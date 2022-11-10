Каждый третий ребенок в Европе страдет избыточным весом. Что говорит исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) o ситуации в Грузии? Елене было 9 лет, когда родители заметили, что ребенок необычайно быстро набирает вес. В 12 лет она уже весила 80 килограммов – девочка сначала отказывалась фотографироваться, затем часто бывала не в настроении, быстро уставала и стала избегать выходить на улицу. Мать Елены, Нино, старательно объясняла дочери, что она должна контролировать вес, чтобы избежать проблем со здоровьем в будущем. «Период пандемии тоже взял свое – все засели дома, что означало, что мы были ближе к холодильнику, еде, перестали двигаться. Елена перестала ходить на танцы, ее вес продолжал расти». Однажды Елена сама попросила мать и отца перестать покупать сладости и выпечку. Отказалась от еды поздно вечером. Так начались не самые легкие дни борьбы с лишним весом, которые продолжаются по сей день. «Плохо было то, что я не могла сбросить больше 5 кг, теряла мотивацию и снова начинала есть мучное. Потом, когда я правильно питалась 1-2 недели, сознательно не вставала на весы. Только тогда взвесилась, когда начала худеть. Я знаю, что нужна физическая активность. Поэтому стараюсь заниматься по 20-30 минут каждый день», – рассказывает Елена. У каждого третьего ребенка в Европе — лишний вес Согласно отчету Инициативы по надзору за детским ожирением европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, сегодня в Европе у каждого третьего ребенка в возрасте от 6 до 9 лет наблюдается избыточный вес или ожирение.

В Грузии от избыточного веса (включая ожирение) страдают 28% детей, что соответствует среднеевропейским показателям. Однако в отчете сказано, что при отсутствии национальной политики в указанной сфере, этот показатель легко может вырасти. Согласно отчету, избыточный вес и ожирение у детей являются сегодня одной из основных проблем общественного здравоохранения. Этот вывод основан на данных, собранных в 2018–2020 годах в 33 странах Европы – в исследовании приняли участие почти 411 000 детей в возрасте от шести до девяти лет. Выявлено, что 29% детей указанного возраста в этих странах страдают от избыточной массы тела (в том числе ожирения). Проблеме больше подвержены мальчики (31%), чем девочки (28%). Показатели распространенности избыточной массы тела (в том числе ожирения) среди детей от шести до девяти лет различаются по странам: например, в Таджикистане он составляет 6%, а на Кипре – 43%. Первые три места по распространенности как избыточной массы тела у детей, так и ожирения занимают следующие страны: Кипр

Греция

Италия Самые низкие показатели у Таджикистана, Киргизии и Туркмении. Исследование также показало, что свежие фрукты каждый день потребляют менее половины детей – 43% – в возрасте от шести до девяти лет. А 7% детей того же возраста в этих странах вообще не ели фрукты или делали это только раз в неделю. Больше всего – 63% детей – потребляют фрукты в Португалии. В Исландии этот показатель составляет 61%, в Дании – 60%. Самый низкий показатель в этом отношении у Грузии – только 23% детей этого возраста едят фрукты.

Более одного из 10 детей в возрасте от шести до девяти лет (11%) в этих странах никогда не ели овощи или делали это только раз в неделю. Для сравнения, если в Португалии 57% детей ежедневно принимают в пищу овощи, то в Грузии этот показатель по-прежнему один из самых низких в Европе и составляет 13%. Низкой остается и физическая активность детей Только 41% детей в возрасте от шести до девяти лет ходили или возвращались из школы пешком, на самокатах или велосипедах. 50% ездили на школьном автобусе, машине или пользовались общественным транспортом. Кроме того, более половины (53%) детей этого возраста занимаются спортом или танцами не менее двух часов в неделю. 40% не участвуют ни в одном из этих видов деятельности. Отдельная проблема – продолжительность времени, проведенного у телевизора и других электронных устройств. Согласно исследованиям, 43% детей в возрасте от 6 до 9 лет проводят минимум два часа в день у телевизора и с электронными устройствами. А по выходным более трех четверти детей – 76% – сидят перед экранами по два часа и более. Автор этого исследования - руководитель Европейского регионального офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними доктор Кремлин Викрамасинге полагает, что необходима более «эффективная политика, чтобы изменить нынешнюю тенденцию детского ожирения, особенно в свете пандемии COVID-19, которая, в свою очередь, является опасным фактором избыточного веса и ожирения».