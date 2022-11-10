Остановиться и передохнуть

Пару лет назад у меня дома закоротила электропроводка. Проводка старая, еще с недобрых коммунистических времен, когда в домах электроприборов было не так уж и много. В те времена особо толстую проводку и не проводили в квартиры, так как самыми мощными потребителями электроэнергии были стиральная машина, утюг, холодильник и кондиционер «БК». Кондиционеров в квартирах было мало, в количестве одной единицы, да и не каждая семья могла позволить себе иметь кондиционер. Теперь трудно даже себе представить, что мы жили без кондиционеров и как мы переносили летнюю жару. А может, в те годы и не было так жарко, как сейчас? Экология же меняется, айсберги тают, и все летит в тартарары, как нам экоактивисты говорят. Я им, конечно, не верю. Ну, а вдруг они правы?

Но сейчас не об этом. А говорю я о том, что тогда нагрузка на проводку была минимальной. Теперь же все по-другому – количество электрических приборов в доме зашкаливает. От каждой розетки что-то питается, заряжается, нагревается, вскипает. Летом кондиционеры приятно охлаждают воздух, зимой, иногда, если очень холодно и газовое отопление не справляется, то подключаются электрообогреватели и масляные радиаторы. Ну, и не счесть всех кухонных приборов, которые помогают готовить вкусную и здоровую пищу, – и все они на электричестве. Помню раньше… (как люблю я вспоминать, что было раньше, это, видимо, уже признаки затухания)… так вот, раньше я пропускал мясо через механическую мясорубку, и было это довольно сложно. С меня семь потов сходило, и мышцы болели, как после тренировки со штангой. А теперь ее величество электрическая мясорубка за минуту без всяких хлопот пропускает все, что можно, и пропускающему, то есть мне, это только в удовольствие.

Далеко зашел прогресс.

Но для того, чтобы все работало, уже нужна более мощная проводка сечением 4,5 мм, а еще лучше – 6 мм. Но менять старую (1,5 мм) на новую – удовольствие не из дешевых.

Так вот, года два тому назад, летом, была жара, и у меня тихо работал кондиционер. Но проводка, старая и тонкая, не выдержала и где-то законтачила. Слава богу, что сейчас не надо долго ждать электрика из ЖЭКа, искательно глядеть в его суровые глаза, подбадривать комплиментами, подавать ключ на двенадцать, бегать за пивом и заискивающе смеяться его несмешным шуткам.

Время рыночное, и если есть деньги, то желающих заработать хоть отбавляй.

Знакомые посоветовали относительно честного электрика Мишу. Я позвонил, договорился, и он быстро пришел. Электрик оказался хороший, порядочный, цену особо не заламывал и все сделал на совесть и с гарантией. А так как я себя частично причисляю к инженерам человеческих душ, то в конце его работы я разговорился с ним: порасспросил про семью, про образование, про трудности в профессии и быстрорастущие цены в продуктовых магазинах. Он все как на духу мне рассказал, а я пытался все запомнить, чтобы потом вставить в свой роман из жизни трудового класса «Молотом по наковальне».

– А работы много? – под конец спросил я его.

– Очень, – ответил он и с некоторой гордостью добавил, – работаю без выходных.

И тут ему и говорю:

– Послушайте, Миша, а у вас есть какие-нибудь интересы, кроме электричества?

Миша задумался! Долго плыл он по волнам своей памяти и, наконец, вспомнил:

– Я люблю рыбалку, очень люблю, но вот проклятая работа (да святится имя ее) не дает возможности расслабиться.

– А ведь это есть нехорошо, – не переставал я вести воспитательный разговор, – вот пройдет жизнь, и что будем вспоминать? Розетки, проводку, счетчики Гейгера… пардон, не Гейгера, а счетчики электричества, тестеры и перегоревшие лампочки?

– У меня трое детей! – слабо ответил Миша, – их кормить и обучать надо.

– Дети вырастут и появятся внуки, и их тоже надо будет кормить, ведь верно, ведь правильно? Надо один хотя бы день в неделе посвятить себе. А то потом пожалеете…

Дело в том, что наставления Мише родились у меня не спонтанно. Я часто, глядя на работяг, которые пашут без выходных, думаю, что они стали заложниками страха. Страха, что, не поработав день, они могут потерять какого-нибудь клиента, а значит, и часть дохода. Рядом со мной продуктовый рынок. Я уже двадцать лет хожу туда торговаться и многих продавцов знаю в лицо. Так вот, они отдыхают в году только четыре дня – два на Новый год и два на Пасху. С некоторыми я иногда тоже веду душеспасительные беседы, что, мол, так жить нельзя. Вы спросите, а кто меня спрашивает? Отвечу – никто. Вроде бы это не мое дело, каждый живет, как хочет. Но каждодневная работа без выходных – это бред!

Грузия очень хочет войти в Евросоюз. Мы стараемся изо всех сил, чтобы нас приняли туда равноправным членом со всеми вытекающими последствиями. Я часто прошу экспертов-аналитиков рассказать мне, какие экономические, а не политические плюсы будут у нашей страны, если мы станем членом Евросоюза. Точной конкретики я так и не услышал. Вроде бы наши граждане смогут работать и учиться в любой стране, которая является членом Евросоюза, без всяких напрягов. Насчет работы не знаю, а учиться, по-моему, можно и без членства. Но один из параграфов устава Евросоюза гласит, что надо исполнять общеевропейские законы. Законы те довольно суровые, а если их нарушить, то страна может получить штраф, и штраф этот немаленький. К примеру, как я знаю, в странах Европы в воскресенье закрывается большинство магазинов, остается парочка дежурных, где можно, если приспичит, купить бутылку вина или пачку жевательной резинки. Работать в воскресенье нельзя. И это правильно. Воскресенье дается для того, чтобы человек занялся рефлексией, чтобы порыбачил, поработал у себя в садике, почитал бы книжку, сходил с женой или, если нет жены, с подругой в кино и т.д. Если мы станем членом Евросоюза, то все продавцы рынка в воскресенье будут вынуждены сидеть дома. Сидеть дома и отдыхать. И это хорошо. Другой вопрос, а хотят ли они отдыхать по воскресеньям? Они же будут терять в деньгах… Но отдых – он необходим! Хотя бы для того, чтобы задуматься о смысле жизни и, может, поменять что-то в себе, чего не думаешь делать, когда пашешь как вол.

Почему я разразился таким многословным текстом? А вот почему! На днях я случайно встретил Мишу-электрика. И он меня узнал! Узнал и очень обрадовался. Он долго бил меня по моим ватным плечам и сказал, что он мне очень благодарен.

– За что? – удивился я, думая, может, я ему тогда сгоряча больше заплатил, чем надо, а он это воспринял как благодарность за свой нелегкий труд?

– За ваш совет, – ответил он, – за то, что вы меня надоумили не только вкалывать, но и отдыхать. Да, я зарабатываю чуть-чуть поменьше, но зато…

Он вздохнул полной грудью, зажмурился и, подставив лицо под ноябрьские нежаркие лучи солнца, рассмеялся как младенец.

– …зато я снова хожу на рыбалку. Я также научился выпиливать лобзиком, о чем мечтал всю свою жизнь. Я, наконец, провел у себя в доме новую проводку, чего никак не сподобился сделать. Я начал общаться с детьми и много от них узнал нового. Спасибо вам еще раз. А хотите, я вас возьму на рыбалку? Я знаю место, где вот такие лещи водятся.

И, как всякий заядлый рыбак, он руками показал мне какой-то гигантский размер рыбы.

– Нет, спасибо, – твердо ответил я, – рыбалка – это не мое. Я больше увлекаюсь забиванием козла.

На том и расстались. И, не поверите, я чувствовал себя счастливыми, что смог образумить хоть одного человека.

Надо в ближайшие дни на рынок сходить и поговорить с зеленщиком Алибабой, который с женой и дочкой торгует зеленью без выходных. Даже на Пасху и Новый год.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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