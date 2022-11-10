Писатель, журналист Надежда Венедиктова на сайте «Асаркьа» пишет о представленности женщин во власти. Она уточняет, что в Абхазии женщины обладают всеми правами по закону и достаточно активны, но «пока еще не освоили три первых кресла и даже не покушались на них».

«Первой плотные мужские ряды в правительстве пробила Эмма Тания, назначенная Раулем Хаджимба в 2003 году вице-премьером. В первое президентство Сергея Багапша было сразу четыре женщины-министра, причем в серьезных областях – экономике, юстиции, образовании и соцобеспечении. Сейчас одна из них, Кристина Озган, снова министр экономики, а заодно и вице-премьер. Не так давно министром культуры была Эльвира Арсалия, развернувшая бурную деятельность. Правда, с парламентом у женщин получается хуже. Вице-спикерами Народного Собрания были Ирина Агрба и Эмма Гамисония, но в целом женский голос звучит там редко. Даже такой темпераментной и властной даме, как Наталья Смыр, не удалось прорваться туда на второй срок. Зато в настоящее время дамы просто оккупировали судебную сферу – председатель Конституционного суда Людмила Ходжашвили, председатель Верховного суда Саида Бутба, председатель Арбитражного суда Фатима Квициния! В абхазской журналистике в основном задают тон женщины. В неправительственном секторе тоже правят балом сильные дамы с интеллектом и характером. В бизнесе женщины тоже подтягиваются. Короче, налицо все предпосылки к тому, что в ближайшей перспективе представительницы прекрасного пола начнут претендовать на высшие должности государства», – пишет Надежда Венедиктова.

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Общественный деятель, блогер Тенгиз Джопуа на своей странице в Facebook комментирует введенный РУП «Черноморэнерго» график отключений электричества абонентам ВЛ «Ачгуара».

«Этот график – показатель достижения нашей власти в области энергетики. Он поражает своим профессионализмом, экономическим чутьем и добросовестным отношением к делу. Пять часов в сутки без света – и это в преддверии зимы. Освоили пятьдесят миллионов. Как умели, так и освоили. В другие времена за такой результат отправили бы осваивать сибирскую тайгу, валить лес. Или в солнечное Лабытнанги», – пишет Тенгиз Джопуа.

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Газета «Независимая Республика» пишет о том, как работает общественный транспорт в столице. По словам автора публикации, редактора издания Юрия Кураскуа, на протяжении многих лет картина в этой отрасли одна и та же и практически не меняется.

«Маршруток в Сухуме более чем предостаточно. Они частные, и поэтому хозяин сам определяет, как ему работать. Автобус он купил на свои деньги, содержит его, покупает бензин. Поэтому их на улицах можно увидеть часто и много, когда есть большой «поток» пассажиров. А это, как правило, с 8 утра и до 16-17 часов (в зимнее время). Далее работать после 18 часов (из-за двух-трех клиентов) у них резона нет. И так происходит уже несколько десятков лет. Практически то же самое происходит и с государственными автобусами и троллейбусами. Ни республиканские, ни местные власти изменить это не могут, хотя знают эту проблему хорошо. Порой складывается мнение, что у них нет и желания помочь гражданам-пассажирам. Чтобы городской транспорт ходил как положено, с утра и до позднего вечера, государству необходимо помогать АТП. Выделять деньги на бензин, запчасти и пр., компенсировать «пустой» вечерний пробег по маршруту и т.д. Но мы привыкли, что власть в таких случаях говорит: «Мы думаем, но денег нет. Выкручивайтесь сами». Страдает пассажир», – пишет Юрий Кураскуа.

Он уточняет, что местные люди уже к этому привыкли и стараются после определенного времени не выходить из дома, особенно в осенне-зимний период.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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