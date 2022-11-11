Минздрав больше не будет публиковать ковид-статистику. В ведомстве объяснили это тем, что в стране наблюдается спад заболеваемости и стабильная эпидемиологическая ситуация. Однако у части общества все же остались вопросы, например, стоит ли делать прививку? Есть и другие темы, и общество до сих пор ждет на них ответов, говорит эксперт по вопросам здравоохранения, представитель НПО «Помните Гиппократа» Марина Берадзе.

– Можно ли считать пандемию завершившейся?

Я не знаю, куда делась пандемия. Люди болеют, а статистика количества таких пациентов отсутствует

– У меня нет ответа на этот вопрос, я не знаю, куда делась пандемия. Люди болеют, а статистика количества таких пациентов отсутствует. На что мы должны опираться, когда говорим о завершении пандемии? На собственные ощущения? Этим руководствоваться в медицинской сфере нельзя. Нам необходимы точные цифры, анализ и исследования как по количеству переболевших и болеющих, так и по тяжести заболевания. Все это даст нам возможность понять, чего ждать дальше и что планировать. Но нам все это неизвестно.

– Вы считаете, что Минздрав не уделяет необходимого внимания этой теме?

Раньше шел огромный поток информации, но сейчас мы оказались в полном вакууме, конечно, многие люди не будут понимать, как им действовать сейчас

– Когда пандемия бушевала в стране, мы были информированы о проходящих процессах. А затем подача этой информации совершенно неожиданно и непонятно прекратилась. Однако, если ты не осведомлен, это не значит, что проблемы не существует. У общества осталось множество вопросов. Кроме того, если провести опрос, станет понятно, что большая часть населения болеет (коронавирусом) и сейчас, а многие переболевшие вирусом жалуются на последствия. Да и никто не отменял сезонный грипп, а, по моему мнению, готовность к этому периоду очень слабая. Раньше шел огромный поток информации, но сейчас мы оказались в полном вакууме, конечно, многие люди не будут понимать, как им действовать сейчас. Элементарно – нет информации о вакцинации против сезонного гриппа, никто нормально не осведомил общество о том, стоит ли прививаться, и если да, то как. У нас такая система: кто-то просто, может быть, услышал от знакомого или соседи сказали: «вот, завезли бесплатную вакцину, пошли, сделаем прививку». А если человек узнает об этом 15 ноября, то ему уже предложат платную вакцину. Такие прививки должны быть бесплатными, и делать их нужно в определенное время. Когда инфекция и вирусы уже циркулируют, смысла в них нет. Процесс вакцинации должен проходить до начала холодов, пока ситуация не усугубилась.

– Определенную информацию представители Министерства здравоохранения все же поставляют населению посредством СМИ, к примеру, это касается вакцинации от сезонного гриппа. Вы считаете, что этого недостаточно?

Несмотря на то, что в Грузии первичное здравоохранение является приоритетным, система не работает так, как надо

– По этим вопросам людей в первую очередь должны информировать непосредственно семейные врачи. Однако несмотря на то, что в Грузии первичное здравоохранение является приоритетным, система не работает так, как надо. Государство выделяет на эти цели определенные суммы, вакцины от гриппа в страну завезены, но у людей нет информации о том, как всем этим воспользоваться. Сейчас, например, с 15 ноября вакцины от гриппа станут платными – это отдельная тема для разговора, я не понимаю, почему они должны быть бесплатными 14 ноября, а 15 – уже платными. Во всех развитых странах вакцина по назначению врача бесплатная. Кроме того, застрахованные пациенты, которые ежемесячно оплачивают страховку, не получали никакой информации о процессе вакцинации. А в компаниях объясняют это тем, что к тому периоду, когда должен был начаться этот процесс, вакцина к ним не поступала. И, что самое главное, над всем этим нет надзора, в данном случае я говорю о семейном враче. Семейные врачи всегда очень заняты, если серьезно не постараться, то не получишь никакого обслуживания. Что касается государственной программы (всеобщего страхования), есть просто часть активных людей, которые ходят в клиники, но если этот человек болен, он не сможет быть таким активным. И тут проявляется своеобразность системы, отсутствие понимания того, как она должна быть отрегулирована. Необходим (правильный) менеджмент, в организационном плане эта система очень слабо работает.

– Как вы считаете, почему возникла такая проблема?

Любой иммунолог и инфекционист скажет, что вирус может лишь ослабнуть. Но мы даже не знаем об этом, не знаем, где находимся, как и когда закончились те самые волны, о которых нам раньше сообщали

– По этой теме у меня самой есть вопросы. Недавно в Министерстве здравоохранения и других ответственных структурах произошли кадровые изменения, после этого начались проблемы в системе. В хорошей системе здравоохранения выделяют шесть основных элементов. Я расскажу вам об одном из самых важных из них – это предоставление полноценной и своевременной информации населению для того, чтобы жители страны успели адаптироваться к изменениям. Это важнейший фактор, который должно учитывать руководство сферы здравоохранения. Но сейчас мы находимся в полнейшем вакууме. Это огромный минус, поскольку скоро зима, сезон гриппа, да и пандемия просто так никуда бы не делась. Любой иммунолог и инфекционист скажет, что вирус может лишь ослабнуть. Но мы даже не знаем об этом, не знаем, где находимся, как и когда закончились те самые волны, о которых нам раньше сообщали, существует ли необходимость вакцинироваться против коронавируса? Кроме того, необходимо оценить пройденный период – какие мероприятия были проведены (в период пандемии), какой итог мы получили, как проходит постковидный период?

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