В Тбилиси после проверки демонтировали более тысячи опасных газовых обогревателей

Специалисты столичной газораспределительной компании Tbilisi Energy за последний месяц демонтировали в квартирах Тбилиси 1390 обогревательных газовых устройств, установленных или изготовленных кустарно или с нарушением правил безопасности и представляющих угрозу для жизни.

«Это означает, что сотни семей пережили интоксикацию и, в самых тяжелых случаях, закончилось смертью», - говорится в заявлении Tbilisi Energy, пишет агентство «Новости-Грузия».

Компания опубликовала статистику по Тбилиси - рекорд по использованию ненадежного газового оборудования в районах Исани-Самгори-Вазисубани. Самая благополучная ситуация - в Ваке, где выше уровень жизни населения и в квартирах чаще устанавливаются современные отопительные системы.

Tbilisi Energy просит всех быть предельно осторожными и соблюдать правила установки и использования газового оборудования. С инструкциями можно ознакомиться на сайте компании.