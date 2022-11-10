Каждый третий ребенок в Европе страдет избыточным весом. Что говорит исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) o ситуации в Грузии?
Елене было 9 лет, когда родители заметили, что ребенок необычайно быстро набирает вес. В 12 лет она уже весила 80 килограммов – девочка сначала отказывалась фотографироваться, затем часто бывала не в настроении, быстро уставала и стала избегать выходить на улицу. Мать Елены, Нино, старательно объясняла дочери, что она должна контролировать вес, чтобы избежать проблем со здоровьем в будущем.
«Период пандемии тоже взял свое – все засели дома, что означало, что мы были ближе к холодильнику, еде, перестали двигаться. Елена перестала ходить на танцы, ее вес продолжал расти».
Однажды Елена сама попросила мать и отца перестать покупать сладости и выпечку. Отказалась от еды поздно вечером. Так начались не самые легкие дни борьбы с лишним весом, которые продолжаются по сей день.
«Плохо было то, что я не могла сбросить больше 5 кг, теряла мотивацию и снова начинала есть мучное. Потом, когда я правильно питалась 1-2 недели, сознательно не вставала на весы. Только тогда взвесилась, когда начала худеть. Я знаю, что нужна физическая активность. Поэтому стараюсь заниматься по 20-30 минут каждый день», – рассказывает Елена.
У каждого третьего ребенка в Европе — лишний вес
Согласно отчету Инициативы по надзору за детским ожирением европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, сегодня в Европе у каждого третьего ребенка в возрасте от 6 до 9 лет наблюдается избыточный вес или ожирение.
В Грузии от избыточного веса (включая ожирение) страдают 28% детей, что соответствует среднеевропейским показателям. Однако в отчете сказано, что при отсутствии национальной политики в указанной сфере, этот показатель легко может вырасти.
Согласно отчету, избыточный вес и ожирение у детей являются сегодня одной из основных проблем общественного здравоохранения. Этот вывод основан на данных, собранных в 2018–2020 годах в 33 странах Европы – в исследовании приняли участие почти 411 000 детей в возрасте от шести до девяти лет.
Выявлено, что 29% детей указанного возраста в этих странах страдают от избыточной массы тела (в том числе ожирения).
Проблеме больше подвержены мальчики (31%), чем девочки (28%).
Показатели распространенности избыточной массы тела (в том числе ожирения) среди детей от шести до девяти лет различаются по странам: например, в Таджикистане он составляет 6%, а на Кипре – 43%. Первые три места по распространенности как избыточной массы тела у детей, так и ожирения занимают следующие страны:
- Кипр
- Греция
- Италия
Самые низкие показатели у Таджикистана, Киргизии и Туркмении.
Исследование также показало, что свежие фрукты каждый день потребляют менее половины детей – 43% – в возрасте от шести до девяти лет. А 7% детей того же возраста в этих странах вообще не ели фрукты или делали это только раз в неделю. Больше всего – 63% детей – потребляют фрукты в Португалии. В Исландии этот показатель составляет 61%, в Дании – 60%.
Самый низкий показатель в этом отношении у Грузии – только 23% детей этого возраста едят фрукты.
Более одного из 10 детей в возрасте от шести до девяти лет (11%) в этих странах никогда не ели овощи или делали это только раз в неделю.
Для сравнения, если в Португалии 57% детей ежедневно принимают в пищу овощи, то в Грузии этот показатель по-прежнему один из самых низких в Европе и составляет 13%.
Низкой остается и физическая активность детей
Только 41% детей в возрасте от шести до девяти лет ходили или возвращались из школы пешком, на самокатах или велосипедах. 50% ездили на школьном автобусе, машине или пользовались общественным транспортом.
Кроме того, более половины (53%) детей этого возраста занимаются спортом или танцами не менее двух часов в неделю. 40% не участвуют ни в одном из этих видов деятельности.
Отдельная проблема – продолжительность времени, проведенного у телевизора и других электронных устройств.
Согласно исследованиям, 43% детей в возрасте от 6 до 9 лет проводят минимум два часа в день у телевизора и с электронными устройствами. А по выходным более трех четверти детей – 76% – сидят перед экранами по два часа и более.
Автор этого исследования - руководитель Европейского регионального офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними доктор Кремлин Викрамасинге полагает, что необходима более «эффективная политика, чтобы изменить нынешнюю тенденцию детского ожирения, особенно в свете пандемии COVID-19, которая, в свою очередь, является опасным фактором избыточного веса и ожирения».
То что, в Грузии во время пандемии обострились проблемы избыточного веса и ожирения у детей, подтверждает педиатр-эндокринолог Нино Хеладзе. В разговоре с грузинской службой «Радио Свобода» врач отметила, что растет и количество обращений из-за роста веса и других сопутствующих этому проблем.
Раньше лишний вес у детей не считался проблемой. Как говорит Нино Хеладзе, такой ребенок, наоборот, воспринимался «ухоженным», однако в последние годы, особенно после пандемии COVID-19, родители начали бить тревогу:
«Некоторым детям трудно подниматься по лестнице, у кого-то появляется одышка, у кого-то болят ноги – многие обращаются к нам с этими проблемами. Обратить на это внимание – это хорошо, но вызывает беспокойство рост таких случаев, потому что риск развития диабета 2 типа в нашей стране и так высок. Избыточный вес и ожирение напрямую связаны с риском развития этого заболевания. Кроме того, существует не менее 50% вероятность того, что проблему с весом ребенок унаследует и во взрослом возрасте».
Врач советует родителям обратить внимание на избыточный вес детей, так как это не только внешние изменения. Ожирение, по словам Нино Хеладзе, является наиболее частым хроническим педиатрическим детским заболеванием, которое может привести к осложнениям в виде диабета или гипертонии. Поэтому врач говорит, что родители должны заботиться как о правильном питании ребенка, так и о каждом часе его физической активности:
«Для полноценной жизни ребенка его физическая активность так же обязательна, как и забота о гигиене».
При этом, Нино Хеладзе говорит, что ей интересно, на какие данные опирается в своем отчете Европейское региональное бюро ВОЗ о количестве детей с избыточным весом и ожирением в Грузии, ведь грузинские страховые компании обычно не возмещает медицинские расходы пациента с диагнозом ожирение. Поэтому врачи часто вынуждены записывать другие диагнозы, чтобы пациент смог пройти обследование. Этот фактор, вероятно, существенно меняет статистику.