наследия, и в деле не стало ответчика.

Сухумский городской суд рассматривает иск Геннадия Тванба против Министерства культуры Республики Абхазии. Он требует признать недействительным внесение в дополнительный список вновь выявленных объектов историко-культурного наследия здания на улице Аиааира, д.100 (бывший проспект Мира). У этого небольшого здания два собственника – Геннадий Тванба и Алина Айба. Здание разделено на две части, и у каждого из них в нем расположен магазин.

В своем иске Геннадий Тванба ссылается на то, что, включив принадлежащий ему торговый объект в дополнительный список вновь выявленных объектов историко-культурного наследия, Минкульт нарушил его права собственника, лишив возможности распоряжаться имуществом по собственному усмотрению. Он также сообщает, что при включении здания в список не была проведена экспертиза, которая является обязательной в соответствии с законом «Об историко-культурном наследии», отсутствует паспорт объекта, нет описания его истории, современного состояния и культурного значения. А к охранному обязательству не приложены определенные законом документы. Геннадий Тванба просит суд признать действия Министерства культуры по включению принадлежащего ему торгового помещения в список охраняемых объектов незаконными, отменить охранное обязательство и исключить данное торговое помещение из государственного списка.

Алина Айба, наоборот, считает правильным и позитивным фактом включение здания в список охраняемых объектов. Она не согласна с требованием Тванба и в качестве заинтересованного лица возражает против его иска. В частности, она указывает на то, что в иске Тванба отсутствуют сведения о том, какие именно права и законные интересы были нарушены, он не поясняет, каким образом включение здания в список охраняемых объектов лишает его возможности распоряжаться имуществом. Она сообщает, что Тванба ни разу не обращался в Минкульт, не ставил вопрос о ремонте, реконструкции или других действиях в отношении его собственности, и никто никогда его не ограничивал в этом, поэтому непонятно, о каком нарушении прав идет речь. Что же касается экспертизы, то в настоящее время в Абхазии ни по одному из зданий, включенных в список культурного наследия, она не проводилась никогда ранее. Минкульт, отвечая на запрос прокуратуры об экспертизе, сослался на отсутствие в республике соответствующих организаций и нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение экспертизы.

Исковые требования Геннадия Тванба Алина Айба считает неправомерными и просит суд отказать в их удовлетворении.

О позиции Министерства культуры проинформировала Лана Чхинджерия, главный специалист департамента охраны историко-культурного наследия:

«Здание находится в историческом районе города Сухума, это типовое здание для застройки старого города, это одноэтажное помещение, которое обладает признаками объекта историко-культурного наследия, то есть там есть кладка из известкового камня, предметы декора на фасаде, и также мы знаем, что это здание было построено до революции, в начале XX века, и поэтому мы его включили в список вновь выявленных объектов историко-культурного наследия. И теперь этот объект также охраняется государством, как и объекты, которые у нас находятся в государственном списке объектов историко-культурного наследия. Мы не считаем возможным исключать из списков вновь выявленных объектов какой-либо объект, потому что мы вносим в этот список объекты, предварительно проведя их анализ на предмет наличия признаков объекта историко-культурного наследия».

Сегодня в ходе судебного заседания по иску Геннадия Тванба юрист Министерства культуры Эсма Харания внесла ходатайство и попросила отложить рассмотрение дела:

«В соответствии с указом президента о внесении изменений в структуру кабинета министров Республики Абхазия от 1 ноября 2022 года, Министерство культуры реорганизовано путем выделения Государственного управления охраны историко-культурного наследия. До формирования и утверждения органа по охране историко-культурного наследия прошу отложить рассмотрение дела по иску до полного формирования правомочного органа по охране историко-культурного наследия, указ президента приложен. У нашего госуправления должно быть положение, должен быть утвержден штат, то есть у нас на сегодняшний день нет руководства, мы в правовом вакууме».

Судья Леварс Багателия удовлетворил ходатайство Министерства культуры и отложил рассмотрение дела до определения юридического лица – ответчика по иску.

Уполномоченная по правам человека Асида Шакрыл обратилась к премьер-министру и спикеру парламента с рекомендацией ввести мораторий на совершение любых действий в отношении объектов историко-культурного наследия из-за отсутствия механизмов их сохранения и создать необходимую нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность в сфере охраны памятников.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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