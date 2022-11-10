В Эргнети проходит 109-я встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ). Грузинская сторона планирует обсудить вопрос бордеризации и задержаний граждан Грузии. Сейчас в цхинвальской тюрьме находятся четыре человека, освобождения которых требуют грузинские власти. На прошлой встрече представители наблюдательской миссии ЕС пообещали журналистам, что у них будет возможность поговорить с делегатами югоосетинской стороны, однако сегодня они сообщили, что этого сделать не удастся. С места событий сообщает корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Гога Апциаури.

«Сегодня ожидалась возможность пройти к палатке наблюдательской миссии Евросоюза, которая расположена на т.н. нейтральной территории. Мы ждали, что нам – грузинским журналистам – дадут возможность записать представителей осетинской стороны, а у журналистов, приехавших из Цхинвали, будет возможность пообщаться с представителями грузинской делегации. Однако незадолго до начала встречи, приблизительно в 11:00 представители пресс-службы миссии ЕС нам сказали, что этот вопрос опять отложен, сегодня это сделать тоже не удастся.

Нам не назвали конкретную причину, почему так произошло, сказали лишь, что это была инициатива одной из сторон – отложить этот вопрос и не вписывать его в распорядок дня. Больше никакой конкретики.

Уже примерно три года, как журналисты не могут подойти к членам делегации второй стороны и выслушать их позицию. Сначала миссия Евросоюза огородила подход к территории специальными лентами, запретив журналистам приближаться, а затем началась пандемия, и как нам тогда объяснили, это было продиктовано определенными мерами безопасности, чтобы в одном месте не собиралось много людей, в частности в палатке, и был бы снижен до минимума риск распространения коронавируса. Но факт, что эта опасность уже в прошлом, а ситуация, несмотря на ожидания с утра, не изменилась.

Они не говорили, что это окончательное решение, сказали лишь: «Посмотрим, что будет на следующей встрече».

Встреча продолжается, по её завершению «Эхо Кавказа» предоставит более детальную информацию о принятых сегодня решениях.