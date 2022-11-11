Вопрос нехватки рабочей силы в Южной Осетии и привлечения трудовых мигрантов обсудили накануне в парламенте на заседании комитета по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству. В дискуссии приняли участие и члены правительства. Дефицит рабочих, прежде всего на стройках, угрожает выполнению инвестиционной программы на 2022-2025 годы. Почему гастарбайтеры не едут в Южную Осетию, а местные жители не хотят выполнять такую работу, несмотря на проблемы с трудоустройством?

По информации пресс-службы парламента РЮО, в заседании комитета по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству приняли участие вице-премьер правительства, министр экономического развития Дзамболат Тадтаев, министр сельского хозяйства Алан Маргиев, полномочный представитель правительства в парламенте Зураб Кокоев, представители миграционных служб МВД, КГБ и МИДа.

Заседание вел председатель профильного комитета Алан Техов. По его словам, с началом послевоенного восстановления в Южную Осетию началась трудовая миграция из республик Северного Кавказа и государств Центральной Азии. Приезжие работали на стройках, платили налоги и снимали жилье. До пандемии проблем с привлечением дешевой рабочей силы не было. Но на сегодняшний день ситуация на рынке труда, по определению председателя комитета, «очень плохая». Алан Техов привел примеры, когда из-за отсутствия работников пришлось закрыть автомойку, или как два месяца не могли начать ремонт школы, потому что не находили рабочих.

Одним из значимых факторов, негативно влияющих на привлечение трудовых мигрантов, участники заседания назвали слишком сложный многоступенчатый порядок выдачи трудовых виз. Каждого мигранта пробивают по российским базам данных и лишь после этого дают разрешение на въезд. Проверка занимает около месяца.

Участники заседания пришли к выводу, что процедуру необходимо упростить. Представитель МИД отметил, что работа в этом направлении уже ведется. Ведомством разрабатывается проект закона о порядке въезда и выезда из Южной Осетии граждан, а также разрабатываются правила выдачи виз иностранным гражданам.

Алан Техов обратил внимание собравшихся на еще одну проблему:

«Республика начинает реализацию Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2022-2025 гг. Хотят построить фермы, цеха, но кто там будет работать, если местные не хотят туда идти».

По оценкам югоосетинских чиновников, ежегодная потребность республики в трудовых мигрантах оценивается примерно в 1200 человек, в основном строительных специальностей.

С началом пандемии и последовавшими за ней карантинными ограничениями на границе трудовая миграция была остановлена, а после отмены ограничений так и не восстановилась. В результате в Южную Осетию приезжает, по разным данным, от 400 до 700 человек.

Несмотря на проблемы с трудоустройством в республике, вакантные места не спешат занимать местные жители. По наблюдению блогера Алана Парастаева, возникла довольно странная ситуация. Он часто слышит жалобы молодых людей на отсутствие работы и сетования предпринимателей на дефицит на рынке труда. Говорит Алан Парастаев:

«Это комплексная проблема, причин здесь много. Начнем с того, что за время российской помощи люди привыкли к работе, несопряженной с физическими усилиями, стрессами и т.п., но при этом хорошо оплачиваемой. Это работа в различных бюджетных организациях, государственная служба. Кроме того, у нас огромное количество охранных агентств, куда можно устроиться и, не особо себя утруждая, получать деньги.

– В республике так много ЧОПов?

– Невероятное количество. Они «высасывают» крестьян из селений. Еще одно обстоятельство, влияющее на рынок труда, я бы сказал, ментального свойства. У нас не все пойдут работать на мойку.

– Издержки кавказского общества?

– Да, такой чисто психологический барьер: учившийся хуже, чем ты, или менее проявивший себя на военной службе приезжает к тебе на мойку на крутом «Лексусе». А ты мой ему машину. Тем более эту нишу уже когда-то занимали гастарбайтеры из Центральной Азии. Их, кстати, стало меньше из-за карантинных ограничений на границе».

Мнение, будто местные жители чураются физического труда, начальник Управления внутренней политики в администрации президента Мурат Ванеев считает упрощением ситуации:

«С начала восстановительных работ этот рынок потихоньку начали завоевывать мигранты. Надо признать, что у них получилось – местные работодатели знают, где их искать, у них налажены отношения, поэтому заказы на исполнение работ идут постоянно. В общем, система сложилась. Это к вопросу, хотят или не хотят местные работать. Наверное, все-таки хотят, но заместить мигрантов уже не получается.

– Я слышал и такое мнение, будто югоосетинский работодатель предпочитает мигрантов, потому что у местных слишком много причин не выйти на работу: государственные, религиозные или сельские праздники, похороны, свадьбы, дни рождения...

– Действительно, они не отвлекаются, как мы, на какие-то житейские проблемы или семейные дела. У мигранта нет никаких дел, кроме работы. Они на самом деле более мотивированы – люди приехали сюда, чтобы зарабатывать. В общем, сложилось такое мнение у работодателей, что мигранты, в основной своей массе, более надежны в работе. Кроме того, если мигрант плохо работает, его можно поругать, наказать рублем. А если на его месте будет местный или даже родственник, то его ругать уже стесняешься и так далее. Иными словами, рабочие отношения не складываются внутри маленького общества. Но все это касается общестроительных работ – каменщиков, штукатуров, бетонщиков и т.д. А вот квалифицированные рабочие – электрики, сантехники, плотники - в основном из местных. Это уже другая лига – высококлассные, хорошо оплачиваемые и дисциплинированные специалисты».

Есть еще одна история, влияющая на местный рынок труда. Сейчас многие уезжают на заработки в ЛДНР. Молодежь пытается утроиться в тамошние ЧОПы. Охраняют школы, административные здания, склады… Оклады под двести тысяч рублей. Едут местные и на стройки, зарплаты строителей на Донбассе существенно выше, чем в РЮО или на Северном Кавказе.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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